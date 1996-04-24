KAMA Confluence Engine

KAMA Confluence Engine

顺势交易——在趋势反转的那一刻立即知道你的入场、止损和目标位。

KAMA Confluence Engine 是一款基于考夫曼自适应移动平均线（KAMA）的全能趋势指标，并结合了成交量加权、多周期共振确认以及自动交易水平。它会根据市场环境自动调整：在趋势行情中快速敏捷，在震荡行情中平稳过滤噪音——让你始终站在正确的一侧。

它的独特之处

成交量加权自适应引擎——当真实的成交量进入市场时，KAMA 线会加速；当成交量减弱时，它会放缓，让你留在强势行情中，避开假突破。

醒目的霓虹趋势带——亮丽、流畅的线条，底部带有深色阴影。绿色 = 上升趋势，红色 = 下降趋势，灰色 = 横盘/无交易。趋势一眼即可识别，即使远距离也清晰可见。

趋势颜色蜡烛图——蜡烛本身会根据趋势着色，让整个图表呈现统一的趋势故事。

自动 Entry / SL / TP 水平（新功能）

当新趋势出现时，指标会自动在图表上绘制可直接使用的交易水平：

入场线位于信号价格 止损由 ATR 计算（根据品种波动性自动调整） TP1 / TP2 / TP3 按你设定的风险回报比（默认 1:1、1:2、1:3） 清晰的 BUY / SELL 标签，显示信号蜡烛的准确价格

多周期共振面板

同时显示 4 个周期的趋势与成交量状态（默认 M15、H1、H4、D1），并提供整体市场倾向（多头 / 空头 / 混合）。

置信度评分（0–100%）——结合效率比、成交量强度和多周期一致性，形成一个评分，让你立即判断交易信号的强弱。

趋势颜色变化手机提醒——趋势翻转时立即向你的 MetaTrader 手机应用推送通知，确保不错过任何关键时刻。

信号与提醒

默认情况下，每次新趋势都会绘制交易水平——非常适合视觉交易和历史回测。

可选的严格模式（Only draw levels on filtered signals）只在高置信度信号出现时绘制交易水平，这些信号同时通过成交量、多周期和置信度过滤。

提醒方式包括：手机推送、弹窗、声音、邮件。

基于已收盘蜡烛的无重绘逻辑——信号只在最新收盘蜡烛上计算。

适用对象

需要清晰、视觉化、可直接决策图表的趋势与波段交易者。 希望自动 Entry/SL/TP 水平而不是凭感觉的初学者。 习惯多周期确认后再入场的交易者。 适用于所有品种与周期——外汇、黄金、指数、加密货币、股票。

你可控制的关键参数

KAMA 响应速度（效率比、快/慢周期）。 线条平滑度（单重或双重，打造超流畅趋势带）。 成交量加权强度与高/低成交量阈值。 止损距离（ATR × 系数）与 TP1/TP2/TP3 风险回报比。 所有元素的颜色、线宽与字体大小。 4 个共振周期与提醒的最低置信度。

如何使用

将指标附加到任意图表。霓虹趋势带与着色蜡烛会立即显示当前趋势。

当新趋势开始时，按照图表上绘制的 Entry / SL / TP 水平进行交易。

查看多周期面板——周期一致性越高、置信度越高，交易信号越强。

启用手机推送提醒，在任何地方都能收到趋势变化通知。

提示

若你偏向保守交易，请开启 Require MTF confirmation 与 Require high volume，并将 Only draw levels on filtered signals 设置为 true——你将只看到最高质量的交易机会。


