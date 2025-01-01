- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pPos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_send
Envía desde el terminal al servidor comercial una solicitud de ejecución de una operación comercial. La función es un análogo de OrderSend.
|
order_send(
Parámetros
request
[in] Estructura del tipo MqlTradeRequest que describe la acción comercial necesaria. Parámetro no nombrado obligatorio. Más abajo, podrá ver un ejemplo con el rellenado de una solicitud y la composición de una enumeración.
Valor retornado
El resultado de la ejecución se da en forma de estructura MqlTradeResult. El campo request en la respuesta contiene la estructura de la solicitud comercial transmitida a order_send(). En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Estructura de la solicitud comercial MqlTradeRequest
|
Campo
|
Descripción
|
action
|
Tipo de operación comercial. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
magic
|
Identificador del experto. Permite organizar el procesamiento analítico de órdenes comerciales. Cada experto puede colocar su propio identificador único al enviar una solicitud comercial
|
order
|
Ticket de la orden. Es necesario para modificar las órdenes pendientes.
|
symbol
|
Nombre del instrumento comercial del que se coloca la orden. No es necesario en las operaciones de modificación de órdenes y el cierre de posiciones
|
volume
|
Volumen de la transacción solicitado en lotes. El valor real del volumen al darse la apertura dependerá del tipo de orden según la ejecución.
|
price
|
Precio al alcanzar el cual la orden debe ser ejecutada. Para las órdenes de mercado de instrumentos con el tipo de ejecución "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) que tengan el tipo TRADE_ACTION_DEAL no se requerirá indicar el precio
|
stoplimit
|
Precio al que se colocará una orden límite pendiente cuando el precio alcance el valor price (esta condición es obligatoria). Hasta ese momento, la orden pendiente no se mostrará en el sistema comercial
|
sl
|
Precio al que se activa una orden Stop Loss cuando el precio se mueve en una dirección no rentable
|
tp
|
Precio al que se activa una orden Take Profit cuando el precio se mueve en una dirección rentable
|
deviation
|
Desviación máxima permitida respecto al precio solicitado, establecida en puntos
|
type
|
Tipo de orden. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ORDER_TYPE
|
type_filling
|
Tipo de orden según su ejecución. El valor puede ser uno de los valores ORDER_TYPE_FILLING
|
type_time
|
Tipo de orden según su expiración. El valor puede ser uno de los valores ORDER_TYPE_TIME
|
expiration
|
Plazo de expiración de la orden pendiente (para las órdenes del tipo TIME_SPECIFIED)
|
comment
|
Comentarios a la orden
|
position
|
Ticket de la posición. Se debe rellenar al cambiar y cerrar una posición, para posibilitar su identificación unívoca. Normalmente, se corresponde con el ticket de la orden que ha dado lugar a la apertura de la posición.
|
position_by
|
Ticket de la posición opuesta. Se usa al cerrar una posición mediante otra opuesta, abierta para el mismo instrumento, pero en dirección contraria.
Observación
La solicitud comercial pasar por varios estadios de comprobación en el servidor comercial. En primer lugar, se comprueba que los campos de la solicitud request se hayan rellenado correctamente, y si no hay errores, el servidor aceptará la orden para su posterior procesamiento. Podrá ver información detallada sobre la ejecución de operaciones comerciales en la descripción de la función OrderSend.
Ejemplo:
|
import time
Ver también
