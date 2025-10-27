Session Sweep Pro

启动优惠：限时提供的入门价格。早期用户可在正式价格生效前，以特别的发布折扣获得完整访问权限。

机构级 Session Sweep 策略

没有夸大的承诺，没有不切实际的优化，没有幻想。只有基于真实市场逻辑的验证策略。

SessionSweep 是一套自动化交易系统，旨在在关键市场时段发生流动性扫单后捕捉反转走势。基于对大型机构如何在重大方向性运动前操纵时段极值的长期观察。

机构逻辑： 像做市商一样交易，利用亚洲、伦敦与纽约三大时段的流动性扫单。

EMA 12 确认： 只有当价格穿越均线并确认反转后才进场。

专业风险管理： 止损始终设置在扫单极点，并根据你的风险百分比自动计算手数。

多重止盈： TP1 用于锁定部分利润（70%），TP2 用于最大化潜在收益。

高级过滤器： 90 分钟超时与智能挂单取消。

三大关键交易时段：

亚洲时段 (01:00–08:00)： 当天的第一波流动性

伦敦时段 (08:00–14:30)： 外汇市场成交量最高

纽约时段 (15:00–21:00)： 波动性最强

推荐设置

主要货币对：EURUSD（也适用于 XAUUSD 及其他外汇品种）

时间周期：M5

最低入金：$500

账户类型：Hedging 或 Netting

建议风险：每单 1%

经纪商：ECN，低点差（EURUSD < 1.5 点）

真实交易设置：Hit false for real strategy = FALSE <--- 重要

购买 EA 后请与我联系。

SessionSweep 并不是高频系统，也不是“永远盈利”的系统。我们追求质量而非数量。在没有出现完美形态的日子里可能不会有交易。

过去的表现不能保证未来的结果。该策略需要耐心，并理解流动性扫单是选择性事件，而非每天都会出现。

不要用你承担不起的资金进行交易。不要期待立即见效。耐心是机构化交易的入场门票。

SessionSweep — 交易扫单，而不是被扫出局