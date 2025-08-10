Autorithm AI

 AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。

核心功能

该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面，

包括：

• 技术分析

• 形态识别

• 价格行为分析

• 趋势分析

• 波动性分析

• 风险管理

• 新闻分析

• 时间分析

• 马丁格尔系统管理

• 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。

10 大 AI 智能分析层

1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。

2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。

3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原始价格波动、支撑与阻力位以及市场结构变化。

4. 趋势分析 AI 通过处理多时间框架数据的复杂算法，确定市场方向、趋势强度及潜在趋势变化。

5. 波动性分析 AI 监测市场波动模式，识别异常市场状况，并调整交易参数以保护资金。

6. 风险管理 AI 计算最佳仓位大小，管理止损水平，并基于当前市场状况及账户权益实施动态风险控制。

7. 新闻分析 AI 处理经济日历事件，过滤新闻影响等级，并在高影响新闻发布期间调整交易行为以降低风险。

8. 时间分析 AI 分析最佳交易时段、市场开收盘时间及基于时间的市场行为模式，以最大化交易效率。

9. 马丁格尔系统 AI 智能管理加仓，计算额外仓位的最佳进场点，并判断何时平掉整个仓位序列。

10. 最终决策 AI 综合前九层的分析结果，权衡不同信号，利用高级决策树算法做出最终交易决策。

 系统要求

最低资金：500 美元

账户类型：标准账户或 ECN

最低杠杆：1:100

推荐经纪商：低点差、执行稳定

交易平台：MetaTrader 5

输入参数配置 智能时间管理器

• TradingStartTime：每日交易开始时间（默认：06:00）

• TradingEndTime：每日交易结束时间（默认：20:00）

• AutoCloseOutsideHours：在交易时间外自动平仓 AUTORITHM 核心引擎

• EnableAIAnalysis：启用/禁用 AI 分析系统

• UsePersonalAPI：是否使用个人 API 密钥

• PersonalAPIKey：个人 API 密钥（如适用）

• SelectedAIModel：选择 AI 模型（默认：openai/gpt-5） AUTORITHM 交易引擎

• AutoClearOldOrders：自动清除旧的挂单

• EAMagicNumber：EA 唯一识别号（默认：808080）

• SpreadAdjustment：点差调整系数（默认：2）

• TradeIdentifier：交易备注标识（默认：AUTORITHM） 周末保护系统

• ActivateWeekendShield：启用周末持仓保护

• FridayCloseHour：周五平仓小时（0–23）

• FridayCloseMinute：周五平仓分钟（0–59） 智能新闻过滤

• EnableNewsProtection：启用新闻事件保护系统

• PreNewsStopMinutes：新闻前停止交易的分钟数

• PostNewsStopMinutes：新闻后恢复交易的分钟数

• FilterLowImpactNews：过滤低影响新闻

• FilterMediumImpactNews：过滤中等影响新闻 •

FilterHighImpactNews：过滤高影响新闻

• MonitoredCurrencies：监控的货币（默认：USD, EUR, GBP, JPY, XAU） 动态追踪系统

• EnableTrailingStop：启用移动止盈

• TrailingTrigger：启动追踪的利润阈值（点）

• TrailingDistance：与当前价格保持的距离（点） 资金保护机制

• RiskPercentage：每笔交易的账户风险百分比（默认：1.0%）

• UseAutoLotSizing：启用自动手数计算

• FixedLotSize：禁用自动计算时的固定手数 市场波动性保护

• EnableVolatilityProtection：启用基于波动性的交易过滤

• MaxVolumeMultiplier：最大成交量倍数

• MaxPriceChange：最大可接受价格波动（点）

• VolumeLookbackPeriod：成交量分析周期（K线数量）

• MaxExecutionSlippage：最大允许滑点（点数） 高级 AI 马丁格尔系统

• MartingaleProfitTargetPips：全部平仓的盈利目标（点）

• MartingaleLossTargetPips：全部平仓的亏损阈值（点）

• MartingaleMultiplier：后续订单的手数倍增系数

• MartingaleMaxOrders：最大连续订单数（建议 3–8）

• MartingaleOrderSpacingPips：马丁格尔订单间距（点）

关于策略测试器的重要说明： 由于MetaTrader的技术限制，策略测试器环境不允许访问互联网。因此，在回测期间，EA使用固定的预训练数据集，而非实时AI数据。 这意味着： • 不同参数组合下的回测结果可能显示为静态或相同。 • 必须进行实盘交易才能利用AI的动态和自适应功能。