推荐产品
GDS Renko Entry Helper
Andrey Goida
1 (1)
指标
GDS Renko Entry Helper - Free Renko Price Interaction Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Entry Helper is a free Renko price interaction indicator for MetaTrader 5. It helps traders highlight important areas where price reacts, slows down, returns to a zone or changes behavior around support and resistance. The tool is designed for manual Renko analysis. It does not generate buy or sell signals and does not tell the trader when to enter the market. Its purpose is to help focus attention on area
FREE
Radar Trade Analytic
Jeverson Rodrigues Ferreira
指标
Radar Trade Analytic 2.0 – MT5 量化面板 什么是 Radar Trade Analytic？ Radar Trade Analytic 是 Radar Trade 生态系统的量化模块。它在主图表下方的独立窗口中打开,展示四个同步的层级,全部基于同一个专有的 Sigma 引擎构建,确保图表上所见与面板中所读之间的直接对应关系。 没有买卖信号,没有目标价位,没有警报。Radar Trade Analytic 只整理真正重要的数据,让你能够清晰地做出决策。 2.0 版本有哪些变化？ # 改进项 旧版本 (1.00) 2.0 版本 1 Delta Flow (CVD) 仅使用 M1 K 线计算(低时间周期估算) 通过带有 TICK_FLAG_BUY/SELL 标记的逐笔成交计算真实主动性 Delta,与专业平台使用的数据相同 2 自动回退机制 若 M1 不可用,则使用 K 线方向(几何估算) 若逐笔数据不可用,先尝试 M1 K 线;若仍失败,则使用当前 K 线本身。共三级回退 3 控制参数 无此选项 新增 UsarDeltaReal 参数(默认
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
指标
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
AB ZoneMatrix
Allan Deka
指标
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
RBreaker
Zhong Long Wu
指标
RBreaker Gold Indicators 是黄金期货一种短线日内交易策略，它结合了趋势跟踪和日内反转两种交易方式，既能捕捉趋势行情的利润，又能在行情反转时及时止盈并顺势反手。 该策略曾连续15年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一，具有很长的生命周期，至今仍在国内外普遍使用与研究。 本指标结合了2026年期货黄金的走势，依据14日ATR指标，分别定义了突破系数A，观察系数B，反转系数R更合理的数值，非常不错的指标，已实现年稳定盈利，值得推荐~ 以上指标适合高波动品种，参数适合期货黄金，股指期货等，如果需要其他品种行情，需要单独设定 突破系数A，观察系数B，反转系数R，进行回测才能使用。 欢迎指标售后有问题可以加+V：504282029
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Antique Trend
Nadiya Mirosh
指标
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Boom kerdoskopos
David Chokumanyara
指标
Boom Kerdoskopos Indicator – Sell With Confidence The Boom Kerdoskopos Indicator is a scalper’s dream for Boom markets on M1 timeframe . Built to protect you from spikes, it gives precise yellow down arrows for sell entries and red cross exit signals so you always know when to enter and leave the trade. With smart alerts (audible, push, email), you can trade stress-free and secure 8–10 safe candles every time. It’s perfect for scalpers who want fast, consistent profits. Why Traders Choose
Scaled vidya trends indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Introducing to your attention the unique trading system/indicator "Scaled Vidya Trends", designed for dynamic scalp trading on trend volatility pairs hour + timeframes. Main features of Scaled Vidya Trends: -Multi-level market analysis: it works on H1, H2, H3 timeframes; -Uses the most popular currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD. Brokers usually set one of the lowest spreads for these pairs; -Applies a scalping method based on local targets for signals; -Signals appears at the new open of
