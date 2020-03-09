Quantum King MT4

量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

特价上市

实时信号：   点击这里

MT5版本： 点击此处


量子之王频道：   点击这里

***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！

规则 你的交易精准而自律。

量子之王 EA  将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。

量子之王 EA  是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。
它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。

专为易用性和一致性而设计 量子王 对于希望在无需频繁人工干预的情况下实现资本增长的交易者而言，这款产品堪称理想之选。它设置简单、执行速度快、性能均衡，是新手和经验丰富的交易者的绝佳选择。

该算法能够动态适应波动，通过扩展或收缩网格来维持平衡和效率。这种智能行为使得 量子王 积极交易，同时尽量减少不必要的风险敞口。

该EA专门针对澳元/加元进行了优化，利用该货币对稳定、重复的价格走势，以精准、稳定的方式提取利润。

主要特点

  • 澳元/加元（M5）全自动交易

  • 网格+马丁格尔混合控制，带自适应控制

  • 既适合初学者，也适合专业人士

  • 接受小额存款——最低200美元

  • 旨在实现长期稳定性和资本保值。

  • 安装简便，可立即投入使用

建议

  • 货币对：澳元/加元

  • 时间周期：M5

  • 最低存款额：200 美元；建议存款额：500 美元以上

  • 账户类型：ECN、Raw 或 Razor（点差极低）

  • 杠杆比例：1:100

  • 账户类型：对冲账户

  • 推荐经纪商： IC Markets、IC Trading
为了获得最佳收益，请始终使用低点差账户。
请私下联系我，我会推荐经纪商并提供官方设置手册。

量子之王 EA  将结构、智能和易用性融合在一个强大的系统中。
它旨在让您充满信心地进行交易——稳定、高效且始终在掌控之中。

无论你是从小规模起步还是管理更大的投资组合，  量子王 为您提供一款兼具专业品质和 Quantum 系列优雅外观的工具。

交易要充满信心，交易要稳健平衡。  与国王进行贸易

