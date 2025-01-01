order_send

Envía desde el terminal al servidor comercial una solicitud de ejecución de una operación comercial. La función es un análogo de OrderSend.

order_send(

request

);

Parámetros

request

[in] Estructura del tipo MqlTradeRequest que describe la acción comercial necesaria. Parámetro no nombrado obligatorio. Más abajo, podrá ver un ejemplo con el rellenado de una solicitud y la composición de una enumeración.

Valor retornado

El resultado de la ejecución se da en forma de estructura MqlTradeResult. El campo request en la respuesta contiene la estructura de la solicitud comercial transmitida a order_send(). En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().

Estructura de la solicitud comercial MqlTradeRequest

Campo Descripción action Tipo de operación comercial. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración TRADE_REQUEST_ACTIONS magic Identificador del experto. Permite organizar el procesamiento analítico de órdenes comerciales. Cada experto puede colocar su propio identificador único al enviar una solicitud comercial order Ticket de la orden. Es necesario para modificar las órdenes pendientes. symbol Nombre del instrumento comercial del que se coloca la orden. No es necesario en las operaciones de modificación de órdenes y el cierre de posiciones volume Volumen de la transacción solicitado en lotes. El valor real del volumen al darse la apertura dependerá del tipo de orden según la ejecución. price Precio al alcanzar el cual la orden debe ser ejecutada. Para las órdenes de mercado de instrumentos con el tipo de ejecución "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) que tengan el tipo TRADE_ACTION_DEAL no se requerirá indicar el precio stoplimit Precio al que se colocará una orden límite pendiente cuando el precio alcance el valor price (esta condición es obligatoria). Hasta ese momento, la orden pendiente no se mostrará en el sistema comercial sl Precio al que se activa una orden Stop Loss cuando el precio se mueve en una dirección no rentable tp Precio al que se activa una orden Take Profit cuando el precio se mueve en una dirección rentable deviation Desviación máxima permitida respecto al precio solicitado, establecida en puntos type Tipo de orden. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ORDER_TYPE type_filling Tipo de orden según su ejecución. El valor puede ser uno de los valores ORDER_TYPE_FILLING type_time Tipo de orden según su expiración. El valor puede ser uno de los valores ORDER_TYPE_TIME expiration Plazo de expiración de la orden pendiente (para las órdenes del tipo TIME_SPECIFIED) comment Comentarios a la orden position Ticket de la posición. Se debe rellenar al cambiar y cerrar una posición, para posibilitar su identificación unívoca. Normalmente, se corresponde con el ticket de la orden que ha dado lugar a la apertura de la posición. position_by Ticket de la posición opuesta. Se usa al cerrar una posición mediante otra opuesta, abierta para el mismo instrumento, pero en dirección contraria.

Observación

La solicitud comercial pasar por varios estadios de comprobación en el servidor comercial. En primer lugar, se comprueba que los campos de la solicitud request se hayan rellenado correctamente, y si no hay errores, el servidor aceptará la orden para su posterior procesamiento. Podrá ver información detallada sobre la ejecución de operaciones comerciales en la descripción de la función OrderSend.

Ejemplo:

import time

import MetaTrader5 as mt5



# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ", mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ", mt5.__version__)



# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# preparamos la estructura de la solicitud de compra

symbol = "USDJPY"

symbol_info = mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol, "not found, can not call order_check()")

mt5.shutdown()

quit()



# si el símbolo no está disponible en MarketWatch, lo añadimos

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "is not visible, trying to switch on")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) failed, exit",symbol)

mt5.shutdown()

quit()



lot = 0.1

point = mt5.symbol_info(symbol).point

price = mt5.symbol_info_tick(symbol).ask

deviation = 20

request = {

"action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,

"symbol": symbol,

"volume": lot,

"type": mt5.ORDER_TYPE_BUY,

"price": price,

"sl": price - 100 * point,

"tp": price + 100 * point,

"deviation": deviation,

"magic": 234000,

"comment": "python script open",

"type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,

"type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

}



# enviamos la solicitud comercial

result = mt5.order_send(request)