请遵循此指南进行成功安装。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764247

评分 10
mattponce
21
mattponce 2025.12.06 07:20 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’ve been using Autorithm AI for one week starting with a $500 on Vantage and Fusion Markets in actual live trading, and after moving it to a VPS, the results became even more stable and consistent. The EA performs best on the higher timeframe and follows the developer’s recommended setup perfectly. Fusion Markets provides more trade opportunities, and now I clearly understand why the author recommends specific brokers because execution quality genuinely affects results. I am running both the Alpha and Gamma strategies, and they are intelligently structured with controlled risk, smart entries, and well-managed martingale logic. The EA completely removes emotional trading and maintains solid, responsible risk management. Based on my own real trading results, the performance has been stable, consistent, and has given me greater confidence in my trading journey. What truly sets this EA apart is the developer, Zaha Feiz is extremely supportive, responsive, and genuinely invested in helping users become profitable. I am truly grateful for her guidance, her dedication, and especially her vision in creating a tool that empowers traders to grow confidently and responsibly. Very easy to install and truly beginner-friendly. Perfect for anyone starting their automated trading journey. HIGHLY RECOMMENDED. #AutorithmAI #500to5000Challenge

printgold
114
printgold 2025.11.30 08:03 
 

Using personal API and a lot of models API is the best point. The author very kinds to advise, how to set up personal API and the cost of using models API. Also the author inform free API available. The strategy of this EA, layer aplha, layer betha and layer gamma are very good choice to fit user trading style. Thanks Author to create this EA. Five Star

Gomez1337
45
Gomez1337 2025.11.09 08:21 
 

Great Product with impressive performance Easy to install and configure Great support every time and really good product price

mattponce
21
mattponce 2025.12.06 07:20 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’ve been using Autorithm AI for one week starting with a $500 on Vantage and Fusion Markets in actual live trading, and after moving it to a VPS, the results became even more stable and consistent. The EA performs best on the higher timeframe and follows the developer’s recommended setup perfectly. Fusion Markets provides more trade opportunities, and now I clearly understand why the author recommends specific brokers because execution quality genuinely affects results. I am running both the Alpha and Gamma strategies, and they are intelligently structured with controlled risk, smart entries, and well-managed martingale logic. The EA completely removes emotional trading and maintains solid, responsible risk management. Based on my own real trading results, the performance has been stable, consistent, and has given me greater confidence in my trading journey. What truly sets this EA apart is the developer, Zaha Feiz is extremely supportive, responsive, and genuinely invested in helping users become profitable. I am truly grateful for her guidance, her dedication, and especially her vision in creating a tool that empowers traders to grow confidently and responsibly. Very easy to install and truly beginner-friendly. Perfect for anyone starting their automated trading journey. HIGHLY RECOMMENDED. #AutorithmAI #500to5000Challenge

