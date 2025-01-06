BTC Master Pro
- 专家
- Farzad Saadatinia
- 版本: 2.30
- 更新: 23 八月 2025
- 激活: 12
BTC Master Pro 是您自信应对不可预测的加密货币市场的终极解决方案。本高级智能交易系统基于安全可靠的策略，确保每笔交易都精准执行。
当前价格: 499$ -> 下一价格: 699$ -> 最终价格: 999$
- 全面保护: 每个仓位都配备止盈 (Take Profit)、止损 (Stop Loss) 和移动止损 (Trailing Stop) 功能，以最大程度地保障资金安全和盈利。
- 快速交易: 该系统执行的交易通常仅持续几分钟，最长不过几个小时，以确保快速出场，不拖延持仓。
- 专家开发: 由经验丰富的程序员和数学家精心设计和测试，采用经过验证的可靠策略，以保证稳定性。
- 专注 BTCUSD: 仅针对 BTCUSD 货币对进行优化，无网格交易、无马丁策略、无对冲。每次仅开设一个仓位，以降低风险。
- 用户友好: 预设默认参数，安装便捷，操作简单。
- 灵活交易时间: 可选择每周 7 天交易，或自定义交易的具体日期和时间。
- 透明和真实表现: 您可以随时回测并检查本系统的表现，所有利润和损失均真实呈现，无任何人为操控。
- 交易品种: BTCUSD
- 时间周期: H1
- 最低入金: 300$ (推荐 1000$ 以上)。
- 注意: 该智能交易系统对点差或滑点不敏感，但建议使用优质的 ECN 经纪商。
加密货币市场，尤其是比特币，具有高度波动性。被情绪左右往往会导致失去理智，做出错误决策。拥有可靠的工具和明确定义的策略，可以帮助您保持冷静、专注并掌控交易。
无论您是新手还是专业交易者， BTC Master Pro 都能满足您的需求。立即开启您的智能、安全的比特币交易之旅，选择 BTC Master Pro!
如果您需要个性化的参数设置，以适应您的账户余额和交易策略，请给我发送私信，我会为您提供最佳设置方案。 (可提供激进模式和超低风险模式的配置文件。)
客户支持: 我们会在最短的时间内回应所有客户的提问，并与客户积极互动。除了提供专属的参数设置，我们还提供 VPS 服务器搭建、MT5 配置、EA 下载、安装和运行指导。对于新手，我们还可通过 Team Viewer、AnyDesk 或远程桌面提供技术支持。如有需要，请发送私信联系我们。
仅在 MQL5 网站独家销售。
Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!
This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!
Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.
Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.