The Infinity EA MT5

3.75

Infinity EA 是一款专为 GBPUSD、XAUUSD 和 AUDCAD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验非凡。

特征

  • Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。
  • 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。
  • Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。
  • 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可保护资本并锁定利润。
  • 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。
  • Infinity EA 与道具公司完全兼容。

促销价：599 美元（购买 5 次前）| 下一价格：799 美元 | 最终价格：2999 美元

建议

  • 初始资本：700 美元。
  • 时间范围：任意。
  • 推荐货币对：XAUUSD（黄金）、GBPUSD 和 AUDCAD。
  • 经纪商：推荐点差较低的经纪商，例如Tickmill、ICMarkets、RoboForex、FPMarkets等。
  • VPS：为了进行不间断交易，建议使用 VPS。
  • 设置：预先优化，易于使用——无需额外设置。即插即用。

关于开发商

凭借十多年的外汇和黄金交易经验，我致力于开发专家顾问，为各个级别的交易者实现交易流程的自动化。我的目标是创建高效、安全且持续盈利的交易解决方案。

风险警告 - 外汇市场交易涉及重大风险，可能不适合所有投资者。Infinity EA 的过去表现并不代表未来结果。确保您完全了解所涉及的风险，并且只用您能承受损失的资金进行交易。

评分 62
Martin Prokeš
201
Martin Prokeš 2025.11.26 10:22 
 

I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.

Yanto Saputra
59
Yanto Saputra 2025.11.14 01:31 
 

This EA is............AWESOME.. Till now this is the best EA that I ever used...

chinmaythakur
19
chinmaythakur 2025.11.02 20:58 
 

Have been using this EA for some time now and it has shown good consistency and takes good trades after analyzing the market. if the conditions are not good it will also consider that to avoid any losses due to low probability as well. so far so good, excited to see how it goes in the long term.

