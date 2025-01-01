DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoMarginMode 

MarginMode

Erhält den Berechnungsmodus der Marge.

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE  MarginMode() const

Rückgabewert

Der Berechnungsmodus der Marge aus der Aufzählung ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.