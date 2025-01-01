- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_send
Envia do terminal para o servidor de negociação uma solicitação para concluir uma operação de negociação. A função é semelhante a OrderSend.
|
order_send(
Parâmetros
request
[in] Estrutura do tipo MqlTradeRequest que descreve a ação de negociação requerida. Parâmetro sem nome obrigatório. Veja abaixo um exemplo de preenchimento de solicitação e a composição de enumerações.
Valor retornado
Resultado da execução como uma estrutura MqlTradeResult. O campo request na resposta contém a estrutura da solicitação de negociação transferida para order_send(). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().
Estrutura da solicitação de negociação MqlTradeRequest
|
Campo
|
Descrição
|
action
|
Tipo de operação de negociação. O valor pode ser um dos valores da enumeração TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
magic
|
ID do EA. Permite realizar o processamento analítico de ordens de negociação. Cada EA pode definir seu próprio identificador exclusivo ao enviar uma solicitação de negociação.
|
order
|
Bilhete da ordem. Necessário para modificar ordens pendentes
|
symbol
|
Nome do instrumento de negociação para o qual é colocada a ordem. Não é necessário para operações de modificação de ordens e fechamento de posições
|
volume
|
Volume de transação solicitado em lotes. O valor real do volume ao abrir uma transação dependerá do tipo de ordem segundo execução.
|
price
|
O preço que, ao ser atingido, executa uma ordem pendente. Para ordens a mercado de instrumentos com o tipo de execução"Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET), que têm o tipo TRADE_ACTION_DEAL, não é necessária nenhuma indicação do preço
|
stoplimit
|
Preço segundo o qual será colocada a ordem pendente Limit quando o preço atingir o valor price (esta condição é obrigatória). Até este momento, a ordem pendente não é exibida no sistema de negociação.
|
sl
|
Preço segundo o qual será colocada a ordem Stop Loss quando o preço se mover numa direção desfavorável
|
tp
|
Preço segundo o qual será colocada a ordem Take Profit quando o preço se mover numa direção favorável
|
deviation
|
Desvio máximo aceitável em relação ao preço solicitado, definido em pontos
|
type
|
Tipo de ordem. O valor pode ser um dos valores da enumeração ORDER_TYPE
|
type_filling
|
Tipo de ordem segundo sua execução. O valor pode ser um dos valores da enumeração ORDER_TYPE_FILLING
|
type_time
|
Tipo de pedido segundo expiração. O valor pode ser um dos valores da enumeração ORDER_TYPE_TIME
|
expiration
|
Prazo de validade da ordem (para ordens do tipo TIME_SPECIFIED)
|
comment
|
Comentário da ordem
|
position
|
Bilhete da posição. Deve ser preenchido ao alterar e fechar a posição para a sua identificação inequívoca. Normalmente, corresponde ao bilhete de ordem, do qual, como resultado, a posição foi aberta.
|
position_by
|
Bilhete da posição oposta. Utiliza-se ao fechar uma posição usando outra oposta, se estiver aberta no mesmo instrumento, mas na direção oposta.
Observação
Uma solicitação de negociação passa por vários estágios de verificação no servidor de negociação. Primeiro, verifica-se que o preenchimento de todos os campos obrigatórios da solicitação request está correto e, se não houver erros, o servidor aceitará a ordem para continuar a processá-la. Para obter informações completas sobre a execução de operações de negociação, consulte a descrição da função OrderSend.
Exemplo:
|
import time
Veja também
order_check, OrderSend, Tipos de operações de negociação, Estrutura da solicitação de negociação, Estrutura dos resultados de verificação da solicitação de negociação, Estrutura do resultado da solicitação de negociação