推荐产品
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
专家
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
专家
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
专家
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
专家
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
Gold Breakout Ea v1
Kevin Steve Ruebenach
专家
The Gold Breakout EA- Your Key to Conquering Prop Firm Challenges! Are you tired of overly complex strategies, emotional trading decisions, and the constant pressure of adhering to your prop firm's rules? Are you looking for a clear, disciplined, and fully automated solution to capitalize on the daily volatility of the Gold market (XAUUSD)? Introducing:  The Gold Breakout EA ! Important Note for Testing the Expert Advisor: To achieve accurate and optimal results when testing this EA, it is essen
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
专家
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
专家
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
专家
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
专家
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
ICT NY KillZone EA
Zhen Hao Wu
专家
ICT 策略专家：FVG + OB 双重确认智能交易系统 (EA) 商品简介 : 您是否在为寻找高胜率的ICT交易机会而烦恼？这款EA是您的终极解决方案！它将复杂的**Inner Circle Trader (ICT) 核心逻辑自动化，通过 价格失衡区 (FVG) 与 订单块 (OB)**的双重严格过滤，精准捕捉市场潜在的启动点。告别手动盯盘，让强大的策略为您全天候工作。 最低资金要求：3000 USD 核心策略与优势: 本EA的交易逻辑建立在ICT方法论的基石之上，只有当两个高概率信号同时出现时，才会触发交易指令： 价格失衡区 (Fair Value Gap - FVG): 自动识别三根K线结构中的价格效率低下区域，这是大型机构资金入场后留下的“足迹”。 订单块 (Order Block - OB): 精准定位在趋势反转或延续前，由机构创造的关键价格水平。 双重确认机制 是本EA最大的优势。它摒弃了单一信号的脆弱性，通过结合FVG和OB，极大地过滤了市场噪音，旨在提高每一笔交易的成功概率。 主要功能亮点: 核心ICT策略: 100%自动化执行FVG+OB双重确认策略，逻辑清
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
专家
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
PythonX M1 Scalper GBPUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
PythonX – GBPUSD M1 短线剥头皮EA  专为精准设计，优化运行速度，适合散户交易者。  产品简介 PythonX 是一款专注于GBPUSD M1（1分钟周期）的自动交易专家顾问（EA），采用清晰智能的交易逻辑，无网格和马丁格尔策略。  主要特点 即插即用，无需优化 信号无重绘 不使用马丁格尔和网格 仅适用GBPUSD M1 最低建议入金500美元 适合初学者和经验丰富的交易者  重要提示 仅支持GBPUSD M1交易 结果依赖于经纪商条件 不保证盈利，购买前请务必使用演示账户或回测验证 不是高风险或快速致富方案  回测结果（初始资金$1000，杠杆1:1000） 经纪商 时间段 净利润 最大回撤 交易次数 胜率 OctaFX 2015-2025 $123,574 5.63% 3,077 76.96% IC Markets 2015-2025 $111,034 2.90% 2,732 77.23% FundedNext 2015-2025 $85,293 7.55% 2,502 75.54% HF Markets 2015-2025 $71,637 18.09% 1,
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
专家
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
专家
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Spider King 5
Pengfei Zhang
专家
This EA uses a variety of strategies and functions such as neural network grid scalping, mobile stop loss, automatic lot number setting, etc. Use revolutionary price model algorithms, price behavioral trading, and signature collaborative work with artificial intelligence adaptive processing units. The system adopts some kind of reverse sampling development method, which makes the system show a very substantial benefit in the 13-year historical backtesting. Profit drivers to keep profits maximiz
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
专家
USDJPY Focused Breaker USDJPY Focused Breaker 专为USDJPY货币对的H1（1小时）时间框架设计，基于Channel-Break FX技术。该系统使用AI模型来识别趋势通道，采用1维卷积神经网络（CNN）来识别市场趋势。 主要特点： 优化: 提供了改进的开仓和闭仓策略。 时间框架和货币对: 可用于M30、H1、H4和D1时间框架，以及USDJPY、EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD、USDCAD和NZDUSD等多个货币对。不过，这个版本特别优化了USDJPY-H1时间框架，AI模型仅针对这一货币对和时间框架进行训练。 自动设置: 系统会自动设置止损（SL）并计算交易量，以利用复利效应。不使用止盈（TP），以避免过早平仓。 完全自动化: 完全自动化，无需人工操作。每4小时评估一次开仓，每小时调整一次止损。 单一头寸策略: 系统始终只操作一个头寸（多头或空头），不使用对冲策略，适合初学者。 该版本通过先进的计算机系统进行数据训练，确保了高精度和高效率的交易。
BitCoin MinerX
Godbless C Nygu
专家
Join Deriv link on profile>>> BitCoin MinerX is a special EA tool created to trade the pair called BTC/USD, This robot is created by few indicators which is Donchian Channel and Bollinger Bands.  A Donchian channel is a   trading indicator that shows the highest high and the lowest low of a security over a given period  and  Bollinger Bands are a   technical analysis tool that show the prices and volatility of a financial instrument or commodity over time . We use all this tools because are he
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Rel
Aureus Trader
Divyesh Pandey
专家
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
专家