# comprobamos el resultado de la ejecución

print("1. order_send(): by {} {} lots at {} with deviation={} points".format(symbol,lot,price,deviation));

if result.retcode != mt5.TRADE_RETCODE_DONE:

print("2. order_send failed, retcode={}".format(result.retcode))

# solicitamos el resultado en forma de diccionario y lo mostramos elemento por elemento

result_dict=result._asdict()

for field in result_dict.keys():

print(" {}={}".format(field,result_dict[field]))

# si se trata de la estructura de una solicitud comercial, también la mostramos elemento por elemento

if field=="request":

traderequest_dict=result_dict[field]._asdict()

for tradereq_filed in traderequest_dict:

print(" traderequest: {}={}".format(tradereq_filed,traderequest_dict[tradereq_filed]))

print("shutdown() and quit")

mt5.shutdown()

quit()



print("2. order_send done, ", result)

print(" opened position with POSITION_TICKET={}".format(result.order))

print(" sleep 2 seconds before closing position #{}".format(result.order))

time.sleep(2)

# creamos una solicitud de cierre

position_id=result.order

price=mt5.symbol_info_tick(symbol).bid

deviation=20

request={

"action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,

"symbol": symbol,

"volume": lot,

"type": mt5.ORDER_TYPE_SELL,

"position": position_id,

"price": price,

"deviation": deviation,

"magic": 234000,

"comment": "python script close",

"type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,

"type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

}

# enviamos la solicitud comercial

result=mt5.order_send(request)

# comprobamos el resultado de la ejecución

print("3. close position #{}: sell {} {} lots at {} with deviation={} points".format(position_id,symbol,lot,price,deviation));

if result.retcode != mt5.TRADE_RETCODE_DONE:

print("4. order_send failed, retcode={}".format(result.retcode))

print(" result",result)

else:

print("4. position #{} closed, {}".format(position_id,result))

# solicitamos el resultado en forma de diccionario y lo mostramos elemento por elemento

result_dict=result._asdict()

for field in result_dict.keys():

print(" {}={}".format(field,result_dict[field]))

# si se trata de la estructura de una solicitud comercial, también la mostramos elemento por elemento

if field=="request":

traderequest_dict=result_dict[field]._asdict()

for tradereq_filed in traderequest_dict:

print(" traderequest: {}={}".format(tradereq_filed,traderequest_dict[tradereq_filed]))



# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Resultado

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29

1. order_send(): by USDJPY 0.1 lots at 108.023 with deviation=20 points

2. order_send done, OrderSendResult(retcode=10009, deal=535084512, order=557416535, volume=0.1, price=108.023, ...

opened position with POSITION_TICKET=557416535

sleep 2 seconds before closing position #557416535

3. close position #557416535: sell USDJPY 0.1 lots at 108.018 with deviation=20 points

4. position #557416535 closed, OrderSendResult(retcode=10009, deal=535084631, order=557416654, volume=0.1, price=...

retcode=10009

deal=535084631

order=557416654

volume=0.1

price=108.015

bid=108.015

ask=108.02

comment=Request executed

request_id=55

retcode_external=0

request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=0.1, price=108.018, stoplimit=0.0, ...

traderequest: action=1

traderequest: magic=234000

traderequest: order=0

traderequest: symbol=USDJPY

traderequest: volume=0.1

traderequest: price=108.018

traderequest: stoplimit=0.0

traderequest: sl=0.0

traderequest: tp=0.0

traderequest: deviation=20

traderequest: type=1

traderequest: type_filling=2

traderequest: type_time=0

traderequest: expiration=0

traderequest: comment=python script close

traderequest: position=557416535

traderequest: position_by=0

Ver también

order_check, OrderSend,Tipos de operaciones comerciales, Estructura de la solicitud comercial, Estructura de los resultados de la comprobación de la solicitud comercial, Estructura del resultado de la solicitud comercial