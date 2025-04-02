Alpha Vault BTC

  • 专家
  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    我是 Shipra Gupta，一名交易员和量化策略开发者，拥有扎实的数学、经济学以及算法交易系统背景。多年来，我长期专注于外汇、黄金、指数、大宗商品及加密货币市场，致力于构建以数据驱动、强调稳定性、精准度与纪律执行的交易策略。
    我的专长包括开发 MetaTrader 5 Expert Advisors（EA）、量化交易模型、剥头皮交易系统、趋势跟随算法、波动率策略以及风险控制自动化框架。我开发的每一个系统都基于市场结构分析、统计研究、历史回测、优化以及真实市场验证。
    20 产品
  • 版本: 1.0
  • 激活: 20

AlphaVault BTC — Intelligent Capital Management System for MetaTrader 5

AlphaVault BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5, developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe.

Built around an AI-inspired market intelligence framework, AlphaVault combines breakout detection, momentum validation, adaptive volatility analysis, and intelligent capital management to identify high-quality Bitcoin trading opportunities.

Rather than chasing every market movement, AlphaVault continuously evaluates market conditions before committing capital, prioritizing disciplined execution, controlled risk exposure, and long-term trading consistency.

Why AlphaVault?

Bitcoin is one of the most volatile financial markets, where rapid price expansion is often followed by equally aggressive reversals.

AlphaVault is designed around a simple philosophy:

Protect capital first. Pursue opportunity second.

Before every trade, the Expert Advisor evaluates multiple market conditions simultaneously to determine whether the potential reward justifies the associated risk. Only when predefined confirmation criteria are satisfied will a position be executed.

This selective approach helps reduce unnecessary exposure while maintaining systematic participation during higher-quality market conditions.

Intelligent Capital Intelligence Engine

Every trading decision is based on a multi-factor analytical framework that continuously evaluates:

  • Breakout opportunities

  • Momentum confirmation

  • Trend validation

  • Volatility qualification

  • Market structure analysis

  • Session-aware execution

  • Dynamic risk assessment

Instead of relying on a single indicator, AlphaVault combines multiple confirmation layers to improve execution quality and maintain disciplined trading decisions.

Adaptive Risk Management

Risk management is integrated into every stage of the trading process.

Every position includes:

  • Automatic position sizing

  • Adaptive stop-loss calculation

  • Dynamic Risk-to-Reward management

  • Intelligent trailing stop

  • Automatic break-even management

  • Maximum spread protection

  • Percentage-based account risk management

Trade management continuously adapts to changing market conditions while maintaining predefined risk parameters.

Built for Bitcoin

AlphaVault has been developed specifically for the volatility characteristics of BTCUSD.

Recommended environment:

  • Platform: MetaTrader 5

  • Symbol: BTCUSD

  • Strategy Timeframe: M30

  • Account Type: Hedging

  • ECN or Raw Spread broker recommended

  • VPS recommended for uninterrupted operation

The Expert Advisor internally evaluates M30 market conditions regardless of the chart timeframe on which it is attached, ensuring consistent signal generation across installations.

Optimization

AlphaVault provides configurable strategy parameters while maintaining carefully validated default settings.

Available settings include:

  • Breakout sensitivity

  • Momentum confirmation

  • Volatility filters

  • Stop-loss calculation

  • Risk-to-Reward ratio

  • Trailing stop

  • Risk percentage

  • Spread protection

Walk-Forward Analysis is recommended after optimization to validate strategy robustness under changing market conditions.

Development Philosophy

AlphaVault BTC was developed through extensive historical research covering thousands of Bitcoin market scenarios.

The objective was never to maximize trading activity, but to build a disciplined execution framework capable of protecting capital while participating in statistically favorable market conditions.

This philosophy emphasizes controlled exposure, systematic execution, and long-term portfolio stability over aggressive short-term trading.