欢迎来到     GoldSKY EA 是一款高效的 XAUUSD（黄金）日内交易程序。由我们的团队开发，旨在……     普通账户、资金支持的专业账户和专业挑战！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky 使用 1 分钟时间框架的图表。5 年和 10 年的回测结果可在评论区找到。该系统在长期使用相同设置的情况下表现良好，展现出稳健性和持久性。 该智能交易系统在欧洲交易时段开始至美国交易时段结束期间进行交易。不持有隔夜交易，所有未平仓交易均在当日结束
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
作者的更多信息
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
专家
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Martini EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (3)
专家
OpenAI 的人工智能驱动技术 Martini AI EA 是一款专为澳元/美元、欧元/美元、英镑/美元、新西兰元/美元和美元/瑞郎设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续收益和可扩展的盈利能力。Martini AI EA 集成了严谨的剥头皮策略，并基于最新的 ChatGPT 技术构建了神经网络、机器学习和人工智能分析功能。这确保了其自适应决策、精准交易和卓越的交易体验。 加入我们拥有超过 7000 名成员的 MQL5 社区 ，与其他交易者建立联系。随时了解最新产品发布、交易技巧和独家见解。 MT4版本 Martini AI EA 设置指南和功能 特征 夜间安静的外汇交易时段是交易最佳时机 专为在 5 分钟图表上快速剥头皮而设计 使用挂单进行精确进场和出场 人工智能通过智能学习适应市场变化 即使在睡觉时也能自动获得利润 使用真实数据进行测试，确保性能可靠 内置人工智能风险管理，实现更安全的交易 避开新闻发布时间以降低波动风险 释放夜间外汇交易的力量 促销价：599 美元（购买 5 次为止）| 下次价格：799 美元 | 最终价格：2999 美元 用户还将获得免费的补充 EA，以
SafeGold Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
专家
About SafeGold Scalper EA is a specialized trading expert advisor (EA) crafted specifically for XAUUSD or Gold trading. True to its name, this EA combines a robust scalping strategy with an emphasis on safety, distinguishing it from the majority of expert advisors in the market. Unlike many EAs that rely on high-risk strategies like martingale, grid, or random trading, SafeGold Scalper EA employs a disciplined and highly profitable scalping strategy, focusing on intraday trading techniques. It a
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
专家
OpenAI 的人工智能驱动技术 Martini AI EA 是一款专为澳元/美元、欧元/美元、英镑/美元、新西兰元/美元和美元/瑞郎设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续收益和可扩展的盈利能力。Martini AI EA 集成了严谨的剥头皮策略，并基于最新的 ChatGPT 技术构建了神经网络、机器学习和人工智能分析功能。这确保了其自适应决策、精准交易和卓越的交易体验。 加入我们拥有超过 7000 名成员的 MQL5 社区 ，与其他交易者建立联系。随时了解最新产品发布、交易技巧和独家见解。 MT5版本 Martini AI EA 设置指南和功能 特征 夜间安静的外汇交易时段是交易最佳时机 专为在 5 分钟图表上快速剥头皮而设计 使用挂单进行精确进场和出场 人工智能通过智能学习适应市场变化 即使在睡觉时也能自动获得利润 使用真实数据进行测试，确保性能可靠 内置人工智能风险管理，实现更安全的交易 避开新闻发布时间以降低波动风险 释放夜间外汇交易的力量 促销价：599 美元（购买 5 次为止）| 下次价格：799 美元 | 最终价格：2999 美元 用户还将获得免费的补充 EA，以
Market Profile By Global Trade Live
Abhimanyu Hans
5 (5)
指标
READ THE DESCRIPTION ITS IMPORTANT - ONLY TAKES 2 MINUTES - THIS IS A TOOL NOT A TRADING STRATEGY Market Profile By Global Trade Live A Market Profile is a graphical representation that combines price and time information in the form of a distribution. A Market Profile is used to determine elapsed time, number of ticks and volumes traded at specific prices, or over a price interval, over a given period. A Market Profile also makes it possible to identify prices accepted or rejected by the mark
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
指标
FusionAlert StochRSI Master is an indicator available for MT4/MT5 platforms, it is a combination of RSI & Stochastic indicator which provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions combined for both indicators, results in more precise and accurate signals to be used as a wonderful tool, in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Jo
FREE
Engulfing Pattern Indicator MT5
Abhimanyu Hans
2 (1)
指标
Engulfing Pattern is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when a "Bullish" or "Bearish engulfing pattern forms on the timeframe. This indicator comes with alerts options mentioned in the parameter section below. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the private link. Engulfing Pattern Indicator MT4 Other Products Try our Martini EA with 2 years of liv
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
4 (1)
指标
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
指标
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Engulfing Pattern Indicator MT4
Abhimanyu Hans
指标
Engulfing Pattern is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when a "Bullish" or "Bearish engulfing pattern forms on the timeframe. This indicator comes with alerts options mentioned in the parameter section below. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the private link. Engulfing Pattern Indicator MT5 Other Products Try our Martini EA with 2 years of liv
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
