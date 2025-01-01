- initialize
order_send
Bir alım-satım işlemi gerçekleştirmek için terminalden işlem sunucusuna bir istek gönderir. Fonksiyon, OrderSend'e benzerdir.
|
order_send(
Parametreler
request
[in] Gerekli alım-satım eylemini tanımlayan MqlTradeRequest tipi yapısı. Gerekli adsız parametre. Talebin doldurulması ve sayım içeriği için bir örnek aşağıda verilmiştir.
Geri dönüş değeri
İşlem gerçekleştirme sonucu MqlTradeResult yapısı olarak geri döndürülür. Yanıttaki request alanı, order_send()'e iletilen bir alım-satım talebinin yapısını içerir. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.
MqlTradeRequest işlem istek yapısı
|
Alan
|
Açıklama
|
action
|
İşlem tipi. Değer, TRADE_REQUEST_ACTIONS sayımının değerlerinden biri olabilir.
|
magic
|
Uzman Danışman ID'si. Alım-satım emirlerinin analitik olarak işlenmesine olanak tanır. Her bir uzman danışman bir işlem isteği gönderirken benzersiz bir ID belirleyebilir.
|
order
|
Emir etiketi. Bekleyen emirleri değiştirmek için gereklidir.
|
symbol
|
Emrin yerleştirileceği alım-satım enstrümanının adı. Emirleri değiştirmek ve pozisyonları kapatmak için gerekli değildir.
|
volume
|
İstenen işlem hacmi (lot cinsinden). Bir işlem yaparken gerçek hacim, emir gerçekleştirme tipine bağlıdır.
|
price
|
Bir emrin gerçekleştirilmesi gereken fiyat. TRADE_ACTION_DEAL tipine sahip "Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) tipindeki enstrümanlara ilişkin piyasa emirleri için fiyat belirlenmez.
|
stoplimit
|
Fiyat 'price' değerine ulaştığında, bekleyen Limit emrinin yerleştirildiği fiyat (bu koşul zorunludur). Bekleyen emir o ana kadar alım-satım sistemine geçirilmez.
|
sl
|
Fiyat olumsuz yönde hareket ettiğinde Zararı Durdur emrinin etkinleştirileceği fiyat
|
tp
|
Fiyat olumlu yönde hareket ettiğinde Kar Al emrinin etkinleştirileceği fiyat
|
deviation
|
İstenen fiyattan kabul edilebilir maksimum sapma (puan cinsinden belirtilir)
|
type
|
Emir tipi. Değer, ORDER_TYPE sayımının değerlerinden biri olabilir.
|
type_filling
|
Emrin gerçekleştirilme tipi. Değer, ORDER_TYPE_FILLING değerlerinden biri olabilir.
|
type_time
|
Emrin sona erme tipi. Değer, ORDER_TYPE_TIME değerlerinden biri olabilir.
|
expiration
|
Bekleyen emrin sona erme zamanı (TIME_SPECIFIED tipi emirler için)
|
comment
|
Emre yorum ekleme
|
position
|
Pozisyon etiketi. Açık bir şekilde tanımlanması için pozisyonu değiştirirken ve kapatırken doldurun. Genellikle, pozisyonu açan emrin etiketi ile aynıdır.
|
position_by
|
Zıt pozisyonun etiketi. Bir pozisyonu zıt yönde bir pozisyonla kapatırken kullanılır (aynı sembolde fakat zıt yönde açılır).
Not
Bir alım-satım isteği, işlem sunucusunda birkaç doğrulama aşamasından geçer. İlk olarak, gerekli tüm istek alanlarının geçerliliği kontrol edilir. Hata yoksa, sunucu ileri işleme için emri kabul eder. Alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için OrderSend fonksiyonunun açıklamasına bakın.
Örnek:
|
import time
Ayrıca bakınız
order_check, OrderSend,Alım-satım işlem tipleri, Alım-satım isteği yapısı, Sonuç kontrolü isteğinin yapısı, Alım-satım isteği sonucunun yapısı