Main Features

  • Fully automated Bitcoin Expert Advisor

  • Designed exclusively for BTCUSD

  • AI-inspired market intelligence

  • Multi-factor trade confirmation

  • Breakout and momentum analysis

  • Adaptive volatility filtering

  • Intelligent capital management

  • Dynamic risk management

  • Automatic position sizing

  • Intelligent trailing stop

  • Break-even management

  • Spread protection

  • Optimized for M30 trading

  • MetaTrader 5 compatible

Disclaimer

AlphaVault BTC uses a deterministic trading algorithm inspired by AI decision frameworks and multi-factor market analysis. References to AI describe the strategy's analytical design and should not be interpreted as self-learning or machine-learning functionality.

Historical performance and backtesting results do not guarantee future performance. Forward testing on a demo account is recommended before deploying the Expert Advisor on a live trading account.


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4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
专家
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
专家
Full Throttle DMX——真正的策略，  真正的成果   Full Throttle DMX 是一款多货币交易智能交易系统，专为 EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURGBP 和 AUDNZD 货币对而设计。该系统基于经典的交易方法，采用成熟的技术指标和行之有效的市场逻辑。EA 包含 10 种独立策略，每种策略都旨在识别不同的市场状况和交易机会。与许多现代自动化系统不同，Full Throttle DMX 不使用网格交易、均价策略、马丁格尔策略或其他激进的资金管理技巧。该系统遵循经过时间检验的严谨保守的交易理念。EA 使用 H1 时间框架的日内交易系统，并内置新闻过滤器，以避免在重大经济事件期间进行交易。交易分散于五个货币对，有助于降低对单一市场的依赖。该策略基于透明的交易逻辑，并可根据不同的风险水平进行配置。对于资金充裕的账户，可以使用保守的风险设置；对于资金较少的账户，则可以调整为更高的风险策略。 购买前重要说明 为了获得尽可能接近我信号的结果，请使用与我相同的经纪商。该EA对经纪商条件较为敏感，默认针对以下经纪商进行了优化：ICMarkets, ICTrad
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能概览 ORB Revolution 将执行、过滤和风险控制等
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
专家
透明的定价模式。  价格随着销售阶段的推进而上涨。下一阶段： $1500 。 [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Aero 的工作原理 Aero 是一款针对 XAUUSD（黄金） 的全自动交易顾问，在日线图上进行双向交易。 其核心是 突破策略 。黄金几乎每天都会突破关键位置 — Aero 判断哪些突破在统计上值得交易，并忽略其余的。 这项判断由 kNN（k近邻算法） 完成 — 这是一种基于25年以上黄金价格数据训练的机器学习方法。 当价格突破某个位置时，当前市场状态会与数千个历史案例进行比较。只有在统计数据支持交易时才会入场。 入场的谨慎性由 内置过滤器 保障 — 交易设置必须通过每一个过滤器才被允许入场： 隔夜滚动保护 — 在每日开盘后的前150分钟（00:00–02:30）和收盘前的最后60分钟（23:00–00:00）不开新仓，此时黄金点差会显著扩大 新闻过滤器 — 在高波动性事件期间自动阻止交易，日期已预先内置，因此无需额外的 URL 或 WebRequest 点差过滤器 — 当前点差超过阈值时跳过入场 一笔
