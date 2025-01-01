- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Отправляет из терминала на торговый сервер запрос на совершение торговой операции. Функция является аналогом OrderSend.
|
order_send(
Параметры
request
[in] Структура типа MqlTradeRequest, которая описывает требуемое торговое действие. Обязательный неименованный параметр. Пример заполнения запроса и состав перечислений смотрите ниже.
Возвращаемое значение
Результат выполнения в виде структуры MqlTradeResult. Поле request в ответе содержит структуру торгового запроса, переданного в order_send().В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Структура торгового запроса MqlTradeRequest
|
Поле
|
Описание
|
action
|
Тип торговой операции. Значение может быть одним из значений перечисления TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
magic
|
Идентификатор эксперта. Позволяет организовать аналитическую обработку торговых ордеров. Каждый эксперт может выставлять свой собственный уникальный идентификатор при отправке торгового запроса
|
order
|
Тикет ордера. Требуется для модификации отложенных ордеров
|
symbol
|
Имя торгового инструмента, по которому выставляется ордер. Не требуется при операциях модификации ордеров и закрытии позиций
|
volume
|
Запрашиваемый объем сделки в лотах. Реальное значение объема при открытии сделки будет зависеть от типа ордера по исполнению.
|
price
|
Цена, при достижении которой ордер должен быть исполнен. Для рыночных ордеров по инструментам с типом исполнения "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET), имеющих тип TRADE_ACTION_DEAL, указание цены не требуется
|
stoplimit
|
Цена, по которой будет выставлен отложенный Limit-ордер при достижении ценой значения price (это условие является обязательным). До этого момента отложенный ордер в торговую систему не выводится
|
sl
|
Цена, по которой сработает Stop Loss ордер при движении цены в неблагоприятном направлении
|
tp
|
Цена, по которой сработает Take Profit ордер при движении цены в благоприятном направлении
|
deviation
|
Максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены, задаваемое в пунктах
|
type
|
Тип ордера. Значение может быть одним из значений перечисления ORDER_TYPE
|
type_filling
|
Тип ордера по исполнению. Значение может быть одним из значений ORDER_TYPE_FILLING
|
type_time
|
Тип ордера по истечению. Значение может быть одним из значений ORDER_TYPE_TIME
|
expiration
|
Срок истечения отложенного ордера (для ордеров типа TIME_SPECIFIED)
|
comment
|
Комментарий к ордеру
|
position
|
Тикет позиции. Следует заполнять при изменении и закрытии позиции для ее однозначной идентификации. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого позиция была открыта.
|
position_by
|
Тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении.
Примечание
Торговый запрос проходит несколько стадий проверок на торговом сервере. В первую очередь проверяется корректность заполнения всех необходимых полей запроса request, и при отсутствии ошибок сервер принимает ордер для дальнейшей обработки. Полную информацию по исполнению торговых операций смотрите в описании функции OrderSend.
Пример:
