新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑

借助 Argos Rage，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统提供支持，实时分析市场行为。

在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。



Live Signal 时间周期: M30

杠杆: 最低 1:20

入金: 最低 $100

交易品种: XAUUSD, EURUSD

经纪商: 不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury。

购买完成后请直接与我联系。

Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。

与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。

当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时，Argos Rage 扩大了交易范围。

它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。





嵌入式 DeepSeek AI

集成的 AI 模型动态评估市场状况。

它理解何时波动性转变、何处流动性累积、何时动能变得可交易。

AI 的主要优势：

无需固定指标限制即可解读压力与结构

根据当前市场阶段调整信心水平

重新评估已有订单以避免弱势续涨/续跌信号

AI 系统 交易时机 自适应逻辑 市场解读 反应灵活性 Argos Rage 卓越 高 深度层级 非常高 Argos Fury 很好 中等 战略区域 中等 通用 EA 一般 低 基于指标 低

（内部性能对比--真实市场模拟）

战略分层

Argos Rage 基于多层逻辑模型运行：

动能映射 – 识别短期动能突破

– 识别短期动能突破 结构动能平衡 – 通过压力区域过滤信号

– 通过压力区域过滤信号 情境确认 – 多个逻辑层交叉验证每笔订单

Argos Rage 的不同之处

此 EA 不依赖固定的图表模式。它响应市场的真实本质。结合策略与人工智能，

Argos Rage 成为一个智能、快速且可适应的系统--随时准备抓住出现的机会。

不仅是模式识别--更是市场解读

在平静与高波动阶段都能良好运作

通过自适应学习逻辑避免重复弱势信号

对于追求智能、速度和多样化的交易者--Argos Rage 正是理想选择。