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
专家
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
作者的更多信息
IFVG Sniper Entry Engine
Shipra Gupta
指标
IFVG Sniper Entry Engine — MQL5 市场描述 IFVG Sniper Entry Engine 是一款专为 MT5 打造的高精度指标，围绕聪明的钱（Smart Money Concepts）中最具体且高概率的入场模式之一——反转公允价值差值（Inverse Fair Value Gap, IFVG）构建。它默默地追踪图表上生成的每一个原始 Fair Value Gap，监测每个潜在的转化（缓解）机会。一旦确认符合条件的 IFVG，它就会立即触发买入（BUY）或卖出（SELL）信号，并提供完整的 SL/TP 交易布局和推送通知——对包括历史信号在内的每一个信号均有效。 工作原理 在每个确认关闭的 K 线处，引擎都会将新形成的看涨和看跌 Fair Value Gaps 存储到隐藏内存池中——这些差值是大多数指标从未追踪过的。每个隐藏的 FVG 都会随着 K 线逐根增加时间。当随后的收盘价向后穿透存储的差值边界时，该 FVG 就会发生反转：被多头重新收复的看跌差值变成 看涨 IFVG ，被空头跌破的看涨差值变成 看跌 IFVG 。 随后，每一次反转都会通过当前活跃
FREE
Liquidity Intelligence System
Shipra Gupta
指标
Liquidity Intelligence System — MQL5 市场描述 Liquidity Intelligence System 是一款机构级的 MT5 指标，用于绘制聪明的钱（Smart Money）流动性池、检测扫损反转（sweep-and-reverse）设置，并通过 16 个独立可测试的信号模型生成高汇聚度的交易信号——所有这些功能都集成在单个清爽的指标中。 工作原理 该引擎通过检测基于波段高低点（pivot）的买方流动性（BSL）和卖方流动性（SSL）区域，包括等高点（EQH）和等低点（EQL），来持续构建实时流动性图。当价格扫过流动性水平并伴随符合条件的拒绝影线（rejection wick）时，就会生成一个基础的扫损信号。然后 cross 过滤此原始信号，通过多达六个可选的汇聚层：EMA 趋势、公允价值差值（FVG）的存在、成交量激增、RSI 阈值和位移（Displacement）动量烛线质量。最终产生 16 种模型组合，范围从纯流动性扫损（模型 0）到全六重过滤器汇聚（模型 15, LQ+ALL）。 核心功能 16 种信号模型： 仅需通过单一输入即可选择任
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Smart Breakout Targets
Shipra Gupta
指标
Smart Breakout Targets PRO MT5 Smart Breakout Targets PRO 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的机构级突破交易系统。该指标专为高频头寸黄牛、日内交易者和系统化波段交易者设计，将识别市场压缩和爆发性价格扩张的过程完全自动化。 系统持续扫描市场，寻找盘整区间、局部流动性池以及即将到来的波动率扩张。当确认发生突破时，指标会立即在图表上实时计算并预测出优化后的入场点、基于波动率的自动止损位以及三个连续的止盈目标。该系统采用完全不重绘（Non-Repainting）的逻辑构建，信号在蜡烛收盘时严格锁定，以确保历史数据的准确性和可靠的回测效果。 核心 trading 理念 市场大约有 70% 的时间处于震荡盘整状态，只有 30% 的时间处于趋势行情中。Smart Breakout Targets PRO 的设计初衷正是为了捕捉这两个阶段转换时的暴利。指标能够映射出价格被困在狭窄支撑和阻力区域之间的市场压缩区。随着成交量在这些区间内积聚，流动性在两侧不断叠加。 该算法并不会去生硬地预测市场将向哪个方向突破，而是追踪潜在的动能和量能
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Volume Breakout Pro
Shipra Gupta
指标