指标
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT4
Abhimanyu Hans
指标
FusionAlert StochRSI Master is an indicator available for MT4/MT5 platforms, it is a combination of RSI & Stochastic indicator which provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions combined for both indicators, results in more precise and accurate signals to be used as a wonderful tool, in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Jo
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
指标
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
指标
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
指标
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Gbpjpy Scalper EA MT4
Abhimanyu Hans
专家
GBPJPY scalper EA is a pound yen trading expert advisor designed especially for trading GBPJPY. It is a 5 minute time frame scalper and its strategy is based on low volume trading strategy, it trades at night and day for few hours when the volume is low and there is no news in order to maximize its accuracy and minimize the risk. Join our   MQL5 group   in order to download the latest set files which will be required to back-test and run the EA on real account. You are also welcome to join our p
AU 79 Gold EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
专家
AU 79 Gold EA是一款专为黄金交易而设计的黄金交易专家顾问。它是一个 5 分钟时间框架黄牛，其策略是独特的，被机构用来交易黄金，它在夜间交易量较低且没有新闻的几个小时内进行交易，以最大限度地提高其准确性并最大限度地降低风险。 加入我们的 MQL5 小组 ，下载最新的设置文件，这些文件是回测和在真实账户上运行 EA 所需的。 也欢迎您加入我们的私人小组，我们在其中与其他成员讨论每日更新和新闻。联系我获取私人群组链接。 没有使用鞅、网格或任何其他危险的策略。 真实账户监控 MT5版本 限时售价仅$999 主要特征 夜间黄金大师：“AU 79 Gold EA”在夜间安静、低音量的时段蓬勃发展。在其他人休息的同时，我们的 EA 正在努力工作，在最佳交易窗口期间利用黄金市场的独特特征。 卓越的剥头皮交易：这款 EA 专门在夜间以 5 分钟的时间范围运行，是您快速而精确地剥头皮黄金的门票。利用太阳落山时的平静和利润丰厚的时刻。 挂单的精确度：我们已经掌握了使用挂单的精确度的艺术。当世界安静时，我们的 EA 可确保您始终准确进入和退出，不留任何机会。 隐藏利润预订魔法：我们的隐藏利润预订
SafeGold Scalper EA MT4
Abhimanyu Hans
专家
About SafeGold Scalper EA is a specialized trading expert advisor (EA) crafted specifically for XAUUSD or Gold trading. True to its name, this EA combines a robust scalping strategy with an emphasis on safety, distinguishing it from the majority of expert advisors in the market. Unlike many EAs that rely on high-risk strategies like martingale, grid, or random trading, SafeGold Scalper EA employs a disciplined and highly profitable scalping strategy, focusing on intraday trading techniques. It a
Sleep Walker EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
专家
NEXT PRICE : $649 Sleep Walker EA is a multi-currency expert advisor based on a strong scalping strategy in the night when the market volume is low combined with a strong trade management and execution system . Trading Strategy Sleep Walker EA trades on 5  currency pairs GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD & USDCHF  using instant order execution. It starts taking trades on specific times with proper Stop Loss and Hidden Profit Booking mechanism when the scalping strategy probability is the highest,
Gbpjpy Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
专家
GBPJPY scalper EA is a pound yen trading expert advisor designed especially for trading GBPJPY. It is a 5 minute time frame scalper and its strategy is based on low volume trading strategy, it trades at night and day for few hours when the volume is low and there is no news in order to maximize its accuracy and minimize the risk. Join our   MQL5 group   in order to download the latest set files which will be required to back-test and run the EA on real account. You are also welcome to join our p
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
专家
AU 79 Gold EA是一款专为黄金交易而设计的黄金交易专家顾问。它是一个 5 分钟时间框架黄牛，其策略是独特的，被机构用来交易黄金，它在夜间成交量较低且没有新闻的几个小时内进行交易，以最大限度地提高其准确性并最大限度地降低风险。 加入我们的     MQL5 组   为了下载回测和在真实账户上运行 EA 所需的最新设置文件。 也欢迎您加入我们的私人小组，我们在其中与其他成员讨论每日更新和新闻。联系我获取私人群组链接。 没有使用鞅、网格或任何其他危险的策略。 真实账户监控 MT4版本 限时售价仅$999 主要特征 夜间黄金大师：“AU 79 Gold EA”在夜间安静、低音量的时段蓬勃发展。在其他人休息的同时，我们的 EA 正在努力工作，在最佳交易窗口期间利用黄金市场的独特特征。 卓越的剥头皮交易：这款 EA 专门在夜间以 5 分钟的时间范围运行，是您快速而精确地剥头皮黄金的门票。利用太阳落山时的平静和利润丰厚的时刻。 挂单的精确度：我们已经掌握了使用挂单的精确度的艺术。当世界安静时，我们的 EA 可确保您始终准确进入和退出，不留任何机会。 隐藏利润预订魔法：我们的隐藏利润预订机
W Drive Forex AI EA Pro MT5
Abhimanyu Hans
4 (2)
专家
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the free MT4 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find th
筛选:
Martin Prokeš
201
Martin Prokeš 2025.11.26 10:22 
 