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
指标
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
指标
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
指标
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Price Magnets M5
Ivan Simonika
指标
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
指标
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
CS Bollinger
MIKHAIL VINOGRADOV
指标
CS Bollinger – 基于布林带的信号指标，专为快速识别关键支撑和阻力位而设计，配合视觉化的交易信号。通过改进的水平切换逻辑，指标可自动调整图表上的支撑与阻力水平，并在价格反转确认时显示信号箭头。这帮助交易者快速发现进出市场的有利时机。该指标具备灵活的设置选项，可根据个人交易策略进行调整，适用于新手和经验丰富的市场参与者。 Параметр Значение по умолчанию Описание BollingerPeriod 5 布林带计算周期。定义用于均线计算的K线数量 BollingerDeviation 5 计算布林带上下轨的偏差系数 CheckZeroBar false 启用零号K线检查以生成信号 ColorResistance clrDeepPink 阻力线颜色，表示从上向下的反转水平 ColorSupport clrDeepSkyBlue 支撑线颜色，表示从下向上的反转水平 LineSize 3 支撑与阻力线的线宽 ArrowSize 1 交易反转信号箭头的大小 BarsCount 200 用于指标计算的K线数量，影
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
指标
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Multi Timeframe Trend Agreement Arrow
Loemiro Boholts Busis
指标
The ultimate signal filter. Get clear, non-repainting arrows only when the trend on M1, M5, M15, and H1 timeframes are fully aligned, confirming strong momentum for scalping or short-term trades. Full Product Description Non-Repainting Arrows: Built using precise closing price data ( rates_total - 1 and iBarShift ), ensuring signals are final and never shift or disappear after the bar closes. What you see is what you get. High-Confidence Signals: Filters out noise by requiring agreement acros
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
指标
順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會出現。您可以返回到15分鐘框架並返回到30分鐘框架，重複此操作，直到主要訊號出現在您面前。被記錄，或當相反的訊號出現時它非常簡單並且適用於所有主要貨幣。  金屬、指標和所有框架，但最好的結果是 30 分鐘框架。 始終將止損設置在蠟燭底部下方，資金管理不得超過 資本的10% 順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會出現。您可以返回到15分鐘框架並返回到30分鐘框架，重複此操作，直到主要訊號出現在您面前。被記錄，或當相反的訊號出現時它非常簡單並且適用於所有主要貨幣。  金屬、指標和所有框架，但最好的結果是 30 分鐘框架。 始終將止損設置在蠟燭底部下方，資金管理不得超過 資本的10% 順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
指标
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
Regime Catcher Pro MT5
Guad Bibar
指标
