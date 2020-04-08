Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
- 指标
- Tahir Mehmood
- 版本: 4.2
- 更新: 2 十二月 2025
- 激活: 7
Gold Scalper Pro PSAR ADX 仪表板 MT5
专业多时间框架交易指标，具备高级信号检测能力
概述
Parabolic SAR V3 + ADX 是一个复杂的技术分析指标，将趋势跟踪模型 Parabolic Stop and Reverse (PSAR) 与动量强度测量指标平均方向指数 (ADX) 结合起来。本增强版本具有针对交易品种的优化、多语言警报系统和全面的多时间框架仪表板，专为专业交易者设计。
主要特性
核心功能
- Parabolic SAR 集成：通过可调节的 step 和 maximum 参数，精准检测趋势反转。
- ADX 过滤系统：根据趋势强度过滤弱信号。
- 方向运动交叉检测：通过 +DI 和 -DI 交叉提供额外确认信号。
- ADX 云可视化：通过可动态调整高度的图形表示趋势强度。
品种专属优化
针对主要交易工具的保守预设参数：
- XAUUSD (黄金)：针对贵金属波动性优化。
- EURUSD：校准以符合主流外汇品种特性。
- USDJPY：调整以适应日元交叉动态。
- XAGUSD (白银)：针对白银市场行为进行微调。
- BTCUSD：针对加密货币波动模式进行配置。
高级警报系统
- 多语言支持：警报可用 10 种语言。
- 手机通知：向移动设备发送推送通知。
- 声音警报：提供可定制的音频提示。
- K 线收盘确认：可选择仅在蜡烛收盘时触发警报。
专业仪表板
- 多时间框架分析：同时监控 7 个时间框架（M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1）。
- 颜色编码状态：即时显示信号强度的视觉反馈。
- ADX 仪表：实时趋势强度指示，配三色分级。
- 信号框显示：清晰标识买 / 卖信号，带方向箭头。
视觉增强
- 信号框：可定制的矩形覆盖标记入场点。
- 趋势线：连接信号点的动态趋势可视化。
- ADX 值显示：在信号旁显示实时 ADX 值。
- 透明度控制：可调节所有视觉元素的不透明度。
技术规格
信号生成
- 买入信号：PSAR 向下跌破价格 + ADX 超过阈值 + 可选 DI 确认。
- 卖出信号：PSAR 向上突破价格 + ADX 超过阈值 + 可选 DI 确认。
- 弱信号过滤：当 ADX 低于最小阈值时自动拒绝信号。
自定义选项
- 视觉控制：全面的颜色和透明度设置。
- 区域尺寸：可调节信号框的长度和高度。
- ADX 阈值：可配置最低 ADX 水平以验证信号。
- 云设置：动态 ADX 云，可定高度和颜色。
性能特性
- 优化计算：高效缓冲区管理，实现顺畅运行。
- 内存管理：在移除指标时正确清理视觉对象。
- 多句柄支持：同时处理多个时间框架的数据。
使用场景
专业交易
- 波段交易：识别中期趋势并择时入场。
- 剥头皮交易：短期信号生成，并辅以 ADX 强度确认。
- 投资组合管理：通过品种专属模式监控多资产。
风险管理
- 信号过滤：ADX 阈值可防止在震荡、不趋势市场中交易。
- 趋势确认：多个指标融合可降低错误信号率。
- 视觉清晰：清晰信号显示减少误读风险。
这个专业级指标融合了经验证的技术分析方法与现代用户界面设计，为交易者在各种市场环境和交易风格中提供可靠的趋势分析和信号生成。
按时间周期的 PSAR+ADX 交易风格指南
SCALPING（M1-M5，持有：分钟）
激进风格 — 推荐
设置：
- 时间框架：M1, M5
- 纯 PSAR 信号（无 ADX 过滤）
- PSAR 反转时迅速入场
- 紧止损：10-20 点
为什么激进风格更优：
- 捕捉快速动量变化
- 无 ADX 确认延迟
- 信号频率高，适合剥头皮
- 快速执行符合剥头皮需求
保守风格 — 不推荐
- ADX 确认带来延迟
- 错过快速剥头皮机会
- 信号数量不足，频率不够
- 更适合较大时间周期
日内交易 (M15-H1，持有：小时)
激进风格 — 适合
设置：
- 时间框架：M15, M30
- 所有方向变换 PSAR 信号
- 止损：20-50 点
- 目标：30-80 点
优势：
- 更多交易机会
- 捕捉日内动量
- 适合活跃交易时段
- 快速获利
保守风格 — 也适合
设置：
- 时间框架：M30, H1
- ADX > 25 确认
- 止损：40-80 点
- 目标：80-150 点
优势：
- 更高概率交易
- 在盘整期减少错误信号
- 获取更优风险 / 收益比
- 适合兼职交易者
SWING 交易 (H1-D1，持有：天 / 周)
保守风格 — 强烈推荐
设置：
- 时间框架：H1, H4, D1
- ADX > 25 + 多时间框架一致
- 止损：100-300 点
- 目标：200-800 点
为何保守风格优异：
- 过滤市场噪音
- 捕捉主要趋势波动
- 适合趋势跟随方法
- 较低维护需求
激进风格 — 不太适合
- 生成过多信号
- 提高过度交易风险
- 噪音可能盖过趋势信号
- 更适用于更短周期
快速选择指南
SCALPING：仅激进 (M1-M5)
INTRADAY：两种风格都可 (Aggressive: M15-M30, Conservative: M30-H1)
SWING：推荐保守 (H1-D1)
按风格划分的风险管理
Aggressive（所有周期）：
- 风险：每笔交易 0.5-1%
- 日风险上限：3%
- 连续 3 次亏损后止损
Conservative（所有周期）：
- 风险：每笔交易 1-2%
- 日风险上限：4%
- 注重质量胜于数量