The Infinity EA MT5

Infinity EA 是一款专为 GBPUSD、XAUUSD 和 AUDCAD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验非凡。

特征



Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。

该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。

Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。

风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可保护资本并锁定利润。

该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。

Infinity EA 与道具公司完全兼容。

促销价：599 美元（购买 5 次前）| 下一价格：799 美元 | 最终价格：2999 美元

建议



初始资本：700 美元。

时间范围：任意。

推荐货币对：XAUUSD（黄金）、GBPUSD 和 AUDCAD。

经纪商：推荐点差较低的经纪商，例如Tickmill、ICMarkets、RoboForex、FPMarkets等。

VPS：为了进行不间断交易，建议使用 VPS。

设置：预先优化，易于使用——无需额外设置。即插即用。

关于开发商



凭借十多年的外汇和黄金交易经验，我致力于开发专家顾问，为各个级别的交易者实现交易流程的自动化。我的目标是创建高效、安全且持续盈利的交易解决方案。

风险警告 - 外汇市场交易涉及重大风险，可能不适合所有投资者。Infinity EA 的过去表现并不代表未来结果。确保您完全了解所涉及的风险，并且只用您能承受损失的资金进行交易。