Dateieigenschaften

Die Funktion FileGetInteger(), ist für den Erhalt von Dateieigenschaften verwendet. Der Identifier der gewünschten Eigenschaft ist dieser Funktion aus ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER beim Aufruf übergegeben.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ID ID Beschreibung FILE_EXISTS Prüfung der Existenz FILE_CREATE_DATE Erstellungsdatum FILE_MODIFY_DATE Datum der letzten Überarbeitung FILE_ACCESS_DATE Datum der letzten Zugriff zur Datei FILE_SIZE Dateigröße in Byte FILE_POSITION Position eines Zeigers in der Datei FILE_END Zeichen der Dateiende erhalten FILE_LINE_END Zeichen der Zeilenende erhalten FILE_IS_COMMON Die Datei wird in einem freigegebenen Ordner für allen Terminals geöffnet (Sehen Sie FILE_COMMON) FILE_IS_TEXT Die Datei ist als eine Textdatei geöffnet (Sehen Sie FILE_TXT) FILE_IS_BINARY Die Datei ist als eine binäre Datei geöffnet (Sehen Sie FILE_BIN) FILE_IS_CSV Die Datei ist als CSV geöffnet (Sehen Sie FILE_CSV) FILE_IS_ANSI Die Datei ist als ANSI geöffnet (Sehen Sie FILE_ANSI) FILE_IS_READABLE Die geöffnete Datei ist lesbar (Sehen Sie FILE_READ) FILE_IS_WRITABLE Die geöffnete Datei ist beschreibbar (Sehen Sie FILE_WRITE)

Die Funktion FileGetInteger() hat zwei Varianten der Abruf In der ersten Version, um die Eigenschaften der Datei zu erhalten, eingeben Sie ihr Handle, der beim Öffnen Der Datei mit Funktion FileOpen() erhalten war. Diese Version ermöglicht es Ihnen, alle Dateieigenschaften zu bekommen.

Die zweite Version der Funktion FileGetInteger() gibt Werte der Dateieigenschaften durch ihren Namen zurück. In dieser Version können Sie nur die folgende allgemeine Eigenschaften erhalten:

FILE_EXISTS – ob die Datei mit dem eingegebenen Namen existiert;

FILE_CREATE_DATE – Erstellungsdatum der Datei mit dem eingegebenen Namen;

FILE_MODIFY_DATE – Datum der letzten Überarbeitung der Datei mit dem eingegebenen Namen ;

FILE_ACCESS_DATE – Datum der letzten Zugriff zur Datei mit dem eingegebenen Namen ;

FILE_SIZE – Größe der Datei mit dem eingegebenen Namen.

Wenn Sie andere Eigenschaften als die oben genannten zu erhalten versuchen, gibt die zweite Version der FileGetInteger() einen Fehler zurück.