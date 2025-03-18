直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版）

Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。



我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。



Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔策略。重要的是，我没有过度优化指标参数——许多设置都表现良好，这增强了我对其稳定性的信心。



如果您有任何疑问，请随时通过直接消息、电子邮件或 Microsoft Teams 与我们联系：peter.omer.m.deschepper@outlook.com，并加入公共频道此处获取有关 Zenox 的更新。

注意：Zenox 仅通过 MQL5 平台提供。如果它在其他网站上出售，那就是骗局。

推荐设置：

风险设置：默认每笔交易风险为 5%。请根据您的风险承受能力进行调整。除非最大持仓量设置为 5 或更低，否则不建议持仓比例超过 10%。

时间周期与交易品种：Zenox 不依赖于图表时间周期。虽然通常在 EUR/USD H1 图表上使用，但你可以在任何品种或时间周期上运行它。无需将其附加到多个图表，Zenox 可以从单个图表实例管理所有交易。

最低账户余额：750 美元，自动风险设置为 5%。请根据您期望的风险水平进行调整。

经纪商兼容性：适用于任何经纪商和账户货币。为获得最佳性能，建议使用 VPS（例如 MQL5 VPS，它用于实时信号）。Zenox 对高点差或滑点不敏感。

回测：为了获得高质量的精确回测，最好使用直接从 MQL5 下载的默认 MetaTrader 5 终端。请注意，Zenox 因其波段交易逻辑，可能在运行中持有多个未平仓订单。当回测结束时，所有未平仓订单会被关闭，可能导致一些亏损。然而在真实交易中，这些订单会一直保持到止盈或止损触发，因此回测的结束结果并不完全准确。

参数：

自动风险设置 -> 用于计算每笔订单的自动手数，使每笔订单的风险占当前余额的百分比。

使用权益计算自动风险 -> 当运行多个智能交易系统或手动交易时很有用，它使用权益而不是余额来计算风险。

使用固定余额进行自动风险设置 -> 如果您想定期提取资金而无需调整设置，这将非常有用，并且也更容易在回测中计算较长时期的平均月利润。

固定余额 -> 用于设置固定余额的金额。固定余额逻辑中包含一项检查，以防止超过实际账户余额。如果超过实际余额，则使用实际余额。

固定手数（当大于0时禁用自动风险） -> 设置大于0的值将禁用自动手数计算。

最大持仓数量 -> 根据 Magic Number 设置 Zenox 的最大持仓数量，对使用资金公司的用户很有帮助。

启用/禁用特定货币对交易 -> XAUUSD（黄金） GBPUSD GBPAUD GBPJPY EURUSD EURGBP EURJPY AUDUSD AUDCHF AUDNZD NZDUSD NZDCAD NZDJPY USDCAD USDCHF USDJPY



货币对前缀（例如 “mEURUSD” 的前缀为 “m”） -> 如果你的经纪商使用前缀，可以在此定义；若无，请留空。

货币对后缀（例如 “EURUSDm” 的后缀为 “m”） -> 如果你的经纪商使用后缀，可以在此定义；若无，请留空。

