Gold King AI MT4

5

仅剩1/5份以该价格出售 ---> 后续价格250$ // MT5版本

Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。

该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。

请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。

该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护。

实时信号


功能：

 符号 XAUUSD（黄金）
时间框架
 M30
最低资本
 150$
经纪商
 任何，首选IC Markets
账户类型
 任何，首选Raw/ECN
杠杆
 1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我)
VPS
 任意（若需VPS请联系我）


重要信息：

回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进行。建议使用Tick Data Suite进行回测/下载回测结果。

实盘交易：大多数经纪商如IC Markets、IC Trading、FP Markets、Pepperstone、Axi、Darwinex、Vantage、Tickmill等采用GMT+2时间格式，并在美国夏令时（DST）开始时切换至GMT+3。

若您的经纪商采用此服务器时间，则无需进行任何更改。若您的经纪商采用其他服务器时间，请联系我，以便我发送正确的设置。


常见问题：

  1. Gold King AI是否每天运行？
    是的，它每天会下达一次挂单，通常这些订单会被执行。

  2. 若Gold King AI没有新闻过滤器，是否意味着它会交易高影响新闻？
    不，重大新闻通常在13:30 GMT发布，但Gold King AI直到14:30 GMT才下达首个订单，从而规避了这些高波动性事件的风险。偶尔会在15:00 GMT发布新闻，但通常不是高风险新闻，如FOMC或NFP。

  3. 我需要为 FTMO 等自营交易公司准备特殊设置吗？
    是的，请联系我，我会将设置发送给您。
评分 2
Honour Soft
60
Honour Soft 2025.09.12 00:04 
 

Very good customer service, and an efficient EA, clean and neat.

FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
Honour Soft
60
Honour Soft 2025.09.12 00:04 
 

Very good customer service, and an efficient EA, clean and neat.

Rodrigo Arana Garcia
119626
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.09.12 08:41
Hi Bing, thank you so much for your nice review. Let's keep making profits !
yamil26
107
yamil26 2025.08.30 16:51 
 

用户没有留下任何评级信息

Rodrigo Arana Garcia
119626
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.08.31 19:45
Thank you for the good review !! I hope you enjoy it
