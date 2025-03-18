Zenox

实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！

Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。

我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。

Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔策略。重要的是，我没有过度优化指标参数——许多设置都表现良好，这增强了我对其稳定性的信心。

如果您有任何疑问，请随时通过直接消息、电子邮件或 Microsoft Teams 与我们联系：peter.omer.m.deschepper@outlook.com，并加入公共频道此处获取有关 Zenox 的更新。

注意：Zenox 仅通过 MQL5 平台提供。如果它在其他网站上出售，那就是骗局。

推荐设置：

  • 风险设置：默认每笔交易风险为 5%。请根据您的风险承受能力进行调整。除非最大持仓量设置为 5 或更低，否则不建议持仓比例超过 10%。

  • 时间周期与交易品种：Zenox 不依赖于图表时间周期。虽然通常在 EUR/USD H1 图表上使用，但你可以在任何品种或时间周期上运行它。无需将其附加到多个图表，Zenox 可以从单个图表实例管理所有交易。

  • 最低账户余额：750 美元，自动风险设置为 5%。请根据您期望的风险水平进行调整。

  • 经纪商兼容性：适用于任何经纪商和账户货币。为获得最佳性能，建议使用 VPS（例如 MQL5 VPS，它用于实时信号）。Zenox 对高点差或滑点不敏感。

  • 回测：为了获得高质量的精确回测，最好使用直接从 MQL5 下载的默认 MetaTrader 5 终端。请注意，Zenox 因其波段交易逻辑，可能在运行中持有多个未平仓订单。当回测结束时，所有未平仓订单会被关闭，可能导致一些亏损。然而在真实交易中，这些订单会一直保持到止盈或止损触发，因此回测的结束结果并不完全准确。

参数：

  • 自动风险设置 -> 用于计算每笔订单的自动手数，使每笔订单的风险占当前余额的百分比。

  • 使用权益计算自动风险 -> 当运行多个智能交易系统或手动交易时很有用，它使用权益而不是余额来计算风险。

  • 使用固定余额进行自动风险设置 -> 如果您想定期提取资金而无需调整设置，这将非常有用，并且也更容易在回测中计算较长时期的平均月利润。

  • 固定余额 -> 用于设置固定余额的金额。固定余额逻辑中包含一项检查，以防止超过实际账户余额。如果超过实际余额，则使用实际余额。

  • 固定手数（当大于0时禁用自动风险） -> 设置大于0的值将禁用自动手数计算。

  • 最大持仓数量 -> 根据 Magic Number 设置 Zenox 的最大持仓数量，对使用资金公司的用户很有帮助。
  • 启用/禁用特定货币对交易 ->
    • XAUUSD（黄金）
    • GBPUSD
    • GBPAUD
    • GBPJPY
    • EURUSD
    • EURGBP
    • EURJPY
    • AUDUSD
    • AUDCHF
    • AUDNZD
    • NZDUSD
    • NZDCAD
    • NZDJPY
    • USDCAD
    • USDCHF
    • USDJPY

  • 货币对前缀（例如 “mEURUSD” 的前缀为 “m”） -> 如果你的经纪商使用前缀，可以在此定义；若无，请留空。

  • 货币对后缀（例如 “EURUSDm” 的后缀为 “m”） -> 如果你的经纪商使用后缀，可以在此定义；若无，请留空。

  • 魔术号 (Magic Number) -> 为订单分配唯一标识符，在运行多个智能交易系统时很有用。

  • 备注 -> 自定义订单标签，用于轻松识别 Zenox 交易。

  • 图表面板可见 -> 切换图表面板显示开/关。

  • 为入场、止损和止盈使用随机化器 -> 切换随机化器开关（默认关闭）。该功能为不允许用户间出现相同交易的资金公司账户设计。大多数用户不建议开启，因为这可能会导致略微较差的性能。

  • 随机化器最大随机点数 -> 设置随机化器允许的最大随机点数。

评分 25
KARMIC
79
KARMIC 2025.12.25 18:41 
 

What I appreciate most about this developer is his focus on a single product, providing regular updates and improvements... which benefits both existing and new buyers. Unlike other developers who constantly release new or similar products just to drive sales, often neglecting their older products and leaving previous buyers frustrated, I really hope this remains his passion project which will be well taken care of for the long term ahead!!

Gui Gen Freddy Tay
248
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

Matias Hernan Nulman
538
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
专家
GoldenTron X 是一款先进的人工智能波段交易机器人，能够追踪 XAUUSD（黄金）的趋势，并采用两种不同的交易策略来提升性能。多年的专注开发，造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而GoldenTron X能够适应新的市场环境。 GoldenTron X 始终使用预设的止损和止盈水平，并使用买入/卖出止损订单进行高回报率交易。只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格或马丁格尔策略。重要的是，我没有过度优化指标参数——许多设置都表现良好，这增强了我对其稳定性的信心。 如有任何疑问，请随时通过私信、电子邮件或 Mi
