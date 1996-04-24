KAMA Confluence Engine

顺势交易——在趋势反转的那一刻立即知道你的入场、止损和目标位。

KAMA Confluence Engine 是一款基于考夫曼自适应移动平均线（KAMA）的全能趋势指标，并结合了成交量加权、多周期共振确认以及自动交易水平。它会根据市场环境自动调整：在趋势行情中快速敏捷，在震荡行情中平稳过滤噪音——让你始终站在正确的一侧。

它的独特之处

成交量加权自适应引擎——当真实的成交量进入市场时，KAMA 线会加速；当成交量减弱时，它会放缓，让你留在强势行情中，避开假突破。

醒目的霓虹趋势带——亮丽、流畅的线条，底部带有深色阴影。绿色 = 上升趋势，红色 = 下降趋势，灰色 = 横盘/无交易。趋势一眼即可识别，即使远距离也清晰可见。

趋势颜色蜡烛图——蜡烛本身会根据趋势着色，让整个图表呈现统一的趋势故事。

自动 Entry / SL / TP 水平（新功能）

当新趋势出现时，指标会自动在图表上绘制可直接使用的交易水平：

入场线位于信号价格 止损由 ATR 计算（根据品种波动性自动调整） TP1 / TP2 / TP3 按你设定的风险回报比（默认 1:1、1:2、1:3） 清晰的 BUY / SELL 标签，显示信号蜡烛的准确价格

多周期共振面板

同时显示 4 个周期的趋势与成交量状态（默认 M15、H1、H4、D1），并提供整体市场倾向（多头 / 空头 / 混合）。

置信度评分（0–100%）——结合效率比、成交量强度和多周期一致性，形成一个评分，让你立即判断交易信号的强弱。

趋势颜色变化手机提醒——趋势翻转时立即向你的 MetaTrader 手机应用推送通知，确保不错过任何关键时刻。

信号与提醒

默认情况下，每次新趋势都会绘制交易水平——非常适合视觉交易和历史回测。

可选的严格模式（Only draw levels on filtered signals）只在高置信度信号出现时绘制交易水平，这些信号同时通过成交量、多周期和置信度过滤。

提醒方式包括：手机推送、弹窗、声音、邮件。

基于已收盘蜡烛的无重绘逻辑——信号只在最新收盘蜡烛上计算。

适用对象

需要清晰、视觉化、可直接决策图表的趋势与波段交易者。 希望自动 Entry/SL/TP 水平而不是凭感觉的初学者。 习惯多周期确认后再入场的交易者。 适用于所有品种与周期——外汇、黄金、指数、加密货币、股票。

你可控制的关键参数

KAMA 响应速度（效率比、快/慢周期）。 线条平滑度（单重或双重，打造超流畅趋势带）。 成交量加权强度与高/低成交量阈值。 止损距离（ATR × 系数）与 TP1/TP2/TP3 风险回报比。 所有元素的颜色、线宽与字体大小。 4 个共振周期与提醒的最低置信度。

如何使用

将指标附加到任意图表。霓虹趋势带与着色蜡烛会立即显示当前趋势。

当新趋势开始时，按照图表上绘制的 Entry / SL / TP 水平进行交易。

查看多周期面板——周期一致性越高、置信度越高，交易信号越强。

启用手机推送提醒，在任何地方都能收到趋势变化通知。

提示

若你偏向保守交易，请开启 Require MTF confirmation 与 Require high volume，并将 Only draw levels on filtered signals 设置为 true——你将只看到最高质量的交易机会。