Session Sweep Pro
- 专家
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- 版本: 2.12
- 更新: 26 十一月 2025
- 激活: 5
启动优惠：限时提供的入门价格。早期用户可在正式价格生效前，以特别的发布折扣获得完整访问权限。
机构级 Session Sweep 策略
没有夸大的承诺，没有不切实际的优化，没有幻想。只有基于真实市场逻辑的验证策略。
SessionSweep 是一套自动化交易系统，旨在在关键市场时段发生流动性扫单后捕捉反转走势。基于对大型机构如何在重大方向性运动前操纵时段极值的长期观察。
机构逻辑： 像做市商一样交易，利用亚洲、伦敦与纽约三大时段的流动性扫单。
EMA 12 确认： 只有当价格穿越均线并确认反转后才进场。
专业风险管理： 止损始终设置在扫单极点，并根据你的风险百分比自动计算手数。
多重止盈： TP1 用于锁定部分利润（70%），TP2 用于最大化潜在收益。
高级过滤器： 90 分钟超时与智能挂单取消。
三大关键交易时段：
-
亚洲时段 (01:00–08:00)： 当天的第一波流动性
-
伦敦时段 (08:00–14:30)： 外汇市场成交量最高
-
纽约时段 (15:00–21:00)： 波动性最强
推荐设置
主要货币对：EURUSD（也适用于 XAUUSD 及其他外汇品种）
时间周期：M5
最低入金：$500
账户类型：Hedging 或 Netting
建议风险：每单 1%
经纪商：ECN，低点差（EURUSD < 1.5 点）
真实交易设置：Hit false for real strategy = FALSE <--- 重要
SessionSweep 并不是高频系统，也不是“永远盈利”的系统。我们追求质量而非数量。在没有出现完美形态的日子里可能不会有交易。
过去的表现不能保证未来的结果。该策略需要耐心，并理解流动性扫单是选择性事件，而非每天都会出现。
不要用你承担不起的资金进行交易。不要期待立即见效。耐心是机构化交易的入场门票。
SessionSweep — 交易扫单，而不是被扫出局
tiene un panel que muestra los proximos pasos del robot, si ha habido sweep, los pips etc, se ve muy profesionaln realmente merecela pena, he compraod mas robots y sin duda es de la mejor calidad que he visot hasta ahora