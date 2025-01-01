Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoMarginMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginMode Erhält den Berechnungsmodus der Marge. ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE MarginMode() const Rückgabewert Der Berechnungsmodus der Marge aus der Aufzählung ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE. StopoutModeDescription MarginModeDescription