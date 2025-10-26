Argos Rage

4.58

新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑

借助 Argos Rage，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统提供支持，实时分析市场行为。
在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。


Live Signal
时间周期: M30
杠杆: 最低 1:20
入金: 最低 $100
交易品种: XAUUSD, EURUSD
经纪商: 不限
购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury
购买完成后请直接与我联系。

Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。
与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。

Argos Fury 专注于干净的反转结构时，Argos Rage 扩大了交易范围。
它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。

嵌入式 DeepSeek AI

集成的 AI 模型动态评估市场状况。
它理解何时波动性转变、何处流动性累积、何时动能变得可交易。

AI 的主要优势：

  • 无需固定指标限制即可解读压力与结构
  • 根据当前市场阶段调整信心水平
  • 重新评估已有订单以避免弱势续涨/续跌信号
AI 系统 交易时机 自适应逻辑 市场解读 反应灵活性
Argos Rage 卓越 深度层级 非常高
Argos Fury 很好 中等 战略区域 中等
通用 EA 一般 基于指标

（内部性能对比--真实市场模拟）

战略分层

Argos Rage 基于多层逻辑模型运行：

  • 动能映射 – 识别短期动能突破
  • 结构动能平衡 – 通过压力区域过滤信号
  • 情境确认 – 多个逻辑层交叉验证每笔订单

Argos Rage 的不同之处

此 EA 不依赖固定的图表模式。它响应市场的真实本质。结合策略与人工智能，
Argos Rage 成为一个智能、快速且可适应的系统--随时准备抓住出现的机会。

  • 不仅是模式识别--更是市场解读
  • 在平静与高波动阶段都能良好运作
  • 通过自适应学习逻辑避免重复弱势信号

对于追求智能、速度和多样化的交易者--Argos Rage 正是理想选择。

谁适合使用 Argos Rage？

此 EA 特别适合：

  • 偏好更灵活、更注重机会的交易方式
  • 希望 AI 辅助决策但不过度自动化
  • 寻找 Argos Fury 的完美补充或替代方案
评分 28
Bruno Dos Reis Silva
496
Bruno Dos Reis Silva 2025.12.24 02:35 
 

Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.

De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.12.17 11:08 
 

I have been using this for a full month now, during mid November a had a few losses, but it has since recovered the losses and running at a profit. Risk is relatively low, excellent feedback and assistance from the author.

Luis Corso
465
Luis Corso 2025.12.14 12:25 
 

After using the EA for a couple of weeks, I can confirm that it works well. It hasn't made many trades, but I must admit it hasn't had any losses! At the moment, I have high expectations for the EA. Based on my experience, I recommend it! Additionally, the developer has been very attentive to my messages and has consistently supported me with all my questions!

Bruno Dos Reis Silva
496
Bruno Dos Reis Silva 2025.12.24 02:35 
 

Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.12.24 11:52
Thank you very much for your kind feedback!
I’m glad to hear you’re satisfied with the EA’s performance and risk management. Wishing you continued success and profitable trading.
Clifton Creath
785
Clifton Creath 2025.12.21 06:08 
 

Gave this EA a once month test and unfortunately it is overall not profitable. A few wins all offset by large losses. Its joined my ea boneyard.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.12.23 19:41
Thank you for your feedback. I’m sorry to hear that your experience was not positive.
This EA is sensitive to proper setup, risk settings, and broker conditions and other settings.
I would be happy to help you optimize everything, just give me the chance and I will gladly review your configuration with you to ensure the EA runs as intended.
De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.12.17 11:08 
 

I have been using this for a full month now, during mid November a had a few losses, but it has since recovered the losses and running at a profit. Risk is relatively low, excellent feedback and assistance from the author.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.12.17 11:24
Thank you for your feedback and for sharing your experience! I’m glad to hear the EA recovered well and is now running in profit.
Appreciate your trust and kind words, wishing you continued success.
Luis Corso
465
Luis Corso 2025.12.14 12:25 
 

After using the EA for a couple of weeks, I can confirm that it works well. It hasn't made many trades, but I must admit it hasn't had any losses! At the moment, I have high expectations for the EA. Based on my experience, I recommend it! Additionally, the developer has been very attentive to my messages and has consistently supported me with all my questions!

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.12.14 12:33
Thank you very much for your kind feedback and support!
I truly appreciate your trust and confidence in the EA. I also have high expectations for its future performance and will continue to improve and further develop it on an ongoing basis.
If you ever have questions or need assistance, I’m always happy to help.
SRIDHAR V
26
SRIDHAR V 2025.12.08 12:55 
 

This is unbelievable performance and Authors support is best....and Iam happy work with you ✨

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.12.09 11:27
Thank you very much for your kind words!
I’m glad you’re happy with the performance and support, it’s great working with you as well.
jl001
74
jl001 2025.12.05 06:21 
 

I have been using the EA on real account for about a month now, it has been been performing really well, the developer has been responsive and supportive.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.12.05 10:43
Good day, thank you for your positive feedback!
I’m very glad to hear the EA is performing well on your real account. If you ever need anything, feel free to reach out anytime.
sohil chovatiya
50
sohil chovatiya 2025.12.03 16:34 
 

I bought this author's second ea, he did not disappoint me at all, both argos brother trading accuary are great

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.12.03 19:19
Thank you for your support! I’m glad to hear that both Argos EAs are performing well for you.
I will continue to update and improve both systems to ensure they stay reliable and effective.
Slavisa Simic
30
Slavisa Simic 2025.11.27 16:47 
 

Finally im found real money machine such as a Argos Rage...when i backtesting one years ago...the result was amazing ...congratulation and well done Sir Aleksandar Prutkin for amazing build Argos Rage...hopefully can improvise this EA to the sky in the future....thank u sir....