VOLUME BREAKOUT PRO MT5 指标 面向 MetaTrader 5 的专业级成交量扩张与突破交易系统 Volume Breakout Pro 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的机构级突破交易指标。该系统专为高频黄牛（Scalpers）、日内交易者以及动量突破交易者设计，核心在于精准捕捉由异常成交量扩张和流动性失衡引发 The 爆发性价格行情。 该指标完美融合了： 量权振荡器（Volume Weighted Oscillator）逻辑 枢轴点（Pivot）突破检测 动量扩张加速 基于 ATR 的交易风险管理 动态突破结构映射 直接在图表上为您提供具备专业风险管理的高概率突破交易机会。 Volume Breakout Pro 能够自动检测： 注入成交量的多头突破（Bullish Volume Breakouts） 伴随放量的空头跌破（Bearish Volume Breakdowns） 流动性扩张区域 枢轴点结构破位（Pivot Structure Breaks） 成交量驱动的动量转换 并在盘中实时动态绘制： 买入/卖出信号（Buy/Sell Signals
FREE
Squeeze Monentum Breakout
Shipra Gupta
指标
SQUEEZE MOMENTUM BREAKOUT MT5 指标 面向 MetaTrader 5 的专业级波动率挤压与动量突破交易系统 Squeeze Momentum Breakout 是一款专业级的 MT5 突破指标，旨在捕捉低波动率盘整期后的爆发性市场行情。该指标专为头寸黄牛党（Scalpers）、日内交易者和动量交易者量身定制，将波动率挤压、动量确认、成交量过滤以及结构化交易管理完美融合于一个完整的交易框架中。 指标可自动识别挤压区域、突破机会、趋势扩张阶段，并在图表上动态绘制入场点（Entry）、止损点（Stop Loss）、以及 TP1、TP2、TP3 点位，实现结构化的交易执行与管理。 针对以下市场进行了优化： XAUUSD (黄金) 外汇货币对 NASDAQ / US30 加密货币市场 股指 黄牛交易与日内交易 核心功能 高级挤压检测算法： 在爆发性突破行情发生前，精准捕捉低波动的盘整区域。 自动买入与卖出信号： 突破确认后，生成清晰的多头（Long）和空头（Short）突破信号。 智能突破确认： 融合布林带（Bollinger Bands）、肯特纳通道（Keltner
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Tension Flow Indicator
Shipra Gupta
指标
Tension Flow Trend — 带有历史盈亏比回测 Dynmaic HMA 带状指标 Tension Flow Trend 是一款用于 MetaTrader 5 的高级趋势 shadow 指标，它将 赫尔移动平均线 (HMA) 趋势带、Z-Score 动量分析以及内置的直观风险回报比 (Risk:Reward) 回测引擎完美融合于单个图表叠加层中。该指标旨在识别高概率的趋势延续机会，通过要求斜率确认的 HMA 交叉以及可配置的信号冷却时间来过滤市场噪音，从而生成交易设置。 当有效的买入 (BUY) 或卖出 (SELL) 信号出现时，指标会自动计算并在图表上直接绘制出完整的交易结构，包括入场价、基于 ATR(200) 的止损位以及基于风险回报比的止盈位。动态的止盈 (TP) 和止损 (SL) 框会随着 K 线逐根向前延伸，直到触及其中一个级别，从而为每笔完成的交易创建清晰的视觉历史记录。 核心功能 动态赫尔移动平均线 (HMA) 带： 凭借响应迅速的 HMA 计算实现平滑的趋势检测。带状宽度根据市场波动性自动扩展和收缩。牛市和熊市趋势状态通过颜色编码，以便进行快速的视觉 cru
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Gold Flash
Shipra Gupta
专家
GoldFlash EA — MetaTrader 5 自适应黄金突破智能交易系统 GoldFlash EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易而开发的全自动 EA。 该策略结合了唐奇安通道（Donchian Channel）突破交易、 EMA 趋势确认、 ATR 波动率过滤以及基于交易时段的市场筛选， 旨在捕捉高概率的突破机会， 同时规避不利的市场环境。 基于对五年跨度、 超过 1, 700 笔 XAUUSD 历史交易数据的深入分析， GoldFlash 的核心理念在于执行纪律、 风险控制以及长期稳健性， 而非追求极致的交易频率。 为什么选择 GoldFlash？ 与传统的突破系统不同， GoldFlash 不会盲目执行每一个突破信号。 在开仓之前， 它会综合评估多个维度：趋势方向、 市场波动率、 交易时段、 点差条件以及风控参数必须全部达标才会触发交易。 这种精细化的选择机制重“质”轻“量”， 有助于降低在低概率市场环境下的风险暴露。 交易策略 GoldFlash 将多个确认层级整合入单一的交易框架之中。 唐奇安通道突破： 交易信号来源于
KN Smart Tp and SL
Shipra Gupta
5 (1)
指标