Regime Catcher Pro MT5 Regime Catcher Pro is a configurable market-regime and trend-analysis indicator for MetaTrader 5. It converts price action into four clear market conditions: UPTREND DOWNTREND RANGE CHOP The indicator combines directional movement, ADX, range efficiency, normalized moving-average slope and volatility analysis. Its compact dashboard displays the current regime, estimated trend strength, direction, volatility and higher-timeframe alignment. Main features: Four clearly ident
Harmonic Hybrid
Clemence Benjamin
指标
用於Boom 和Crash 合成的MFI 和RSI 狙擊進場訊號配備了強大的進場警報系統，對於更高級的過濾訊號，請考慮Harmonic Hybrid Pilot Pro。當交易尖峰時，您有三個訂單邏輯地放置來分配風險，第三個訂單最後是接近峰值的最高機率。 訊號在最終訂單下達十五分鐘後失效，且必須立即平倉。 對於 Tp，我建議您在對您有利的峰值出現後立即退出。 透過私人訊息部分向我發送訊息，以獲得全面的使用者指南。 用於Boom 和Crash 合成的MFI 和RSI 狙擊進場訊號配備了強大的進場警報系統，對於更高級的過濾訊號，請考慮Harmonic Hybrid Pilot Pro。當交易尖峰時，您有三個訂單邏輯地放置來分配風險，第三個訂單最後是接近峰值的最高機率。 訊號在最終訂單下達十五分鐘後失效，且必須立即平倉。 對於 Tp，我建議您在對您有利的峰值出現後立即退出。 透過私人訊息部分向我發送訊息，以獲得全面的使用者指南。
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
指标
SUPERTREND; It is a trend following indicator based on the SuperTrend ATR created by Olivier Seban. It can be used to detect changes in trend direction and locate stops. When the price falls below the indicator curve, it turns red and indicates a downtrend. Conversely, when the price moves above the curve, the indicator turns green, indicating an uptrend. Like other indicators, it works well on SuperTrend when used in conjunction with other indicators such as MACD, parabolik SAR, Bollinger Band
FREE
Adjustable Fractals MT5 r
DMITRII GRIDASOV
指标
“可调分形” - 是分形指标的高级版本，非常有用的交易工具！ .......................................................................................... - 众所周知，标准分形 MT5 指标根本没有设置 - 这对交易者来说非常不方便。 - 可调分形解决了这个问题 - 它具有所有必要的设置： - 指标的可调周期（建议值 - 高于 7）。 - 价格高点/低点的距离可调。 - 可调分形箭头设计。 - 指标内置移动和 PC 警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ....................................................
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
专家
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
Smart Arrow Indicator
Sabina Fik
指标
Smart Arrow Indicator — Multi-Factor Signal Engine for MT5 Smart Arrow Indicator is a professional analytical tool for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify potential trend reversal zones and momentum-based entry points. The indicator combines classical trend analysis, oscillator logic (overbought/oversold conditions), and Price Action candlestick patterns to deliver clear, high-quality visual signals directly on the chart. The algorithm is built on a triple-filter system , ensur
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
专家
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Market Direction Pro
Igor Zakharev
指标
