Gold Correlator EA (XAUUSD · M5)

概述

Gold Correlator EA 是一款专为 XAUUSD 在 M5 周期设计的自动突破交易智能交易系统。它的核心逻辑基于 EURUSD 相关性过滤器，作为主要的交易确认机制。只有当 EURUSD 的走势与黄金方向一致时，系统才会开仓，从而确保交易同时得到美元在两个市场的推动。这种相关性驱动的方式能有效过滤虚假突破，提高进场质量。

核心功能

EURUSD 相关性过滤器（核心功能） ： 当 EURUSD 上涨时，允许开多单（黄金买入）。 当 EURUSD 下跌时，允许开空单（黄金卖出）。

确保交易方向与美元走势保持一致。

突破逻辑 ：在近期高点或低点附近挂单 Buy Stop / Sell Stop，捕捉动能延续。

波动率控制 ：使用 标准差过滤器 ，在市场低波动或横盘时阻止交易，避免“死区”交易。

动态点差过滤 ：监控实时点差与平均点差，避免在点差过高时进场。

连续亏损限制器 ：在连续达到设定次数的亏损后，暂停新交易。

风险管理 ：支持固定手数和按账户风险百分比自动计算手数，并符合经纪商限制。

账户保护 ：可选余额保护和每日最大回撤保护，适用于 prop firm 要求。

交易时间表 ：可限制交易的时间段与星期。

集成面板：实时显示 EURUSD 方向、点差、回撤、风险等信息，并支持手动买卖。

技术说明

优化于 XAUUSD，M5 。

启用相关性过滤器需要 EURUSD 历史数据。

回测时请使用 逐笔数据 以确保精度。

为了加快回测速度，可关闭面板 ( InpUsePanel=false )。

所有参数均可调整，并内置输入验证与安全限制。

风险提示

本产品为技术型交易工具。过往表现并不保证未来结果。在实盘使用前，请务必在模拟账户测试，并根据经纪商条件调整参数。