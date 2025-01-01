order_send

Отправляет из терминала на торговый сервер запрос на совершение торговой операции. Функция является аналогом OrderSend.

order_send(

request

);

Параметры

request

[in] Структура типа MqlTradeRequest, которая описывает требуемое торговое действие. Обязательный неименованный параметр. Пример заполнения запроса и состав перечислений смотрите ниже.

Возвращаемое значение

Результат выполнения в виде структуры MqlTradeResult. Поле request в ответе содержит структуру торгового запроса, переданного в order_send().В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Структура торгового запроса MqlTradeRequest

Поле Описание action Тип торговой операции. Значение может быть одним из значений перечисления TRADE_REQUEST_ACTIONS magic Идентификатор эксперта. Позволяет организовать аналитическую обработку торговых ордеров. Каждый эксперт может выставлять свой собственный уникальный идентификатор при отправке торгового запроса order Тикет ордера. Требуется для модификации отложенных ордеров symbol Имя торгового инструмента, по которому выставляется ордер. Не требуется при операциях модификации ордеров и закрытии позиций volume Запрашиваемый объем сделки в лотах. Реальное значение объема при открытии сделки будет зависеть от типа ордера по исполнению. price Цена, при достижении которой ордер должен быть исполнен. Для рыночных ордеров по инструментам с типом исполнения "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET), имеющих тип TRADE_ACTION_DEAL, указание цены не требуется stoplimit Цена, по которой будет выставлен отложенный Limit-ордер при достижении ценой значения price (это условие является обязательным). До этого момента отложенный ордер в торговую систему не выводится sl Цена, по которой сработает Stop Loss ордер при движении цены в неблагоприятном направлении tp Цена, по которой сработает Take Profit ордер при движении цены в благоприятном направлении deviation Максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены, задаваемое в пунктах type Тип ордера. Значение может быть одним из значений перечисления ORDER_TYPE type_filling Тип ордера по исполнению. Значение может быть одним из значений ORDER_TYPE_FILLING type_time Тип ордера по истечению. Значение может быть одним из значений ORDER_TYPE_TIME expiration Срок истечения отложенного ордера (для ордеров типа TIME_SPECIFIED) comment Комментарий к ордеру position Тикет позиции. Следует заполнять при изменении и закрытии позиции для ее однозначной идентификации. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого позиция была открыта. position_by Тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении.

Примечание

Торговый запрос проходит несколько стадий проверок на торговом сервере. В первую очередь проверяется корректность заполнения всех необходимых полей запроса request, и при отсутствии ошибок сервер принимает ордер для дальнейшей обработки. Полную информацию по исполнению торговых операций смотрите в описании функции OrderSend.

Пример:

import time

import MetaTrader5 as mt5



# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ", mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ", mt5.__version__)



# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# подготовим структуру запроса для покупки

symbol = "USDJPY"

symbol_info = mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol, "not found, can not call order_check()")

mt5.shutdown()

quit()



# если символ недоступен в MarketWatch, добавим его

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "is not visible, trying to switch on")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) failed, exit",symbol)

mt5.shutdown()

quit()



lot = 0.1

point = mt5.symbol_info(symbol).point

price = mt5.symbol_info_tick(symbol).ask

deviation = 20

request = {

"action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,

"symbol": symbol,

"volume": lot,

"type": mt5.ORDER_TYPE_BUY,

"price": price,

"sl": price - 100 * point,

"tp": price + 100 * point,

"deviation": deviation,

"magic": 234000,

"comment": "python script open",

"type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,

"type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

}



# отправим торговый запрос

result = mt5.order_send(request)

# проверим результат выполнения

print("1. order_send(): by {} {} lots at {} with deviation={} points".format(symbol,lot,price,deviation));

if result.retcode != mt5.TRADE_RETCODE_DONE:

print("2. order_send failed, retcode={}".format(result.retcode))

# запросим результат в виде словаря и выведем поэлементно

result_dict=result._asdict()

for field in result_dict.keys():

print(" {}={}".format(field,result_dict[field]))

# если это структура торгового запроса, то выведем её тоже поэлементно

if field=="request":

traderequest_dict=result_dict[field]._asdict()

for tradereq_filed in traderequest_dict:

print(" traderequest: {}={}".format(tradereq_filed,traderequest_dict[tradereq_filed]))

print("shutdown() and quit")

mt5.shutdown()

quit()



print("2. order_send done, ", result)

print(" opened position with POSITION_TICKET={}".format(result.order))

print(" sleep 2 seconds before closing position #{}".format(result.order))

time.sleep(2)

# создадим запрос на закрытие

position_id=result.order

price=mt5.symbol_info_tick(symbol).bid

deviation=20

request={

"action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,

"symbol": symbol,

"volume": lot,

"type": mt5.ORDER_TYPE_SELL,

"position": position_id,

"price": price,

"deviation": deviation,

"magic": 234000,

"comment": "python script close",

"type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,

"type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

}

# отправим торговый запрос

result=mt5.order_send(request)

# проверим результат выполнения

print("3. close position #{}: sell {} {} lots at {} with deviation={} points".format(position_id,symbol,lot,price,deviation));

if result.retcode != mt5.TRADE_RETCODE_DONE:

print("4. order_send failed, retcode={}".format(result.retcode))

print(" result",result)

else:

print("4. position #{} closed, {}".format(position_id,result))

# запросим результат в виде словаря и выведем поэлементно

result_dict=result._asdict()

for field in result_dict.keys():

print(" {}={}".format(field,result_dict[field]))

# если это структура торгового запроса, то выведем её тоже поэлементно

if field=="request":

traderequest_dict=result_dict[field]._asdict()

for tradereq_filed in traderequest_dict:

print(" traderequest: {}={}".format(tradereq_filed,traderequest_dict[tradereq_filed]))



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Результат

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29

1. order_send(): by USDJPY 0.1 lots at 108.023 with deviation=20 points

2. order_send done, OrderSendResult(retcode=10009, deal=535084512, order=557416535, volume=0.1, price=108.023, ...

opened position with POSITION_TICKET=557416535

sleep 2 seconds before closing position #557416535

3. close position #557416535: sell USDJPY 0.1 lots at 108.018 with deviation=20 points

4. position #557416535 closed, OrderSendResult(retcode=10009, deal=535084631, order=557416654, volume=0.1, price=...

retcode=10009

deal=535084631

order=557416654

volume=0.1

price=108.015

bid=108.015

ask=108.02

comment=Request executed

request_id=55

retcode_external=0

request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=0.1, price=108.018, stoplimit=0.0, ...

traderequest: action=1

traderequest: magic=234000

traderequest: order=0

traderequest: symbol=USDJPY

traderequest: volume=0.1

traderequest: price=108.018

traderequest: stoplimit=0.0

traderequest: sl=0.0

traderequest: tp=0.0

traderequest: deviation=20

traderequest: type=1

traderequest: type_filling=2

traderequest: type_time=0

traderequest: expiration=0

traderequest: comment=python script close

traderequest: position=557416535

traderequest: position_by=0

Смотри также

order_check, OrderSend,Типы торговых операций, Структура торгового запроса, Структура результатов проверки торгового запроса, Структура результата торгового запроса