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.27 18:39
Thank you very much for your wonderful feedback!
I’m glad to hear that Argos Rage has delivered good results for you.
I will continue improving and optimizing the EA to ensure even better performance in the future.
Your support truly means a lot, thank you!
HerkuLars
30
HerkuLars 2025.11.27 10:14 
 

Recently purchased, so far good results with low risk settings. Developer writes back asap and develops EA further

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.27 11:33
Thank you very much for your review!
I’m happy to hear the EA is performing well with low-risk settings.
I will continue improving and updating it and I’m always here if you need support.
younas100
19
younas100 2025.11.25 13:56 
 

Developer is very responsive and helpful with each query. So far had 2 profits and 1 loss. Looking forward to further improvements to the EA.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.27 11:32
Thank you for your feedback! I appreciate your trust.
I’m glad to hear about the results so far, and I will continue improving the EA to deliver even better performance.
DNkRockzzzzZ
710
DNkRockzzzzZ 2025.11.25 09:18 
 

Bought this EA and it lost big money. In order to silence me and take my bad review back the Vendor promised me that he will fix the EA and he gave me the EA Argos Fury to recover my losses faster (he said it´s a trustworthy EA running for a long time). Now the first trade was done by his EA Argos Fury and the same shit as with Argos Rage. First trade and directly a big fat loss of 450 USD because of SL hit! I´m so tired of all the Scammers here...

robinsmithesq
127
robinsmithesq 2025.11.23 09:49 
 

Recently purchased. The bot looks awesome and results in the strategy plus the live results are amazing. Great support from the developer as well.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.23 10:43
Thank you for your great review!
I’m happy to hear that you like the EA and that both the strategy tester and live results look amazing for you.
I appreciate your feedback.
Ngo Minh Loi
177
Ngo Minh Loi 2025.11.22 03:26 
 

I purchased yesterday. and backtesed on demo Account. with Profitable. and good Support from owner.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.23 10:42
Thank you very much for your review!
I’m glad to hear that your backtests were profitable and that you are satisfied with the support.
If you need any assistance or have questions while using the EA, I’m always here to help.
Robson Rodrigues
76
Robson Rodrigues 2025.11.21 18:59 
 

I recently purchased it and am using it on a real account. The performance is very good, the interface is intuitive and doesn't crash. The seller was attentive, answered all my questions, and accepted some suggestions for improving the EA for us consumers. I'll use it for a while longer and come back here to give more feedback, so I'll leave it at 5 stars. Good job!

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.21 19:57
Thank you very much for your positive review!
I'm glad to hear the EA performs well and that you are satisfied with the support and stability.
I appreciate your feedback and look forward to your future updates.
Thank you for the 5 stars!
89606436
64
89606436 2025.11.21 01:53 
 

Great EA and amazing support from the developer!! Very excited to explore and see how AI can complement and optimise trading strategies and execution :)

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.21 14:21
Thank you very much for your kind review!
I’m glad you’re enjoying the EA, and I appreciate your positive feedback.
I’m always happy to help if you have any questions or need any support.
kushketty
130
kushketty 2025.11.20 17:15 
 

Excellent EA...i am on rage mode with a decent risk amount set...the EA has been profitable...will update more as time goes by.Appreciate the Developer for his prompt responses and work put into this EA.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.20 17:31
Thank you very much for your positive feedback!
Im glad to hear that the EA is performing well for you on Rage Mode. I truly appreciate your trust and your kind words about my support and development work.
I will continue improving the EA to ensure long-term stability and performance.
Looking forward to your future updates!
oratorautry
71
oratorautry 2025.11.11 17:57 
 

Ran many backtests on this and started live trading last night with Rage on an account with $1,000 so we'll see how it goes. I'll post an update in a few weeks. All the backtests were at %100 profitable trades with decent action. I'm in the U.S. so unfortunately I haven't found a way to trade XAUUSD so that means I'm using EURUSD which doesn't quite hit the same but oh well.. The backtests were great, they didn't give the same results for me as what's in the EURUSD screenshot on the EA page but nonetheless this EA still definitely deserves 5-stars for its performance, safety, and consistency. The dev has been very helpful as well, thanks Aleksandar. Can't wait to see what you put out next.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.11 22:36
Thank you very much for your detailed feedback and the 5-star rating!
I truly appreciate your support. We’re constantly working to make the EA even better and more efficient with every update.
Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.11.08 17:28 
 

用户没有留下任何评级信息

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.09 18:35
Thank you very much for your kind words and great feedback!
I’m really glad you appreciate the logic and AI integration, your support means a lot.
Feel free to contact me directly if you have any questions.
gotothemoon
115
gotothemoon 2025.11.08 12:47 
 

Five star,.. It is not easy to find an Expert Advisor that is stable, consistent and can minimize the risk. EA Argos Rage has been performing really well for me. The Author give me set file and instruction to install this EA. Great EA and Excellent Support. Highly Recommended.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.10 10:14
Thank you so much for your kind words and great feedback! I’m really glad to hear that Argos Rage is performing well for you, your support means a lot.
MILAN AVAIYA
44
MILAN AVAIYA 2025.11.08 10:38 
 

dont buy this

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.08 12:56
Thank you! I’m really happy to hear that you’re pleased with the EA’s performance.
12