KN Smart TP SL Signals — MT5 均线交叉趋势信号指标 KN Smart TP SL Signals 是一款专为 MetaTrader 5 打造的清爽、直观的交易辅助指标。它基于 EMA（指数移动平均线）交叉生成买入 (Buy) 和卖出 (Sell) 信号，并自动为图表上的每个信号绘制出完整的风险出场计划——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。无需手动绘制水平线，彻底告别主观盲目猜测。 专为希望在任何品种和时间框架上获取快速、易读且伴有明确风险控制交易设置的交易者而设计。 信号工作原理 买入 (Buy) 信号： 当快速 EMA 向上突破慢速 EMA（金叉）时触发。 卖出 (Sell) 信号： 当快速 EMA 向下跌破慢速 EMA（死叉）时触发。 所有信号均 仅在收盘 K 线上确认 ——处于形成阶段的实时 K 线绝不会触发信号，因此 不存在任何重绘 (No Repainting) 。 一旦信号触发，指标便会利用 ATR（平均真实波幅）自动计算出止损位，并按照您选择的风险回报比 (R:R) 倍数放置三个止盈位。所有关键
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Adaptive Fibonnaci Trailing System
Shipra Gupta
指标
自适应斐波那契追踪系统 (AFT) 自适应斐波那契追踪系统 (AFT) 是一款专为 MT5 和 TradingView 设计的高级非重绘（non-repainting）趋势 shadow 指标。 它结合了自适应斐波那契结构、 智能移动止损（trailing）逻辑和基于波动率 junction 的确认， 旨在帮助交易者捕捉高概率的买入（BUY）和卖出（SELL）机会。 与传统的移动止损指标不同， AFT 通过将市场结构分析、 ATR 波动率过滤、 ADX 趋势强度检测以及斐波那契回调位融为一体， 构建出一套专业的交易系统， 从而能够针对不断变化的市场环境做出动态调整。 该指标专为外汇、 黄金 (XAUUSD)、 股指、 大宗商品和加密货币市场设计， 提供更干净的入场信号、 更强有力的趋势确认、 动态移动支撑/阻力、 实时警报以及内置的风险管理功能（自动绘制止损位 Stop Loss 和 TP1/TP2/TP3 目标 trade ）。 无论您是高频头寸持有人（黄牛/scalper）、 日内交易者还是波段交易者， AFT 都能帮助您在所有主要时间周期内提高趋势准确性、 减少市场噪音并更高效地
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Meridian Flow Indicator
Shipra Gupta
指标
Meridian Flow — MT5 智能资金结构指标 Meridian Flow 是一款专为遵循智能资金概念 (SMC) 和 ICT 价格行为学方法的交易者打造的 MetaTrader 5 指标。它能自动检测任何品种和时间框架上的 BOS（结构突破）和 CHoCH（角色转变）事件，然后为每个信号（包括历史信号）绘制完整的风险图谱——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。 信号仅在确认关闭的 K 线上触发。不重绘，无预测。 独到之处 大多数结构指标仅显示当前活跃的交易。而 Meridian Flow 会在图表上为每个历史信号绘制 SL 和 TP 水平，且每个信号都限制在各自独立的未来 K 线窗口内。这使您能够在投入真实资金之前，直观地审核该指标在不同市场环境下的历史表现。 止损位是基于 ATR（平均真实波幅）计算 wine 的，因此它会自动适应当前品种的波动率。当触及 TP1 后，止损位可选择性地移动到入场位（保本/移动止损），显示 South 一条琥珀色线条，让您随时明确自己的防守底线。 核心功能 市场结构引擎 (Market Stru
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Precision Sniper Trader
Shipra Gupta
指标
Precision Sniper Trader Precision Sniper Trader 是一款专业的趋势 tend 跟踪与动量确认指标，专为在汇市（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）和加密货币（Crypto）市场中追求清晰图表执行、高概率进场以及结构化交易管理的交易者而设计。 该指标采用精准的“狙击手风格”方法，结合了 EMA 趋势分析、动量确认、基于 ATR 的动态目标以及智能信号过滤，帮助交易者捕捉强有力的市场机会，同时减少图表噪音和不必要的干扰。 与传统的交叉系统 chart 不同，Precision Sniper Trader 专注于趋势对齐、经波动率调整的交易管理以及清晰的执行可视化，非常适合头寸剥头皮（Scalping）、日内交易（Intraday）和波段交易（Swing trading）。 核心功能 高级趋势检测 Precision Sniper Trader 使用多 EMA 结构来识别： 趋势方向 动量转变 市场延续机会 反转确认 该指标能动态适应不断变化的市场环境，同时保持清晰且响应迅速的信号。 狙击手级买入与卖出信号 该指标通过以下技术生
