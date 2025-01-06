Goldbot One MT4

隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。

Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。

該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。

 

值得注意的事實：    EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。  

樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。     

2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。

 

主要特點：

多策略方法：

    • 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  

突破交易：

    • Goldbot One 專為交易突破而設計，可識別金價突破既定支撐位或阻力位時的關鍵時刻，提供在潛在有利可圖點進行交易的機會。

風險管理：

    • 停損和止盈：   每筆交易都受到預定義停損和止盈水準的保護，保護您的投資免受大幅下滑的影響，並在高峰時段鎖定利潤。
    • 追蹤停損：   機器人採用追蹤停損和追蹤止盈機制，可以跟隨市場趨勢，在市場有利的情況下確保利潤，並防止突然反轉造成的損失。
    • 追蹤止盈： 追蹤止盈：機器人也使用智慧追蹤止盈演算法，如果價格走勢與未平倉部位相反，演算法將嘗試提前退出交易。  

每個策略的單筆交易：

    • Goldbot One 為每個策略執行一筆交易，以保持營運乾淨、專注且易於管理。這種嚴格的方法有助於保持策略的完整性，而無需每個策略同時進行多個交易的複雜性。

使用者友善的介面：

    • Goldbot One 專為新手和經驗豐富的交易者而設計，其設置和自訂非常簡單。每個策略的參數都可以調整，以符合個人風險狀況和市場觀點。

自動適應：

    • EA 將自動適應當前的黃金價值。 這意味著如果未來金價繼續上漲，EA 不需要任何新的最佳化，而是會自動調整所有內部參數。    

持續改進：

    • 定期更新以適應不斷變化的市場動態，確保 Goldbot One 始終處於交易技術的前沿。

 

為什麼選擇金機器人一號？

  • 專門針對黃金：   專為黃金市場量身定制，了解其獨特的波動性和趨勢。
  • 行之有效的策略：   突破交易是一種公認的方法，如果精確應用，就會成功。
  • 強大的風險管理：   每筆交易都有多層保護，您的資金得到保障。
  • 簡單而複雜：   易於使用，但由複雜的演算法提供支持，可實現專業的交易結果。

 

開始使用：   利用 Goldbot One 釋放您的黃金交易潛力。

無論您是希望實現投資組合多元化還是專注於黃金交易，Goldbot One 都是您的自動交易員，旨在精準且盈利地駕馭黃金市場。

加入信任交易機器人黃金標準的成功交易者行列。

 


如何回測 EA：

  • 在 XAUUSD 日線圖上執行回測。
  • 將“手數計算方法”設定為“使用每個策略的最大風險”
  • 將每個策略的最大風險設定為「3」（低風險）、「6」（中風險）或「10」（高風險）
  • MT5 -> 您可以使用「1 分鐘 OHLC」來提高建模品質（EA 內部僅使用 1 分鐘 OHLC 資訊）
  • MT4 -> 使用「每一個刻度」來確保建模品質
  • 設定回測的最短期限為一年 。這是一個長期戰略。週期越長，EA 的穩定性就越高。


如何設定 EA 進行即時交易：



參數概述：

- ShowInfoPanel -> 在圖表上顯示資訊面板 

- 調整資訊面板大小 -> 在 4K 顯示的情況下，將值設為“2”

- 在測試期間更新資訊面板 -> 停用以加快回測速度

- 允許買入交易/允許賣出交易 -> 在這裡您可以啟用/停用買入交易和賣出交易

- 運行策略1..8 -> 啟用/停用不同的策略（都是突破每日支撐和阻力，但不同的入場和出場設定）

- 最大允許點差：掛單允許的最大點差

- 星期五停止時間 -> 如果您不想在週末保留交易，請設定 0 到 23 之間的值。

- SetSL_TP_After_Entry -> 僅當您的經紀商不允許帶有 SL 和 TP 的掛單時啟用

- 使用虛擬到期 -> 僅當您的經紀商不允許有到期日期的掛單時才啟用

- 隨機化 -> 這將使入場、出場和 TrailingSL 值稍微隨機化，以便同一經紀商的多個用戶會有一些不同的交易。對支柱公司也有好處。好的價值是“50”

- BaseMagicNumber -> 將用於所有策略的基本 magicnumber

- 交易評論 -> 用於交易的評論

- EnableNFP_Filter -> 開啟或關閉 NFP 過濾器

- AutoGMT -> 讓 EA 為您的經紀商計算正確的 GMT 偏移量，以便 NFP 的時間正確 

- GMT_OFFSET_Winter -> 用於冬季手動設定 GMT 偏移（當 AutoGMT 關閉時或在回溯測試期間！）

- GMT_OFFSET_Summer -> 用於在夏季手動設定 GMT 偏移（當 AutoGMT 關閉時或在回溯測試期間！）

- NFP_CloseOpenTrades -> 在 NFP 開始時（NFP 前 X 分鐘）強制 EA 關閉所有未平倉交易

- NFP_ClosePendingOrders -> 在 NFP 開始時（NFP 前 X 分鐘）強制 EA 刪除所有掛單

- NFP_MinutesBefore -> NFP 事件發生前幾分鐘，關閉交易並掛單

- NFP_MinutesAfter -> NFP 事件發生後幾分鐘，EA 再次恢復交易前

- Propfirm獨特的設定->在這裡您可以調整各種進入和退出參數，使EA交易與其他用戶不同

- 手數計算方法 -> 在此確定手數的計算方式：固定手數（使用 StartLots）、使用每個策略的最大風險或使用 LotsizeStep

- Startlots -> 當選擇該選項時，設定固定手數的值。當使用其他 2 個選項中的任何一個進行手數計算時，此參數將用作“最小手數”

- LotsizeStep -> 將手數綁定到餘額或淨值。因此，LotsizeStep=1000 意味著：每 1000 個餘額 0.01 手。因此 3000 的餘額將以 0.03 手運行

- 每個策略的最大風險 -> 當策略達到其最大歷史回撤時的最大損失（以百分比為單位）。因此，如果達到該策略的最大歷史回撤，值「2」將意味著最大 2% 的損失。

- 設定最大每日回撤 -> 您可以在此設定允許的最大每日回撤（以% 為單位）。如果達到，EA 將關閉所有交易和掛單，並等待第二天。這對於自營公司很有用

- 使用淨值而不是餘額 -> 使用帳戶淨值來計算所有手數值

- OnlyUp -> 這將防止損失後手數減少（損失後更積極但恢復更快）

- 設定交易前檢查可用保證金 -> 當 EA 因保證金較低而無法在經紀商上設定交易時使用，但保證金充足

-AdjustLotsizeToVariableValues -> 這將調整手數以調整停損/止盈水準（以防金價本身發生很大變化）



筆記： 

我不使用任何「神經網路/機器學習AI/ChatGPT/量子電腦/完美直線回測」的銷售演講，而是提供一個真實、誠實的交易系統

基於經過驗證的開發和即時執行方法。

作為一名開發人員，我在創建自動交易系統方面擁有超過 15 年的經驗。我知道什麼有潛力，什麼沒有。 

我創建誠實的系統，即時交易與回測匹配的可能性最高，而不會作弊。


