BTC Master Pro 您在比特币交易中的可靠伙伴。

BTC Master Pro 是您自信应对不可预测的加密货币市场的终极解决方案。本高级智能交易系统基于安全可靠的策略，确保每笔交易都精准执行。

当前价格: 499$ -> 下一价格: 699$ -> 最终价格: 999$





BTC Master Pro策略专为比特币交易而设计，关注市场变化，在关键点位执行交易，以实现稳定可靠的盈利结果。





特点:

全面保护: 每个仓位都配备止盈 (Take Profit)、止损 (Stop Loss) 和移动止损 (Trailing Stop) 功能，以最大程度地保障资金安全和盈利。

每个仓位都配备止盈 (Take Profit)、止损 (Stop Loss) 和移动止损 (Trailing Stop) 功能，以最大程度地保障资金安全和盈利。 快速交易: 该系统执行的交易通常仅持续几分钟，最长不过几个小时，以确保快速出场，不拖延持仓。

该系统执行的交易通常仅持续几分钟，最长不过几个小时，以确保快速出场，不拖延持仓。 专家开发: 由经验丰富的程序员和数学家精心设计和测试，采用经过验证的可靠策略，以保证稳定性。

由经验丰富的程序员和数学家精心设计和测试，采用经过验证的可靠策略，以保证稳定性。 专注 BTCUSD: 仅针对 BTCUSD 货币对进行优化，无网格交易、无马丁策略、无对冲。每次仅开设一个仓位，以降低风险。

仅针对 BTCUSD 货币对进行优化，无网格交易、无马丁策略、无对冲。每次仅开设一个仓位，以降低风险。 用户友好: 预设默认参数，安装便捷，操作简单。

预设默认参数，安装便捷，操作简单。 灵活交易时间: 可选择每周 7 天交易，或自定义交易的具体日期和时间。

可选择每周 7 天交易，或自定义交易的具体日期和时间。 透明和真实表现: 您可以随时回测并检查本系统的表现，所有利润和损失均真实呈现，无任何人为操控。





推荐设置 :

交易品种: BTCUSD

时间周期: H1

最低入金: 300$ (推荐 1000$ 以上)。

注意: 该智能交易系统对点差或滑点不敏感，但建议使用优质的 ECN 经纪商。

如果您需要个性化的参数设置，以适应您的账户余额和交易策略，请给我发送私信，我会为您提供最佳设置方案。 (可提供激进模式和超低风险模式的配置文件。)

加密货币市场，尤其是比特币，具有高度波动性。被情绪左右往往会导致失去理智，做出错误决策。拥有可靠的工具和明确定义的策略，可以帮助您保持冷静、专注并掌控交易。无论您是新手还是专业交易者，都能满足您的需求。立即开启您的智能、安全的比特币交易之旅，选择

客户支持: 我们会在最短的时间内回应所有客户的提问，并与客户积极互动。除了提供专属的参数设置，我们还提供 VPS 服务器搭建、MT5 配置、EA 下载、安装和运行指导。对于新手，我们还可通过 Team Viewer、AnyDesk 或远程桌面提供技术支持。如有需要，请发送私信联系我们。



仅在 MQL5 网站独家销售。