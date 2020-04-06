Shinkiro DE40 Scalper
- 专家
- Wilna Barnard
- 版本: 12.1
- 更新: 11 二月 2025
- 激活: 5
Shinkiro DE40 Scalper：精准的指数剥头皮交易策略
Shinkiro DE40 Scalper 是一款自动化交易系统，专为寻找过去 X 根K线的最高和最低价格水平的交易机会而设计。该智能交易系统（EA）注重稳定性和风险管理，在法兰克福证券交易所开盘时段表现最佳，同时也适应纽约和伦敦交易时段的市场波动。
为什么选择 DE40（DAX）进行剥头皮交易？
DE40 指数（DAX）由德国 40 家领先企业组成，涵盖多个行业，对经济增长起着重要作用。由于企业通常致力于发展和盈利，该指数通常具有较高的流动性和波动性，这使其成为短线交易策略（如剥头皮）的理想选择。在主要交易时段，价格波动较为活跃，为精准进场和离场提供了更多机会，与 Shinkiro DE40 Scalper 的策略高度契合。
主要功能
- 灵活的风险设置 – 根据用户反馈，EA 取消了对止损值的限制，提供了更灵活的风险管理选项。
- 新闻过滤器 – 内置高影响力新闻过滤功能，可在重大新闻发布时避免交易，降低市场不稳定性带来的风险。
- 图形面板 – 提供实时交易统计数据，让用户直观了解交易表现。
- 可自定义交易时段和参数 – 用户可根据自身交易风格和风险偏好调整 EA 设置。建议通过回测和前测优化参数，以匹配个人交易策略。
Shinkiro DE40 Scalper 适用于依赖精准进出场策略的交易者。建议在真实交易前进行详尽的历史回测和模拟测试，确保 EA 符合个人交易需求。