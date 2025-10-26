Argos Rage
- 专家
- Aleksandar Prutkin
- 版本: 1.3
- 更新: 26 十一月 2025
- 激活: 20
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑
借助 Argos Rage，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统提供支持，实时分析市场行为。
在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。
|
时间周期: M30
|购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury。
购买完成后请直接与我联系。
Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。
与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。
当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时，Argos Rage 扩大了交易范围。
它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。
嵌入式 DeepSeek AI
集成的 AI 模型动态评估市场状况。
它理解何时波动性转变、何处流动性累积、何时动能变得可交易。
AI 的主要优势：
- 无需固定指标限制即可解读压力与结构
- 根据当前市场阶段调整信心水平
- 重新评估已有订单以避免弱势续涨/续跌信号
|AI 系统
|交易时机
|自适应逻辑
|市场解读
|反应灵活性
|Argos Rage
|卓越
|高
|深度层级
|非常高
|Argos Fury
|很好
|中等
|战略区域
|中等
|通用 EA
|一般
|低
|基于指标
|低
（内部性能对比--真实市场模拟）
战略分层
Argos Rage 基于多层逻辑模型运行：
- 动能映射 – 识别短期动能突破
- 结构动能平衡 – 通过压力区域过滤信号
- 情境确认 – 多个逻辑层交叉验证每笔订单
Argos Rage 的不同之处
此 EA 不依赖固定的图表模式。它响应市场的真实本质。结合策略与人工智能，
Argos Rage 成为一个智能、快速且可适应的系统--随时准备抓住出现的机会。
- 不仅是模式识别--更是市场解读
- 在平静与高波动阶段都能良好运作
- 通过自适应学习逻辑避免重复弱势信号
对于追求智能、速度和多样化的交易者--Argos Rage 正是理想选择。
谁适合使用 Argos Rage？
此 EA 特别适合：
- 偏好更灵活、更注重机会的交易方式
- 希望 AI 辅助决策但不过度自动化
- 寻找 Argos Fury 的完美补充或替代方案
Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.