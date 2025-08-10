Autorithm AI
技术说明
AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。
核心功能
该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面，
包括：
• 技术分析
• 形态识别
• 价格行为分析
• 趋势分析
• 波动性分析
• 风险管理
• 新闻分析
• 时间分析
• 马丁格尔系统管理
• 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。
10 大 AI 智能分析层
1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。
2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。
3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原始价格波动、支撑与阻力位以及市场结构变化。
4. 趋势分析 AI 通过处理多时间框架数据的复杂算法，确定市场方向、趋势强度及潜在趋势变化。
5. 波动性分析 AI 监测市场波动模式，识别异常市场状况，并调整交易参数以保护资金。
6. 风险管理 AI 计算最佳仓位大小，管理止损水平，并基于当前市场状况及账户权益实施动态风险控制。
7. 新闻分析 AI 处理经济日历事件，过滤新闻影响等级，并在高影响新闻发布期间调整交易行为以降低风险。
8. 时间分析 AI 分析最佳交易时段、市场开收盘时间及基于时间的市场行为模式，以最大化交易效率。
9. 马丁格尔系统 AI 智能管理加仓，计算额外仓位的最佳进场点，并判断何时平掉整个仓位序列。
10. 最终决策 AI 综合前九层的分析结果，权衡不同信号，利用高级决策树算法做出最终交易决策。
系统要求
• 最低资金：500 美元
• 账户类型：标准账户或 ECN
• 最低杠杆：1:100
• 推荐经纪商：低点差、执行稳定
• 交易平台：MetaTrader 5
输入参数配置 智能时间管理器
• TradingStartTime：每日交易开始时间（默认：06:00）
• TradingEndTime：每日交易结束时间（默认：20:00）
• AutoCloseOutsideHours：在交易时间外自动平仓 AUTORITHM 核心引擎
• EnableAIAnalysis：启用/禁用 AI 分析系统
• UsePersonalAPI：是否使用个人 API 密钥
• PersonalAPIKey：个人 API 密钥（如适用）
• SelectedAIModel：选择 AI 模型（默认：openai/gpt-5） AUTORITHM 交易引擎
• AutoClearOldOrders：自动清除旧的挂单
• EAMagicNumber：EA 唯一识别号（默认：808080）
• SpreadAdjustment：点差调整系数（默认：2）
• TradeIdentifier：交易备注标识（默认：AUTORITHM） 周末保护系统
• ActivateWeekendShield：启用周末持仓保护
• FridayCloseHour：周五平仓小时（0–23）
• FridayCloseMinute：周五平仓分钟（0–59） 智能新闻过滤
• EnableNewsProtection：启用新闻事件保护系统
• PreNewsStopMinutes：新闻前停止交易的分钟数
• PostNewsStopMinutes：新闻后恢复交易的分钟数
• FilterLowImpactNews：过滤低影响新闻
• FilterMediumImpactNews：过滤中等影响新闻 •
FilterHighImpactNews：过滤高影响新闻
• MonitoredCurrencies：监控的货币（默认：USD, EUR, GBP, JPY, XAU） 动态追踪系统
• EnableTrailingStop：启用移动止盈
• TrailingTrigger：启动追踪的利润阈值（点）
• TrailingDistance：与当前价格保持的距离（点） 资金保护机制
• RiskPercentage：每笔交易的账户风险百分比（默认：1.0%）
• UseAutoLotSizing：启用自动手数计算
• FixedLotSize：禁用自动计算时的固定手数 市场波动性保护
• EnableVolatilityProtection：启用基于波动性的交易过滤
• MaxVolumeMultiplier：最大成交量倍数
• MaxPriceChange：最大可接受价格波动（点）
• VolumeLookbackPeriod：成交量分析周期（K线数量）
• MaxExecutionSlippage：最大允许滑点（点数） 高级 AI 马丁格尔系统
• MartingaleProfitTargetPips：全部平仓的盈利目标（点）
• MartingaleLossTargetPips：全部平仓的亏损阈值（点）
• MartingaleMultiplier：后续订单的手数倍增系数
• MartingaleMaxOrders：最大连续订单数（建议 3–8）
• MartingaleOrderSpacingPips：马丁格尔订单间距（点）关于策略测试器的重要说明： 由于MetaTrader的技术限制，策略测试器环境不允许访问互联网。因此，在回测期间，EA使用固定的预训练数据集，而非实时AI数据。 这意味着： • 不同参数组合下的回测结果可能显示为静态或相同。 • 必须进行实盘交易才能利用AI的动态和自适应功能。
请遵循此指南进行成功安装。
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’ve been using Autorithm AI for one week starting with a $500 on Vantage and Fusion Markets in actual live trading, and after moving it to a VPS, the results became even more stable and consistent. The EA performs best on the higher timeframe and follows the developer’s recommended setup perfectly. Fusion Markets provides more trade opportunities, and now I clearly understand why the author recommends specific brokers because execution quality genuinely affects results. I am running both the Alpha and Gamma strategies, and they are intelligently structured with controlled risk, smart entries, and well-managed martingale logic. The EA completely removes emotional trading and maintains solid, responsible risk management. Based on my own real trading results, the performance has been stable, consistent, and has given me greater confidence in my trading journey. What truly sets this EA apart is the developer, Zaha Feiz is extremely supportive, responsive, and genuinely invested in helping users become profitable. I am truly grateful for her guidance, her dedication, and especially her vision in creating a tool that empowers traders to grow confidently and responsibly. Very easy to install and truly beginner-friendly. Perfect for anyone starting their automated trading journey. HIGHLY RECOMMENDED. #AutorithmAI #500to5000Challenge