I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.

luam Silva
43
luam Silva 2025.11.25 15:15 
 

Attention everyone. Do not believe any of this seller's robots, because I bought the same ones and I have over 10 years of experience in the market, I understand and know very well what I'm talking about. This seller manipulates the backtests of his robots, thus attracting investors. After your purchase, he gives a series of excuses about incorrect configuration or that he updated and removed possible errors from the robot... Don't believe him. He refused to return my money and even says that I have no guarantee whatsoever, that the purchase is my responsibility. I was deceived by a promise based on totally manipulated backtests. Don't fall for the same scam I did.

Abhimanyu Hans
32027
来自开发人员的回复 Abhimanyu Hans 2025.11.27 17:48
Thank you for your valuable feedback, let me address everything one by one which will provide clarity about your MISLEADING review. You purchased the EA on 21 November 2025, then there was Saturday and Sunday and the market was closed, then on 25 November 2025 you made this false review, saying the EA does not work. But the reality here, you did not even used the EA for once which is a clear evidence that your review is totally false and misleading. And clearly no backtests were manipulated because it is impossible to do so as the mql5 software itself does check the working strictly so the manipulation thing you are saying cannot even possible which denies your false claiming that you know everything about everything. last but not the least, when a new version comes and if you compare backtest results with old version, obviously a kid knows that it won't match, because now you are testing the new version. So from all this I can clearly say that, you bought the EA, you want me to send you money and you keep the EA also, so that's the scam may be you are doing here. I even tried to provide you best support possible and when it started working on your account finally on Wednesday which was 26 November 2025 you had a profitable trade as well, so basically how come it is possible to judge an EA without even using it, and that clears everything. Now in the last, I am providing evidence regarding your purchase date, so that people can see a clearly picture, not something misleading you are trying to portray here. I stand behind my work, my support, and the EA’s real-world performance, and I welcome anyone to test the EA themselves, just like many satisfied clients already have. Purchase Date Proof: https://www.mql5.com/en/market/product/122482/comments/page14#comment_58609748
Yanto Saputra
59
Yanto Saputra 2025.11.14 01:31 
 

This EA is............AWESOME.. Till now this is the best EA that I ever used...

chinmaythakur
19
chinmaythakur 2025.11.02 20:58 
 

Have been using this EA for some time now and it has shown good consistency and takes good trades after analyzing the market. if the conditions are not good it will also consider that to avoid any losses due to low probability as well. so far so good, excited to see how it goes in the long term.

Abdul Bakhrani
72
Abdul Bakhrani 2025.09.29 17:10 
 

One of the most stable EA I have used, very consistent and profitable.

I Komang Bayu Antara
732
I Komang Bayu Antara 2025.09.24 15:23 
 

Good EA

Wachira Apicho
50
Wachira Apicho 2025.09.20 12:50 
 

I've been using The Infinity EA for a while now. It's very good and smart, and stable over the long term. If you're looking for an EA, I highly recommend The Infinity EA.

fralba
532
fralba 2025.09.11 23:27 
 

Been using this EA since mid March 2025. At first, I left the standard inputs and it had a huge loss on Gold. After that, I switched to much more conservative settings (low to zero risk on the 3 pairs) . On an initial balance of $500 on a real account, it has produced earnings of $171 to date, which is 34% in 6 months.

Seckin Güler
44
Seckin Güler 2025.09.08 12:06 
 

I use the EA since a few weeks. The first day´s it open no trades, after then i have every day 2 Gold trades and they are allways good. I use it only for Gold, because theier are the biggest movents. The profits came step by step.

Nasser MAGANA
23
Nasser MAGANA 2025.08.03 06:33 
 

I had some issues with this bot at first and thought it didn’t work. I was furious because I believed I had lost my money after purchasing it. However, the developers explained to me how to adjust the settings according to my account balance, and now it’s working.

Roman Gonzalez
27
Roman Gonzalez 2025.08.03 01:13 
 

The advisor is very good. Support is provided for a long time. Which greatly simplifies the convenience of use. I am happy with my purchase. It is a pity that I have to sell. I urgently need money.

TDPD11
51
TDPD11 2025.06.04 07:47 
 

We are very satisfied with the Infinity EA. The results it’s delivering are excellent, with a consistent and well-structured trading logic. You can clearly see the experience and effort behind its development. We also truly appreciate Mr. Abhimanyu’s support — always attentive and willing to help with any questions. Without a doubt, we recommend this EA to anyone looking for a reliable and well-designed trading tool. Thank you for this great work!

Andy Wong
153
Andy Wong 2025.04.01 01:26 
 

It is a scam don't buy this bot. No live Signal.

