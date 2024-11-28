Aurum AI mt4

4.94
更新 — 2025年12月
Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。
在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。

这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。
正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新：
  • 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率
  • 新增扩展交易保护系统
  • 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统
  • 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断
  • 全面优化执行速度与系统稳定性
  • 新增安全的 Recovery 回本功能
  • 图表主题升级为高级风格

关于 Aurum
Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD）
Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。
本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。
每一笔交易都严格设置止损（Stop Loss），并遵循“一次信号，只开一单”的原则。

促销活动
折扣 — 40%
Aurum 买家专属赠送

Aurum 买家专属赠送
购买 Aurum 即可免费获得专属赠送 EA：GoldPrime AI（基于分形系统）。
下载 GoldPrime AI 测试报告
GoldPrime AI 不对外公开销售，仅限 Aurum 买家专属赠送。
如何领取奖励：
购买后请直接联系我，我将为您发送赠送 EA。

AURUM 的工作原理
  • 严格顺势交易，不做猜测行为
  • 无马丁、无网格、无危险资金管理策略
  • 每一笔订单都受到 Stop Loss 与 Take Profit 的双重保护
  • 超简单设置：安装即可运行
  • 完全适用于 Prop Firm 账户与严格风控账户
  • 历经一年真实市场验证，而非仅靠回测数据

AURUM 运行要求
  • 交易品种：XAU/USD（黄金）
  • 时间周期：M5
  • 最低入金：$100（适用于 0.01 手）
  • 支持任意可靠经纪商
  • 账户类型：Standard、ECN 及其他
  • VPS：可选，用于 24 小时稳定运行

安装与启动
1. 打开 XAU/USD（黄金）图表。
2. 设置时间周期为 M5。
3. 选择交易手数方式：
  — 固定手数；
  — 或自动风险计算。
完成以上步骤后，EA 即可开始正常工作。

一个拥有未来的系统
Aurum 是一款专注于系统化交易与严格风控的专业工具。
本项目持续更新与优化：我们始终监控真实交易表现，不断改进逻辑、提升稳定性，并定期发布更新版本。
这不是一次性产品，而是一个真正具备长期发展的交易系统。
评分 36
Mohammed Alrez
166
Mohammed Alrez 2025.12.18 13:26 
 

Very good expert with an excellent support team and amazing trading results. I hope it continues like this.

Kwan Wai Chan
135
Kwan Wai Chan 2025.07.04 12:30 
 

I have just purchased the EA. So far so good, it runs about a week and there are 2 winning trades. I look forward to the future result!

A 1
132
A 1 2025.06.22 23:13 
 

It's a start, but I hope there's a good result...

