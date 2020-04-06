Gold Correlator
- 专家
- Wilna Barnard
- 版本: 1.3
- 激活: 10
Gold Correlator EA (XAUUSD · M5)
概述
Gold Correlator EA 是一款专为 XAUUSD 在 M5 周期设计的自动突破交易智能交易系统。它的核心逻辑基于 EURUSD 相关性过滤器，作为主要的交易确认机制。只有当 EURUSD 的走势与黄金方向一致时，系统才会开仓，从而确保交易同时得到美元在两个市场的推动。这种相关性驱动的方式能有效过滤虚假突破，提高进场质量。
核心功能
-
EURUSD 相关性过滤器（核心功能）：
-
当 EURUSD 上涨时，允许开多单（黄金买入）。
-
当 EURUSD 下跌时，允许开空单（黄金卖出）。
确保交易方向与美元走势保持一致。
-
-
突破逻辑：在近期高点或低点附近挂单 Buy Stop / Sell Stop，捕捉动能延续。
-
波动率控制：使用 标准差过滤器，在市场低波动或横盘时阻止交易，避免“死区”交易。
-
动态点差过滤：监控实时点差与平均点差，避免在点差过高时进场。
-
连续亏损限制器：在连续达到设定次数的亏损后，暂停新交易。
-
风险管理：支持固定手数和按账户风险百分比自动计算手数，并符合经纪商限制。
-
账户保护：可选余额保护和每日最大回撤保护，适用于 prop firm 要求。
-
交易时间表：可限制交易的时间段与星期。
-
集成面板：实时显示 EURUSD 方向、点差、回撤、风险等信息，并支持手动买卖。
技术说明
-
优化于 XAUUSD，M5。
-
启用相关性过滤器需要 EURUSD 历史数据。
-
回测时请使用 逐笔数据以确保精度。
-
为了加快回测速度，可关闭面板 ( InpUsePanel=false )。
-
所有参数均可调整，并内置输入验证与安全限制。
风险提示
本产品为技术型交易工具。过往表现并不保证未来结果。在实盘使用前，请务必在模拟账户测试，并根据经纪商条件调整参数。