Gold King AI MT4

仅剩1/5份以该价格出售 ---> 后续价格250$ // MT5版本

Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。

该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。

请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。





功能：

符号 XAUUSD（黄金） 时间框架

M30

最低资本

150$

经纪商

任何，首选IC Markets

账户类型

任何，首选Raw/ECN

杠杆

1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我)

VPS

任意（若需VPS请联系我）







重要信息：



回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进行。建议使用Tick Data Suite进行回测/下载回测结果。

实盘交易：大多数经纪商如IC Markets、IC Trading、FP Markets、Pepperstone、Axi、Darwinex、Vantage、Tickmill等采用GMT+2时间格式，并在美国夏令时（DST）开始时切换至GMT+3。

若您的经纪商采用此服务器时间，则无需进行任何更改。若您的经纪商采用其他服务器时间，请联系我，以便我发送正确的设置。





常见问题：

