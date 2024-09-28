The Infinity EA MT5
- 专家
- Abhimanyu Hans
- 版本: 1.44
- 更新: 5 十二月 2025
- 激活: 12
Infinity EA 是一款专为 GBPUSD、XAUUSD 和 AUDCAD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验非凡。
- MT4 版本
- 如何设置 Infinity EA
特征
- Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。
- 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。
- Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。
- 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可保护资本并锁定利润。
- 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。
- Infinity EA 与道具公司完全兼容。
建议
- 初始资本：700 美元。
- 时间范围：任意。
- 推荐货币对：XAUUSD（黄金）、GBPUSD 和 AUDCAD。
- 经纪商：推荐点差较低的经纪商，例如Tickmill、ICMarkets、RoboForex、FPMarkets等。
- VPS：为了进行不间断交易，建议使用 VPS。
- 设置：预先优化，易于使用——无需额外设置。即插即用。
关于开发商
凭借十多年的外汇和黄金交易经验，我致力于开发专家顾问，为各个级别的交易者实现交易流程的自动化。我的目标是创建高效、安全且持续盈利的交易解决方案。
风险警告 - 外汇市场交易涉及重大风险，可能不适合所有投资者。Infinity EA 的过去表现并不代表未来结果。确保您完全了解所涉及的风险，并且只用您能承受损失的资金进行交易。
I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.