Market Direction Pro is a professional indicator for MetaTrader 5 that transforms complex market behavior into clear, confirmed direction.The indicator does not redraw signal arrows. Built around a proprietary multi-stage analytical process, it helps traders filter intrabar noise and focus on signals that remain stable after confirmation. Bullish and bearish arrows appear directly on the main price chart, while the dedicated visual interface presents direction, turning points and signal context
该产品的买家也购买
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
指标
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
指标
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
指标
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Connix MT5
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Connix SMC Scanner by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts multi-pair dashboard for MetaTrader 5. Order blocks, fair value gaps, break of structure, change of character, VWAP, premium and discount range, and multi-timeframe scanner from one chart. Connix scans multiple symbols across configurable timeframes and shows market structure status in an interactive table while drawing the same structures on the active chart. It is an analytical toolkit — you control every setting; it does not place
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
指标
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
作者的更多信息
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
指标
传奇的威廉·甘氏（William Gann）水平，全自动 MT5 指标。GANN Master 基于每日、每周和每月数据，精准定位价格最可能反转或继续趋势的关键区域。 主要功能： 一键时间周期按钮：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly”，即可即时绘制当日、当周或当月的关键区域 自动与手动模式 自动模式：GANN Master 自动为您计算所有水平，无需手动输入 手动模式：拖动 “Top” 和 “Bottom” 线来定义自选波段点；所有 Gann 水平即时重新计算 多头与空头水平：同时显示买入和卖出水平；线条汇聚时标志着强劲支撑或阻力区域 灵活的品种支持：适用于外汇、贵金属（如黄金）、指数、加密货币及任何高价值品种——只需在设置中切换类别，即可自动调整刻度和倍数 直观用户界面：清晰配色、简洁标签和直观按钮，实时调整水平毫不费力 即战准备区：任意时间框架下，为止盈和风险管理提供精确目标区域 使用方法： 选择时间框架：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly” 生成支撑与阻力线 选择品种类别：在设置中选定 “Forex”／“Metals”／“Indices
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
Naturu MT4
Ivan Stefanov
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
指标
SENSE 是一个自动系统，它将选定的 GANN 方法与分形计算相结合。系统会告诉我们在哪里开仓，在哪里平仓。无需再将时间浪费在复杂的计算上 - SENSE 会为您完成一切。只需安装指标即可。 基本原则： 当价格高于白线时，市场看涨 在白线上方买入，在白线下方止损 绿线为上涨目标 当价格低于白线时，市场看跌。 在白线下方卖出，在白线上方止损 红线为下行目标 双绿线或红线表示较强的区域。 为什么是 SENSE？ 获利目标： SENSE 自动设置获利目标，帮助您最大限度地提高交易成功率。 自动适应： 该指标可自动重新计算任何时间框架，提供准确可靠的信号，无需手动调整。 非常适合剥头皮交易。 查看演示版！ SENSE 是一个自动系统，它将选定的 GANN 方法与分形计算相结合。系统会告诉我们在哪里开仓，在哪里平仓。无需再将时间浪费在复杂的计算上 - SENSE 会为您完成一切。只需安装指标即可。 基本原则： 当价格高于白线时，市场看涨 在白线上方买入，在白线下方止损 绿线为上涨目标 当价格低于白线时，市场看跌。 在白线下方卖出，在白线上方止损 红线为下行目标
KAMA Confluence Engine MT4
Ivan Stefanov
指标
