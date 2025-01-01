- initialize
Invia un richiesta per eseguire unoperazione di trading dal terminale al trade server. La funzione è simile ad OrderSend.
order_send(
Parametri
request
[in] MqlTradeRequest tipo struttura che descrive un'azione di trading richiesta. Parametro richiesto senza nome. Di seguito sono descritti esempi di compilazione di una richiesta ed il contenuto dell'enumerazione.
Valore di Ritorno
Risultato dell'esecuzione come struttura MqlTradeResult. Il campo request nella risposta contiene la struttura di una richiesta di trading passata ad order_send(). Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
La struttura della richiesta di trading MqlTradeRequest
Campo
Descrizione
action
Tipo di operazione di trading. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione TRADE_REQUEST_ACTIONS
magic
EA ID. Consente di organizzare la gestione analitica degli ordini di trading. Ogni EA può impostare un ID univoco quando invia una richiesta di trading
order
Ticket dell'ordine. Richiesto per modificare gli ordini pendenti
symbol
Il nome dello strumento di trading, per il quale viene piazzato l'ordine. Non richiesto per modificare ordini e chiudere posizioni
volume
Volume richiesto di un affare(deal) in lotti. Un volume reale quando si fa un affare(deal) dipende dal tipo di esecuzione dell'ordine.
price
Prezzo al quale eseguire un ordine. Il prezzo non è fissato nel caso di ordini di mercato per strumenti di tipo "Esecuzione a Mercato" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) avente il tipo TRADE_ACTION_DEAL
stoplimit
Un prezzo a cui viene impostato un ordine limit pendente quando il prezzo raggiunge il valore 'price' (questa condizione è obbligatoria). L'ordine pendente non viene passato al sistema di trading fino a quel momento
sl
Un prezzo per cui viene attivato un ordine Stop Loss quando il prezzo si sposta in una direzione sfavorevole
tp
Un prezzo per cui viene attivato un ordine Take Profit quando il prezzo si muove in una direzione favorevole
deviation
Deviazione massima accettabile dal prezzo richiesto, specificata in punti
type
Tipo di ordine. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ORDER_TYPE
type_filling
Tipo di riempimento dell'ordine. Il valore può essere uno dei valori ORDER_TYPE_FILLING
type_time
Tipo di ordine per scadenza. Il valore può essere uno dei valori ORDER_TYPE_TIME
expiration
Tempo di espirazione(scadenza9 dell'ordine pendente (per tipo di ordini TIME_SPECIFIED)
comment
Commento ad un ordine
position
Ticket della posizione. Lo riempie quando si cambia e chiude una posizione per la sua chiara identificazione. Di solito, è lo stesso del ticket dell'ordine che ha aperto la posizione.
position_by
Ticket della posizione opposta. Viene utilizzato quando si chiude una posizione da una posizione opposta (aperta con lo stesso simbolo ma nella direzione opposta).
Nota
Una richiesta di trading supera diverse fasi di verifica sul trade server. Innanzitutto, viene controllata la validità di tutti i campi della richiesta necessari. Se non ci sono errori, il server accetta l'ordine per l'ulteriore gestione. Vedere la descrizione della funzione OrderSend per i dettagli sull'esecuzione delle operazioni di trading.
Esempio:
import time