Abhimanyu Hans
32027
来自开发人员的回复 Abhimanyu Hans 2025.04.02 05:45
It’s unfortunate that you left this misleading review without understanding the full picture. First, Infinity EA is NOT a scam—it’s a high-accuracy AI-based scalper with a proven track record. We temporarily removed the live signal because many traders started copying the trades instead of purchasing the EA, which affected performance. However, removing a signal does NOT mean the EA doesn’t work—that assumption is completely false. Moreover, you never reached out for support, and it’s evident that you’re not following the installation guide properly. We provide clear step-by-step instructions and even offer free setup assistance to ensure that the EA runs optimally. Hundreds of traders have successfully installed and profited from Infinity EA because they followed the right process. If you genuinely wanted results, you would have contacted us instead of jumping to false conclusions. Serious traders who take the time to install and use Infinity EA correctly are seeing real profits—and those are the ones who understand its value. Instead of spreading misinformation, I encourage you to reach out so we can guide you properly. Infinity EA is a premium product, and its success speaks for itself.
Sujit Kumar Patel
359
Sujit Kumar Patel 2025.02.27 08:37 
 

I must say, this "The Infinity EA" is the BEST EA I have ever used. I tried a lot of EAs before using "The Infinity EA", none of them were succeeded to provide me desired result. After I started using this "The Infinity EA", it started providing me best results. Using this "The Infinity EA" I have passed 2 phase challenges of a prop firm account as well in 3 weeks. Excellent EA. Just plug it, configure it and leave it, The EA will do it's work making you consistent profits. THANKS a TON to the developer. Great work.

Laurent, Ludov Lauze
199
Laurent, Ludov Lauze 2025.02.26 16:37 
 

the robot gives good results. After several weeks in demo, it is currently on a live account and everything is going well. Support is also responsive and provides help if needed

abdourahman6
23
abdourahman6 2025.02.16 15:28 
 

Salve ho acquistato il Software e l’ho Testato in demo live e si è comportato molto bene quindi ho deciso di usare i miei soldi reali e ho ottenuto un rendimento ottimo ho ascoltato il programmatore di questo software che mi ha consigliato i settaggi bassi ma sicuri con un totale di 24 operazioni in positivo e quattro in negativo nell’arco di un mese se dovrò modificare questa recensione lo farò senz’altro ma per il momento sta andando tutto bene grazie

Nitin Sharma
136
Nitin Sharma 2025.02.16 13:57 
 

I recently purchased this bot, and I must say, the seller is very responsive and professional. The bot has well-defined strategies, and with proper risk management, it can perform well. Like any trading system, there will be periods of drawdown, especially in volatile markets like XAUUSD, but that’s part of trading. Abhimanyu, already advised me to keep the settings at the lowest risk in starting. And I hope he suggests everyone to do the same. This is not like you invest your entire capital on a bot despite whatever the financial safety and security it offers. Monitoring is required periodically. I don't know why people put negative comments for anybody's work. That was too because of an unexpected drawdown move in gold. Instead of relying solely on past results, I believe in monitoring and optimizing settings according to market conditions. The key is patience and discipline. If you expect a 100% win rate, no bot can guarantee that, but this one has the potential with the right approach. Looking forward to long-term performance. Thanks to the seller for continuous support!

Leo
76
Leo 2025.02.12 19:00 
 

I've given this EA a fair chance, but unfortunately, its approach to trading is deeply flawed. While it does make money in certain conditions, it relies heavily on averaging out positions and waiting for the market to eventually turn in its favor. This lack of structured risk management is alarming, as it exposes accounts to massive drawdowns while only securing marginal profits when trades finally close.

In my case, the EA opened two 0.08 lot positions, resulting in a total exposure of 0.16 lots, and then let them drift 400 pips against me with no stop loss or hedge. This kind of strategy is a ticking time bomb. Another 100 pips, and my account would have been completely wiped out. Even if the market somehow recovers and the EA closes positions after weeks, I wouldn’t trust it again.

The biggest issue is the absence of any real risk management framework. There’s no systematic way to limit losses, and it simply assumes the market will eventually return to the entry price. This is not a viable strategy, especially when real money is at stake. Hans keeps insisting that users are taking high risks, but under no reasonable trading system should a 400-pip drawdown be acceptable without an exit plan.

I regret leaving positive reviews for this EA before experiencing how reckless its trade management really is. If you care about capital preservation and sustainable trading, I strongly advise against using this EA.

surachai srirungrueang
26
surachai srirungrueang 2025.02.12 16:56 
 

Hello, in two days it will be 1 month. I invested 2000$. Now the profit is about 10% and I set the risk to be low as the creator of the program recommends. I feel like I can make a profit with low risk. And I really like it. I think in the next month the number of lots will be increased to 0.04. Let's wait and see in the next month. Thanks to the creator of AI. This one came up.

PROTRADER
49
PROTRADER 2025.02.12 05:18 
 

I really don't know why people said it's doesn't working , but for me work perfectly. It's all about risk management and patience.

1234
回复评论