KAMA Confluence Engine 顺势交易——在趋势反转的那一刻立即知道你的入场、止损和目标位。 KAMA Confluence Engine 是一款基于考夫曼自适应移动平均线（KAMA）的全能趋势指标，并结合了成交量加权、多周期共振确认以及自动交易水平。它会根据市场环境自动调整：在趋势行情中快速敏捷，在震荡行情中平稳过滤噪音——让你始终站在正确的一侧。 它的独特之处 成交量加权自适应引擎 ——当真实的成交量进入市场时，KAMA 线会加速；当成交量减弱时，它会放缓，让你留在强势行情中，避开假突破。 醒目的霓虹趋势带 ——亮丽、流畅的线条，底部带有深色阴影。绿色 = 上升趋势，红色 = 下降趋势，灰色 = 横盘/无交易。趋势一眼即可识别，即使远距离也清晰可见。 趋势颜色蜡烛图 ——蜡烛本身会根据趋势着色，让整个图表呈现统一的趋势故事。 自动 Entry / SL / TP 水平（新功能） 当新趋势出现时，指标会自动在图表上绘制可直接使用的交易水平： 入场线位于信号价格 止损由 ATR 计算（根据品种波动性自动调整） TP1 / TP2 / TP3 按你设定的风险回报比（默认
FREE
RSI Divergence Pulse MT4
Ivan Stefanov
指标
RSI Divergence Pulse — Smart Divergence Scanner with MTF Panel, Zone Fill, Alerts & Dashboard FULL DESCRIPTION RSI Divergence Pulse is automatically detecting Regular and Hidden divergences, it shows a live Multi-Timeframe RSI panel, fills OB/OS zones for instant visual recognition, draws divergence lines on both the price chart and RSI subwindow, places Buy/Sell arrows, and provides real-time alerts. No more switching between 5 different RSI indicators. - COLOR-CODED RSI LINE    The RSI line
Times MT5
Ivan Stefanov
指标
TIMES 为你的分析加入时间维度。它是交易“三位一体”的第三个组成部分：Meravith 显示公平价格，TransactionSpeed 显示公平成交量，而 TIMES 显示交易活动在时间上的集中位置——揭示动能是在累积还是在减弱。 它绘制的内容：区域（矩形） 为了避免图表被线条弄得杂乱，TIMES 将分析浓缩为直接绘制在价格图上的彩色矩形。每个矩形标记由指标内部时间结构生成的重要价值区域——一个活动聚集的价格带，也是市场可能产生反应的地方。 颜色含义： 绿色 / 青绿色矩形 → 多头区域（动能在此累积——作为支撑 / 延续区域）。 红色 / 深红色矩形 → 空头区域（动能在此减弱——作为阻力 / 延续区域）。 区域的行为方式： 确认突破后的颜色翻转——如果价格完全穿过区域的一侧边界并收盘，矩形会切换颜色以反映新的市场状态（被向上突破的空头区域会变成多头区域，反之亦然）。这是一个实时信号，表示市场控制权已发生变化。 自动清理——当价格干净地穿过区域的两侧并收盘后，该区域不再具有意义，矩形会自动删除，使图表保持整洁。 区域来源选择——Rectangle source line 输入允
MACD Divergency MT4
Ivan Stefanov
指标
该指标准确地识别出价格走势与MACD柱状图之间的牛市和熊市背离，使用的指数移动平均线（EMA）周期为5（快速），34（慢速），信号线周期为5。该指标突出显示了动能减弱的点，提示可能的趋势反转。 正确识别背离的规则： 当价格形成更低的低点，而MACD柱状图同时在零线之上形成更高的低点时，牛市背离有效。 当价格形成更高的高点，而MACD柱状图同时在零线以下形成更低的高点时，熊市背离有效。 如果柱状图的极值和价格的极值没有位于零线的同一侧，则背离信号无效，因为这可能导致假信号。 这种方法代表了应用MACD背离分析最准确和可靠的方法。 指标特点： 清晰地标记已确认的牛市和熊市背离。 严格遵守MACD背离验证规则，提高可靠性。 其他信息：该指标作为MetaTrader 5的EX5编译文件提供。它不需要外部库或DLL文件。建议交易者将此工具与整体交易策略一起使用。在进行真实交易前，请务必在模拟账户中充分测试。该指标不保证盈利，仅作为帮助识别真实MACD背离的分析工具。
FREE
Institutional Sniper
Ivan Stefanov
指标
Institutional Sniper — 机构订单流 + 智能资金结构 + 精准信号 Institutional Sniper 是一款完整的全能图表指标，将专业趋势引擎、支撑/阻力与供需区间、智能资金概念（BOS / CHoCH + 订单块）、多周期仪表盘以及自动交易计划（入场 / 止损 / TP1 / TP2）全部整合在一个不重绘、界面高端简洁的工具中。 它旨在回答每个交易者的三个核心问题： 市场正在做什么？ 关键位置在哪里？ 我应该在哪里进场，目标在哪里？ 功能说明 趋势引擎（Trend Engine） — 使用双 EMA，并通过 ADX 和 ATR 过滤，忽略弱势或震荡行情，仅突出真正的趋势。 价格区间（S/R + 供需） — 自动检测并绘制测试次数最多的价格区间，并按强度（触碰次数）排序。 智能资金结构（SMC） — 标记 BOS（结构突破）和 CHoCH（结构反转），并绘制相关订单块。 多周期同步（Multi-Timeframe Sync） — 仪表盘显示你选择的三个周期（如 M15 / H1 / H4）的趋势及其是否一致。 自动交易计划（Automatic Trade
FREE
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
