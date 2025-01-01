- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_send
Envoie une requête au serveur de trading pour effectuer une opération de trading depuis le terminal. La fonction est similaire à OrderSend.
order_send(
Paramètres
request
[in] Structure de type MqlTradeRequest décrivant une action de trading désirée. Paramètre non nommé requis. Un exemple de remplissage d'une requête et le contenu de l'énumération sont décrits ci-dessous.
Valeur de Retour
Résultat d'exécution sous la forme d'une structure MqlTradeResult. Le champ request dans la réponse contient la structure de la requête de trading passée à order_send (). Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
La structure MqlTradeRequest de la requête de trading
Champ
Description
action
Type de l'opération de trading. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération TRADE_REQUEST_ACTIONS
magic
Identifiant de l'EA. Permet d'organiser le traitement analytique des ordres de trading. Chaque EA peut définir un identifiant unique lors de l'envoi d'une demande de trading
order
Ticket de l'ordre. Requis pour modifier les ordres en attente
symbol
Le nom de l'instrument de trading pour lequel l'ordre est passé. Non requis lors de la modification des ordres et la fermeture des positions
volume
Volume demandé d'une transaction en lots. Un volume réel lors d'une transaction dépend du type d'exécution de l'ordre.
price
Prix auquel un ordre doit être exécuté. Le prix n'est pas fixé en cas d'ordres au marché pour des instruments de type "Exécution au Marché" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) de type TRADE_ACTION_DEAL
stoplimit
Un prix auquel un ordre à cours limité est fixé lorsque le prix atteint la valeur 'prix' (cette condition est obligatoire). L'ordre en attente n'est transmis au système de trading qu'à ce moment
sl
Un prix auquel un ordre Stop Loss est activé lorsque le prix évolue dans une direction défavorable
tp
Un prix auquel un ordre Take Profit est activé lorsque le prix évolue dans une direction favorable
deviation
Déviation maximale acceptable par rapport au prix demandé, spécifié en points
type
Type de l'ordre. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ORDER_TYPE
type_filling
Type de remplissage de l'ordre. La valeur peut être l'une des valeurs de ORDER_TYPE_FILLING
type_time
Type d'ordre par expiration. La valeur peut être l'une des valeurs de ORDER_TYPE_TIME
expiration
Délai d'expiration de l'ordre en attente (pour les ordres de type TIME_SPECIFIED)
comment
Commentaire d'un ordre
position
Ticket de la position. Remplissez-le lorsque vous changez et fermez une position pour une identification claire. Habituellement, c'est le même que le ticket de l'ordre qui a ouvert la position.
position_by
Ticket de la position opposée. Il est utilisé lors de la fermeture d'une position par une position opposée (ouverte sur le même symbole mais dans la direction opposée).
Note
Une requête de trading passe plusieurs étapes de vérification sur le serveur de trading. Tout d'abord, la validité de tous les champs request nécessaires est vérifiée. S'il n'y a pas d'erreur, le serveur accepte l'ordre pour un traitement ultérieur. Voir la description de la fonction OrderSend pour plus de détails sur l'exécution des opérations de trading.
Exemple :
import time
Voir aussi
order_check, OrderSend,Types d'opération de trading, Structure de requête de trading, Structure des résultats de la vérification d'une requête de trading, Structure de résultat d'une requête de trading