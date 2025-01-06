BTC Master Pro

4.5
BTC Master Pro 您在比特币交易中的可靠伙伴。
BTC Master Pro 是您自信应对不可预测的加密货币市场的终极解决方案。本高级智能交易系统基于安全可靠的策略，确保每笔交易都精准执行。
如果您在购买前或购买后有任何问题或需要帮助，请随时给我发送私信。我的团队和我将随时为您提供支持。

当前价格: 499$ -> 下一价格: 699$ -> 最终价格: 999$

BTC Master Pro策略专为比特币交易而设计，关注市场变化，在关键点位执行交易，以实现稳定可靠的盈利结果。


特点: 

  • 全面保护: 每个仓位都配备止盈 (Take Profit)、止损 (Stop Loss) 和移动止损 (Trailing Stop) 功能，以最大程度地保障资金安全和盈利。
  • 快速交易: 该系统执行的交易通常仅持续几分钟，最长不过几个小时，以确保快速出场，不拖延持仓。
  • 专家开发: 由经验丰富的程序员和数学家精心设计和测试，采用经过验证的可靠策略，以保证稳定性。
  • 专注 BTCUSD: 仅针对 BTCUSD 货币对进行优化，无网格交易、无马丁策略、无对冲。每次仅开设一个仓位，以降低风险。
  • 用户友好: 预设默认参数，安装便捷，操作简单。
  • 灵活交易时间: 可选择每周 7 天交易，或自定义交易的具体日期和时间。
  • 透明和真实表现: 您可以随时回测并检查本系统的表现，所有利润和损失均真实呈现，无任何人为操控。

推荐设置 :
  • 交易品种: BTCUSD
  • 时间周期: H1
  • 最低入金: 300$ (推荐 1000$ 以上)。
  • 注意: 该智能交易系统对点差或滑点不敏感，但建议使用优质的 ECN 经纪商。

加密货币市场，尤其是比特币，具有高度波动性。被情绪左右往往会导致失去理智，做出错误决策。拥有可靠的工具和明确定义的策略，可以帮助您保持冷静、专注并掌控交易。
无论您是新手还是专业交易者， BTC Master Pro 都能满足您的需求。立即开启您的智能、安全的比特币交易之旅，选择 BTC Master Pro!

如果您需要个性化的参数设置，以适应您的账户余额和交易策略，请给我发送私信，我会为您提供最佳设置方案。 (可提供激进模式和超低风险模式的配置文件。)

客户支持: 我们会在最短的时间内回应所有客户的提问，并与客户积极互动。除了提供专属的参数设置，我们还提供 VPS 服务器搭建、MT5 配置、EA 下载、安装和运行指导。对于新手，我们还可通过 Team Viewer、AnyDesk 或远程桌面提供技术支持。如有需要，请发送私信联系我们。

仅在 MQL5 网站独家销售。


评分 10
Takahashi
69
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

delmas Ollivierre
192
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

GoldWise
Farzad Saadatinia
专家
GoldWise —— 专业级黄金交易智能专家（Expert Advisor） 黄金历来被认为是全球最安全的资产之一，并且在长期内持续呈现增长趋势。在过去一年中，黄金价格大幅上涨，随着全球金价的上升，该资产的波动性也显著增强。 基于近期黄金市场的走势及当前的市场波动性，本 EA 采用了两种完全不同的交易策略进行开发。每种策略都可以根据不同参数和交易风格进行自定义，使交易者能够通过一个功能全面的 EA，在不同市场环境下最大化把握交易机会。 如果您正在寻找一款适用于当今高波动黄金市场的 Expert Advisor（EA），GoldWise 是一款独特的交易系统，同时结合了趋势跟随策略与真正的剥头皮（Scalping）策略。 仅剩 10 份，当前价格   239 美元   -> 下一阶段价格：   699 美元   -> 最终价格：   1299 美元 剥头皮交易策略  该策略基于 H1、H4 和 Daily 周期的日内支撑与阻力位运行，能够高效应对黄金市场的波动，并在最优进场点执行交易。 风险管理通过预设的止盈（TP）与止损（SL）水平，并结合动态移动止损来实现，旨在提升交易表现
Close Trade
Farzad Saadatinia
实用工具
Close Trade A simple, fast, and practical tool for managing and closing trades in MetaTrader In the trading world, there are countless methods and strategies for opening and closing positions. Sometimes, due to volatile market conditions or multiple open trades, you need a tool that allows you to close all or specific trades instantly and efficiently. Close Trade is designed precisely for that, a lightweight, reliable, and easy-to-use tool for complete trade and order management in MetaTrader.
FREE