该指标测量所选时段内牛市和熊市之间的不平衡，并在两点之间显示一条直线。 如果牛市的成交量大于熊市，则该线变为绿色。 如果熊市成交量更大，则为红色。 直线还显示成交量的百分比差异。 该指标在单独的窗口中显示相同的数据。您还可以看到分割后的成交量。 该指标有两种模式。 为此，左上方有一个按钮、  - 如果不按下，它将测量市场任意点与当前价格之间的不平衡。 - 如果按下按钮，则可以测量市场任意两点之间的平衡。 该指标测量所选时段内牛市和熊市之间的不平衡，并在两点之间显示一条直线。 如果牛市的成交量大于熊市，则该线变为绿色。 如果熊市成交量更大，则为红色。 直线还显示成交量的百分比差异。 该指标在单独的窗口中显示相同的数据。您还可以看到分割后的成交量。 该指标有两种模式。 为此，左上方有一个按钮、  - 如果不按下，它将测量市场任意点与当前价格之间的不平衡。 - 如果按下按钮，则可以测量市场任意两点之间的平衡。
RSI Divergence Pulse
Ivan Stefanov
指标
RSI Divergence Pulse 是一个全面的 RSI 指标，结合了背离检测、多时间框架分析和可视化工具于一身，轻量级应用。它自动识别常规和隐藏背离，显示实时多时间框架 RSI 面板，填充 OB/OS 区域以便视觉识别，在价格图表和 RSI 子窗口上绘制背离线，放置买卖箭头，并提供实时警报。 Features Color-Coded RSI Line RSI 线根据当前区域改变颜色。蓝色表示中性区域（30 到 70 之间）。绿色标记超买区域（高于 70）。红色标记超卖区域（低于 30）。 RSI Signal Line RSI 的 SMA（默认周期 9）作为信号线。RSI 和信号线的交叉提供额外的时机信息。差值（Diff）显示在仪表板中。 Automatic Divergence Detection 基于分形的枢轴算法扫描最多 500 根 K 线，检测两种类型的背离。常规（实际）背离识别经典反转信号，即价格创出新极值而 RSI 不认可。隐藏背离识别趋势延续信号，在回调期间。 Dual Divergence Lines 实线代表常规背离，虚线代表隐藏背离。线条同时绘制在价格图表
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
LEVELSS 指标显示 - 每日看涨和看跌区域。每天从 00:00 至 23:59 都可以看到。 - 周线看涨和看跌区域。每周从周一 0:00 至周五 23:59。 - 从特定时间框架特别计算的通道，显示在所有其他时间框架上。默认情况下，这是 4 小时时间框架，您可以将其更改为您希望交易的任何其他时间框架。它是不间断计算的。 屏幕左上方显示区域和通道是看涨、看跌还是中性。当三个区域都看涨时，当前蜡烛上会出现一个绿点。当三个区域都看跌时，则出现粉红色。 该指标没有任何限制。 LEVELSS 指标显示 - 每日看涨和看跌区域。每天从 00:00 至 23:59 都可以看到。 - 周线看涨和看跌区域。每周从周一 0:00 至周五 23:59。 - 从特定时间框架特别计算的通道，显示在所有其他时间框架上。默认情况下，这是 4 小时时间框架，您可以将其更改为您希望交易的任何其他时间框架。它是不间断计算的。 屏幕左上方显示区域和通道是看涨、看跌还是中性。当三个区域都看涨时，当前蜡烛上会出现一个绿点。当三个区域都看跌时，则出现粉红色。 该指标没有任何限制。
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
基于甘氏久经考验的方法，甘氏的精确目标呈现在您面前。该工具旨在使交易更加顺畅和直观。通过向上拖动白线或向下拖动绿线，您将立即明白为什么甘氏的技术在交易世界中仍然具有影响力。 甘氏策略围绕着高度准确地预测市场走势，而该工具将这种力量带到了您的指尖。无论您是经验丰富的交易员还是新手，操作这些线条将为您提供深入的见解，了解为什么他的方法经得起时间的考验。 基于甘氏久经考验的方法，甘氏的精确目标呈现在您面前。该工具旨在使交易更加顺畅和直观。通过向上拖动白线或向下拖动绿线，您将立即明白为什么甘氏的技术在交易世界中仍然具有影响力。 甘氏策略围绕着高度准确地预测市场走势，而该工具将这种力量带到了您的指尖。无论您是经验丰富的交易员还是新手，操作这些线条将为您提供深入的见解，了解为什么他的方法经得起时间的考验。
Stefanov
Ivan Stefanov
指标
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
FIFTY 指标现在提供自动化版本，无需手动绘制水平线。此版本可自动在图表上绘制每日、每周、每月和年度水平线，确保准确性并节省时间。此外，提供按钮以切换这些水平线的可见性，实现完全自定义。对于喜欢手动操作的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，让交易者可以根据自己的需求选择手动或自动工具。 最符合逻辑的指标之一。 高度可靠。 FIFTY 指标现在提供自动化版本，无需手动绘制水平线。此版本可自动在图表上绘制每日、每周、每月和年度水平线，确保准确性并节省时间。此外，提供按钮以切换这些水平线的可见性，实现完全自定义。对于喜欢手动操作的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，让交易者可以根据自己的需求选择手动或自动工具。 最符合逻辑的指标之一。 高度可靠。
Transaction Speed MT4
Ivan Stefanov
指标
TIMES 为你的分析加入时间维度。它是交易“三位一体”的第三个组成部分：Meravith 显示公平价格，TransactionSpeed 显示公平成交量，而 TIMES 显示交易活动在时间上的集中位置——揭示动能是在累积还是在减弱。 它绘制的内容：区域（矩形） 为了避免图表被线条弄得杂乱，TIMES 将分析浓缩为直接绘制在价格图上的彩色矩形。每个矩形标记由指标内部时间结构生成的重要价值区域——一个活动聚集的价格带，也是市场可能产生反应的地方。 颜色含义： 绿色 / 青绿色矩形 → 多头区域（动能在此累积——作为支撑 / 延续区域）。 红色 / 深红色矩形 → 空头区域（动能在此减弱——作为阻力 / 延续区域）。 区域的行为方式： 确认突破后的颜色翻转——如果价格完全穿过区域的一侧边界并收盘，矩形会切换颜色以反映新的市场状态（被向上突破的空头区域会变成多头区域，反之亦然）。这是一个实时信号，表示市场控制权已发生变化。 自动清理——当价格干净地穿过区域的两侧并收盘后，该区域不再具有意义，矩形会自动删除，使图表保持整洁。 区域来源选择——Rectangle source line 输入允
