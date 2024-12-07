Tetsu Bitcoin Scalper

介绍我的比特币 scalping 机器人 — 十年验证成功！

我很高兴向大家介绍我的比特币 scalping 机器人，这款机器人经过精心设计，旨在提高精确性、适应性和盈利能力，特别是在动态的加密货币市场中。过去10年，它的胜率达到了90%，是实现稳定结果的终极工具。

主要特点

战略性进场点 机器人根据最近X根K线的高点和低点设置买入止损和卖出止损单，从而确保最佳入场位置。 它还配备了先进的追踪止损机制，可以在动态锁定利润的同时，根据价格波动进行调整。

新闻过滤功能 机器人集成了智能新闻过滤器，避免在重大新闻事件引发高波动时进行交易，确保在 scalping 中的稳定性和精确性。

快速高效的执行 机器人使用高速算法，利用 isNewBar 功能来精确控制订单时机，确保快速执行。 对于回测，建议使用1M OHLC模型以获取更为准确的回测结果。由于小点差要求，“Every Tick” 模式可能无法准确反映机器人的行为。

增强的用户体验 机器人拥有一个视觉上吸引人的仪表板，显示关键的交易指标，包括即将发生的新闻事件、当前活跃的仓位以及执行统计信息。



回测与实盘交易建议

回测精度 请使用1分钟Open/High/Low/Close (1M OHLC) 数据来确保回测的准确性。 使用像Dukascopy等平台提供的可靠历史数据，有助于获得更接近实盘交易条件的结果。

选择经纪商 低点差: 小点差对于 scalping 策略的盈利至关重要。 快速执行: Scalping 需要极快的执行速度，以避免滑点。 高质量的数据源: 可靠的实时数据可以最小化价格波动的差异。 推荐经纪商: 我个人使用 IC Markets，该平台提供超低点差、极速执行和卓越的流动性。



系统要求

低点差环境 Scalping 策略在提供低点差的BTCUSD交易对上效果最佳。

快速的网络连接 稳定的网络连接对于顺利执行交易并减少延迟至关重要。

杠杆 灵活的杠杆选项可帮助交易者优化风险回报比。



最后说明

这款比特币 scalping 机器人专为注重效率、精确性和适应性并能应对快速变化市场的交易者设计。无论您是经验丰富的 scalper 还是刚接触比特币交易的新手，这款机器人都能为您的成功交易提供必要的工具。

在 scalping 中表现卓越 旨在进行快速、短期交易，最大化从小幅价格波动中获得的收益。

十年优化 经过多年的优化和性能测试，保证在真实环境中的可靠性。

无缝交易 在模拟和实盘交易环境中均表现优秀，且最终效果依赖于经纪商的条件。



今天就解锁您的交易潜力

体验十年优化带来的优势以及稳定的表现。从现在开始使用比特币 scalping 机器人，让您的交易水平迈上新台阶！