TrendIQ pro
Shipra Gupta
指标
TrendIQ Pro — MT5 智能波动率趋势指标 TrendIQ Pro 是一款专为外汇、黄金 (XAUUSD)、股指、加密货币以及头寸黄牛党（Scalping）设计的专业级 MT5 趋势交易指标，旨在为寻求高概率买卖信号的交易者提供自适应波动率智能分析。该指标基于先进的 ATR 趋势检测、Ehlers Super Smoother 过滤、动量评分和动态趋势云技术构建，为 MetaTrader 5 交易者提供干净、不漂移/不 signal-repainting 的趋势信号、智能回调入场点、TP/SL（止盈/止损）可视化以及实时市场结构分析。全面优化日内交易、波段交易和超短线点头寸，适用于包括 M1、M5、M15、H1 和 H4 在内的所有时间框架。 核心功能 不漂移/不重新绘制的买卖信号 (Non-Repainting) 自适应波动率趋势引擎 智能趋势云可视化 (Smart Trend Cloud) 基于 ATR 的动态市场检测 回调入场信号 (Pullback) 内置 TP1 / TP2 / TP3 目标位 自动止损 (Stop Loss) 可视化 可选的移动止损 (Trail
Gold Range Striker
Shipra Gupta
专家
Gold Range Striker EA Gold Range Striker 是一款专为 MetaTrader 5 开发的自动化 XAUUSD（黄金）EA 交易系统， 其核心基于每日区间突破策略。 该 EA 会测量预设的交易区间， 在区间的上方和下方放置挂单突破单， 并通过止损、 止盈、 保本保护和移动止损自动管理头寸。 Gold Range Striker 专为 M5 时间周期下的 XAUUSD 设计， 在全自动交易系统中融合了透明的订单执行、 可配置 Risk 管理以及基于交易时段的突破逻辑。 重要提示：交易结果很大程度上取决于您经纪商的服务器时间。 区间和信号时间参数应根据您经纪商 pale 所在的时区进行配置和优化。 交易逻辑 Gold Range Striker 遵循简单直接的突破方法： EA 会在配置的交易时段内测量预设的价格区间。 在信号触发时间， 它会放置： 在区间最高点上方放置一个 Buy Stop（限价买入停损单） 在区间最低点下方放置一个 Sell Stop（限价卖出停损单） 当其中一个挂单 food 被触发时， 相反方向的挂单将被自动删除。 持仓订单管理通过
BTC Strike AutoTrader
Shipra Gupta
专家
BTCStrike EA — MQL5 说明 BTCStrike 是一款专业的 MetaTrader 5 比特币 Expert Advisor（量化交易智能交易系统），专为 M30 时间周期上的 BTCUSD 自动化 trading 而设计。BTCStrike 基于对数千笔真实 BTC 历史交易的逆向逻辑研发，结合了动态支撑/阻力位区域检测、精准突破入场、自适应风险管理以及多层交易保护，旨在各种市场环境下提供稳定的表现。无论您是寻找“即插即用型”比特币 EA 的算法交易初学者，还是正在寻找完全可定制 MQL5 机器人的资深量化交易员，BTCStrike 都能在单个 Expert Advisor 中为您提供机构级的执行逻辑、全面的经纪商兼容性验证以及实时数据看板。 概述 BTCStrike 基于围绕动态计算的价格区间构建的突破策略运行。它在计算出的水平位放置挂单，并通过一系列智能出场机制（包括移动止损、保本保护、基于时间的出场和硬止盈）对其进行管理。该策略本质上具有自选性——只有价格实际移动的那一侧挂单才会被触发，这使其在应用任何额外过滤条件之前就具备了结构性优势。 该 EA 已在 20
Gold Vortex Pro Scalper
Shipra Gupta
专家
Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro 是一款专为 M15 时间框架下的 XAUUSD（黄金）设计的精准头寸剥头皮 EA。它采用独家研发的多 grain度确认系统来识别高概率的突破入场点，每个信号仅放置一个挂单，并设有固定的到期持仓窗口。该 EA 绝不使用网格、马丁格尔或补仓平均化策略。每笔交易在入场前均已设定好严格的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。 两种运行模式 模式 1 (Precision / 精准模式)： 针对交易次数较少但信心更高的交易。止损为 0.85 点，止盈为 3.164 点，风险回报比高达 3.72。得益于其严格的入场筛选标准和高胜率特征，该模式推荐供大多数用户以及自营交易公司（Prop Firm）考核挑战使用。 模式 2 (Short SL / 短止损模式)： 采用更紧密的 0.45 点止损和 1.60 点止盈，牺牲了一定的筛选严苛性以换取更多的交易机会。适合那些更希望控制单笔交易美元绝对亏损额度的账户。 参数优化指南 EAMode： 建议从模式 1 开始。只有在需要更高的交易频率，或者在小资金账户