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
指标
ENIGMERA：市场的核心 （这是一个手动指标，包含的某些功能可能不被当前 MetaTrader 测试环境所支持） 简介 此指标和交易系统是一种对金融市场的独特方法。ENIGMERA 利用分形周期精确计算支撑和阻力水平。它揭示真实的积累阶段，并给出方向和目标。无论市场处于趋势还是调整阶段，该系统都能发挥作用。 工作原理 大多数功能通过图表左侧的按钮控制，使您能够快速应对不同的市场状况。 按钮说明 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Support – 趋势的主要支撑线。 Ch – 激活支撑通道，显示允许的偏差范围。 Dev1（第一偏差）– 表示价格在支撑偏差内的波动，提示市场盘整或能量积累。 Dev2（第二偏差）– 表示价格在偏差之间的波动，提示趋势的形成与方向。 Dev3（第三偏差）– 表示趋势显著加速和高波动性。 45deg（45 度）– 显示相对于 45 度线的市场节奏与稳定性。 Tgt（目标）– 趋势目标线，指示可能的平仓区域。 Tgt Dev – 目标价格的可能波动通道。 Vol（成交量）– 在蜡烛图上显示成交量点，以标识显著的市场成交变化。 X – 当市场达到目标线时
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
指标
这是为数不多仅基于价格计算水平的指标之一。该指标不受时间周期、趋势或市场周期的影响，是有史以来最具逻辑性的指标之一。 现在， FIFTY 指标推出了自动版本，无需手动绘制水平线。此版本会自动在图表上绘制每日、每周、每月和每年的水平线，确保精确并节省时间。此外，提供了按钮用于切换这些水平线的显示，方便用户完全自定义。对于喜欢手动方式的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，可根据交易需求选择手动或自动工具。 非常可靠，强烈推荐！快来索取你的手动版 FIFTY 指标吧！ 这是为数不多仅基于价格计算水平的指标之一。该指标不受时间周期、趋势或市场周期的影响，是有史以来最具逻辑性的指标之一。 现在， FIFTY 指标推出了自动版本，无需手动绘制水平线。此版本会自动在图表上绘制每日、每周、每月和每年的水平线，确保精确并节省时间。此外，提供了按钮用于切换这些水平线的显示，方便用户完全自定义。对于喜欢手动方式的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，可根据交易需求选择手动或自动工具。 非常可靠，强烈推荐！快来索取你的手动版 FIFTY 指标吧！
Speculator MT5
Ivan Stefanov
指标
SPEKULATOR 是一个手动交易系统和指标，帮助您识别关键支撑区域和市场方向。 用简单的策略和隐藏的智慧掌握市场。 您可以在图表上选择任意一个顶部（TOP）和底部（BOTTOM），指标将自动绘制： 您趋势方向的支撑区。 如果是多头趋势，将显示绿色区域；如果是空头趋势，将显示红色区域。该支撑区的灵敏度可以在设置中调整。该区域基于您选择的趋势，表示支撑最可能出现的位置。 高偏差线和低偏差线 根据甘氏九宫格（W.D. Gann’s Square of 9）计算的角度线 入场规则如下： 如果价格向上突破高偏差线，可以做多 如果价格向下突破低偏差线，可以做空 如果价格在偏差线之间震荡，可以在区间内高抛低吸，同时遵守支撑区的方向 甘氏角度线可用作止盈参考 关键水平是360度线： 如果价格高于该线，市场可能会上涨 如果价格低于该线，市场可能会继续下跌 加载指标后，它会出现在图表上的第20根到第50根K线之间。 点击该线即可激活，激活后可以将其移动到任意顶部或底部。 SPEKULATOR 是少数几个将清晰逻辑与优雅视觉效果结合在一起的指标之一。 您可以选择启用区域之间的颜色渐变，使图表显示更为平
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
MACD divergency
Ivan Stefanov
指标
该指标准确地识别出价格走势与MACD柱状图之间的牛市和熊市背离，使用的指数移动平均线（EMA）周期为5（快速），34（慢速），信号线周期为5。该指标突出显示了动能减弱的点，提示可能的趋势反转。 正确识别背离的规则： 当价格形成更低的低点，而MACD柱状图同时在零线之上形成更高的低点时，牛市背离有效。 当价格形成更高的高点，而MACD柱状图同时在零线以下形成更低的高点时，熊市背离有效。 如果柱状图的极值和价格的极值没有位于零线的同一侧，则背离信号无效，因为这可能导致假信号。 这种方法代表了应用MACD背离分析最准确和可靠的方法。 指标特点： 清晰地标记已确认的牛市和熊市背离。 严格遵守MACD背离验证规则，提高可靠性。 其他信息：该指标作为MetaTrader 5的EX5编译文件提供。它不需要外部库或DLL文件。建议交易者将此工具与整体交易策略一起使用。在进行真实交易前，请务必在模拟账户中充分测试。该指标不保证盈利，仅作为帮助识别真实MACD背离的分析工具。
RSI adaptive MT5
Ivan Stefanov
指标
一种先进的动量振荡器，可根据市场波动性自动调整计算周期，从而更准确地识别超买和超卖信号。 工作原理 该指标使用自适应周期计算方法：在高波动性情况下缩短周期，在低波动性情况下延长周期。这种动态调整在趋势市场中能够提供更快的信号，并在震荡行情中减少虚假信号。 RSI 数值基于这一可变周期进行计算，因此对当前市场状况更加敏感。仍然使用传统的 30（超卖）和 70（超买）水平，但由于其自适应特性，这些水平被触及时具有更高的参考价值。 主要特点： 根据市场波动性自动调整计算周期 在图表上显示买入 / 卖出箭头 彩色振荡器：高于 50 为绿色，低于 50 为红色 在趋势行情中反应更快 在震荡行情中减少虚假信号 无重绘指标——K 线收盘后数值保持不变 适用于所有时间周期和所有市场
筛选:
无评论
回复评论