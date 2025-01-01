- Flaggen der Dateieroeffnung
- Dateieigenschaften
- Positionieren innerhalb der Dateien
- Kodeseite Verwenden
- MessageBox
Dateieigenschaften
Die Funktion FileGetInteger(), ist für den Erhalt von Dateieigenschaften verwendet. Der Identifier der gewünschten Eigenschaft ist dieser Funktion aus ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER beim Aufruf übergegeben.
ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
|
ID
|
ID Beschreibung
|
FILE_EXISTS
|
Prüfung der Existenz
|
FILE_CREATE_DATE
|
Erstellungsdatum
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Datum der letzten Überarbeitung
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Datum der letzten Zugriff zur Datei
|
FILE_SIZE
|
Dateigröße in Byte
|
FILE_POSITION
|
Position eines Zeigers in der Datei
|
FILE_END
|
Zeichen der Dateiende erhalten
|
FILE_LINE_END
|
Zeichen der Zeilenende erhalten
|
FILE_IS_COMMON
|
Die Datei wird in einem freigegebenen Ordner für allen Terminals geöffnet (Sehen Sie FILE_COMMON)
|
FILE_IS_TEXT
|
Die Datei ist als eine Textdatei geöffnet (Sehen Sie FILE_TXT)
|
FILE_IS_BINARY
|
Die Datei ist als eine binäre Datei geöffnet (Sehen Sie FILE_BIN)
|
FILE_IS_CSV
|
Die Datei ist als CSV geöffnet (Sehen Sie FILE_CSV)
|
FILE_IS_ANSI
|
Die Datei ist als ANSI geöffnet (Sehen Sie FILE_ANSI)
|
FILE_IS_READABLE
|
Die geöffnete Datei ist lesbar (Sehen Sie FILE_READ)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Die geöffnete Datei ist beschreibbar (Sehen Sie FILE_WRITE)
Die Funktion FileGetInteger() hat zwei Varianten der Abruf In der ersten Version, um die Eigenschaften der Datei zu erhalten, eingeben Sie ihr Handle, der beim Öffnen Der Datei mit Funktion FileOpen() erhalten war. Diese Version ermöglicht es Ihnen, alle Dateieigenschaften zu bekommen.
Die zweite Version der Funktion FileGetInteger() gibt Werte der Dateieigenschaften durch ihren Namen zurück. In dieser Version können Sie nur die folgende allgemeine Eigenschaften erhalten:
- FILE_EXISTS – ob die Datei mit dem eingegebenen Namen existiert;
- FILE_CREATE_DATE – Erstellungsdatum der Datei mit dem eingegebenen Namen;
- FILE_MODIFY_DATE – Datum der letzten Überarbeitung der Datei mit dem eingegebenen Namen;
- FILE_ACCESS_DATE – Datum der letzten Zugriff zur Datei mit dem eingegebenen Namen;
- FILE_SIZE – Größe der Datei mit dem eingegebenen Namen.
Wenn Sie andere Eigenschaften als die oben genannten zu erhalten versuchen, gibt die zweite Version der FileGetInteger() einen Fehler zurück.