Gold Neural Scalper
Shipra Gupta
专家
Gold Neural Scalper Gold Neural Scalper 是一款专为 XAUUSD（黄金）打造的高精度 MT5 EA（专家顾问）。它将分层的神经网络式决策框架应用于黄金日内走势，每一笔潜在交易在触发前都必须通过多层叠加过滤器，这些过滤器模拟了神经网络在评估信号质量时的加权方式。黄金是该 EA 设计、调校并允许运行的唯一市场。从趋势判断引擎到风险控制，每一行代码逻辑都是围绕伦敦和纽约时段黄金的实际波动特性而编写的。 交易策略 该 EA 同时读取 H1 图表上的短期、中期和长期动量，并结合波动率状态分类器。当三个时间框架共振且波动率神经元批准时，它将在近期突破区间的边缘放置一个方向性的挂单（Pending Stop Order）。每笔交易都带有硬性的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。无网格、无马丁、无摊平（不补仓）、无恢复周期。错误的交易直接止损离场，EA 将等待下一个干净的信号。出于保护目的，具体的权重、回溯周期和共振规则故意不予公开。 交易模式 (Profiles) EA 内置了四个现成的预设文件，另外提供一个完全开放的自定义（Custo
Titan Forge Gold Engine
Shipra Gupta
专家
Titan Forge Gold Engine — MetaTrader 5 AI灵感黄金交易系统 Titan Forge Gold Engine 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易打造的全自动 EA。受现代神经决策模型的启发，Titan Forge 将多个技术信号整合到一个结构化的决策框架中，在执行交易前全面评估趋势强度、波动率、突破潜力及市场状态。 Titan Forge 并不盲目对每一次价格波动做出反应，而是专注于市场状态的分类，只有当多个确认层级同时达标时才参与交易。这种严谨的系统化交易方法旨在追求长期稳健性，而非盲目追求交易频率。 AI 灵感决策框架 Titan Forge 不依赖单一的技术指标。相反，每一个潜在的交易机会都会通过多因子评分机制进行评估，多个独立的市场信号相互协同，以确保交易执行的高质量。 该决策框架融合了： 突破形态识别 趋势强度验证 波动率评估 基于交易时段的市场过滤 动态风险评估 只有当这些条件完全吻合时，EA 才会执行开仓。 智能市场分析 金融市场在趋势、震荡和高波动环境之间不断切换。Titan Forge 旨
Quantum Pulse XAU AI
Shipra Gupta
专家
Quantum Pulse XAU AI — MetaTrader 5 智能黄金突破交易引擎 Quantum Pulse XAU AI 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易而开发的全自动专家顾问（EA）。 受智能信号处理概念的启发， Quantum Pulse 持续分析市场动能、 波动率、 突破强度和方向偏向， 以识别高概率的交易机会。 Quantum Pulse 不会对每一次突破都作出盲目反应， 而是在投入资金前评估整体的“市场脉搏”， 从而在不利的市场条件下降低风险暴露， 保持纪律严明且系统化的交易方式。 智能信号引擎 Quantum Pulse 采用了多层分析框架， 将多个独立的市场信号整合为一个统一的执行模型。 每一个潜在的交易机会都会经过以下层层评估： 突破强度分析 趋势确认 波动率资格评估 市场脉搏评估 交易时段过滤 动态风险评估 只有当多个条件同时满足时， EA 才会执行建仓。 市场脉搏分析 金融市场一直在扩张、 盘整和趋势延续之间转换。 Quantum Pulse 持续评估这些变化的环境， 以判断当前市场是否适合进行突破交易。 通
Edge Pilot BTC
Shipra Gupta
专家
EdgePilot BTC — Momentum Intelligence Engine for MetaTrader 5 EdgePilot BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Inspired by modern AI decision frameworks, EdgePilot combines momentum analysis , breakout confirmation , volatility qualification , and adaptive trade management to identify high-conviction trading opportunities while maintaining disciplined risk control. Rather than responding to every market
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