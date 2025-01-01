DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenEingabe/Ausgabe KonstantenDateieigenschaften 

Dateieigenschaften

Die Funktion FileGetInteger(), ist für den Erhalt von Dateieigenschaften verwendet. Der Identifier der gewünschten Eigenschaft ist dieser Funktion aus ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER beim Aufruf übergegeben.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ID

ID Beschreibung

FILE_EXISTS

Prüfung der Existenz

FILE_CREATE_DATE

Erstellungsdatum

FILE_MODIFY_DATE

Datum der letzten Überarbeitung

FILE_ACCESS_DATE

Datum der letzten Zugriff zur Datei

FILE_SIZE

Dateigröße in Byte

FILE_POSITION

Position eines Zeigers in der Datei

FILE_END

Zeichen der Dateiende erhalten

FILE_LINE_END

Zeichen der Zeilenende erhalten

FILE_IS_COMMON

Die Datei wird in einem freigegebenen Ordner für allen Terminals geöffnet (Sehen Sie FILE_COMMON)

FILE_IS_TEXT

Die Datei ist als eine Textdatei geöffnet (Sehen Sie FILE_TXT)

FILE_IS_BINARY

Die Datei ist als eine binäre Datei geöffnet (Sehen Sie FILE_BIN)

FILE_IS_CSV

Die Datei ist als CSV geöffnet (Sehen Sie FILE_CSV)

FILE_IS_ANSI

Die Datei ist als ANSI geöffnet (Sehen Sie FILE_ANSI)

FILE_IS_READABLE

Die geöffnete Datei ist lesbar (Sehen Sie FILE_READ)

FILE_IS_WRITABLE

Die geöffnete Datei ist beschreibbar (Sehen Sie FILE_WRITE)

Die Funktion FileGetInteger() hat zwei Varianten der Abruf In der ersten Version, um die Eigenschaften der Datei zu erhalten, eingeben Sie ihr Handle, der beim Öffnen Der Datei mit Funktion FileOpen() erhalten war. Diese Version ermöglicht es Ihnen, alle Dateieigenschaften zu bekommen.

Die zweite Version der Funktion FileGetInteger() gibt Werte der Dateieigenschaften durch ihren Namen zurück. In dieser Version können Sie nur die folgende allgemeine Eigenschaften erhalten:

  • FILE_EXISTS – ob die Datei mit dem eingegebenen Namen existiert;
  • FILE_CREATE_DATE – Erstellungsdatum der Datei mit dem eingegebenen Namen;
  • FILE_MODIFY_DATE – Datum der letzten Überarbeitung der Datei mit dem eingegebenen Namen;
  • FILE_ACCESS_DATE – Datum der letzten Zugriff zur Datei mit dem eingegebenen Namen;
  • FILE_SIZE – Größe der Datei mit dem eingegebenen Namen.

Wenn Sie andere Eigenschaften als die oben genannten zu erhalten versuchen, gibt die zweite Version der FileGetInteger() einen Fehler zurück.