SREE KUMAR
23
SREE KUMAR 2025.12.03 07:14 
 

I have been testing this Expert Advisor (EA) for one week across multiple environments, specifically using Vantage and Fusion Markets (Also tried Exness), and the initial results are promising. I’ve focused my testing primarily on the H1 timeframe, where the EA operates effectively (15M timeframe works as well, but generally H1 timeframe is recommneded). Performance and Strategy Analysis: The EA’s performance has been consistent on both brokers, although I noted a distinct increase in trade frequency when running it on Fusion Markets, which aligns well with the developer's recommendation for that broker. While I haven't yet deployed it on a VPS, given the stability and current results, I anticipate even better performance and reliability once hosted on a recommended server setup. I thoroughly tested both the Gamma and Alpha strategies (Didn't test Beta strategy though, but i assume it is also good): Gamma Strategy (Hedged Swing): This strategy is designed around placing two opposite limit/stop orders (Buy and Sell). If one side is triggered and closes in profit, the corresponding untriggered order is automatically closed. This provides a robust mechanism for capturing market swings and preventing prolonged exposure on the opposing side. It also uses the AI to determine the primary direction, placing a normal-sized order there, and a smaller martingaled order on the counter-side for hedging. Alpha Strategy (Retracement Grid): This strategy operates by placing multiple orders during a market retracement. Each successive order placed deeper into the retracement increases its lot size by a defined Martingale factor. While these orders do not utilize a conventional stop loss, the EA employs a dynamic risk management feature that automatically closes the entire sequence of trades if the total accumulated loss reaches a specific, defined pips target. The EA’s overall risk management feels sound, especially given the controlled nature of the martingale multiplier applied to the counter-trade. Seller Support and Recommendations A crucial factor in any MQL5 purchase is seller support, and in this regard, the developer has been excellent. They were kind enough to include a discounted promotion and a gift of their separate TradingView indicator, “ATbot.” The ATbot TradingView indicator is a great complementary tool, providing clear buy/sell signals. When these signals are used in conjunction with manual supply and demand analysis, they can yield highly favorable risk/reward (RR) ratios. However, as with any indicator, it is essential to use it as a complement to your own analysis rather than relying on it solely to filter out poor signals. Conclusion The EA is a powerful tool, particularly when following the developer's strict usage guide and leveraging the recommended Fusion Markets broker. My initial week of testing confirms its potential on the H1 timeframe. It's worth noting that the product is actively maintained and receives regular updates, each bringing significant improvements over the last version. This commitment to continuous development is excellent, though prospective buyers should be aware that the price tends to increase with each new feature release, reflecting the growing value of the product. The combination of well-defined strategies and responsible risk management makes this a strong candidate for automated trading. Highly Recommended for traders looking for an automated solution that provides multiple strategies and maintains responsible risk parameters.

printgold
114
printgold 2025.11.30 08:03 
 

Using personal API and a lot of models API is the best point. The author very kinds to advise, how to set up personal API and the cost of using models API. Also the author inform free API available. The strategy of this EA, layer aplha, layer betha and layer gamma are very good choice to fit user trading style. Thanks Author to create this EA. Five Star

Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.11.13 00:06 
 

$120 gone! Completely useless garbage I have the results prove me wrong I demand money lost, sorry not recommended.https://www.icloud.com/photos/#/icloudlinks/07e-ztDNYYGMtHbMnAs0K1jfw/ and https://www.icloud.com/photos/#/icloudlinks/0d8qSZN18Bn2KhfIu0E1atCrw/

Zaha Feiz
6238
来自开发人员的回复 Zaha Feiz 2025.11.13 05:08
Are you sure you read the description fully?
It’s obvious you didn’t check the article link!!
You’re not even aware that this EAhas three different strategies.
One of them can be the Martingale but only if you choose it!!
I hope that when you buy a product on this marketplace you’ll be more careful and take the time to read thoroughly.
Gomez1337
45
Gomez1337 2025.11.09 08:21 
 

Great Product with impressive performance Easy to install and configure Great support every time and really good product price

Gyx Cg
43
Gyx Cg 2025.11.08 05:48 
 

Started a 500$ account for the 500 to 5000 challenge. Bot doubled the account balance in 2 weeks with moderate risk settings. Lot size is automatically decided based on the risk settings. Martingale trades are placed intelligently at key levels instead of at fixed spacings to reduce the change of blowing the account. The bot also comes with 2 other non martingale strategies that can be used on smaller accounts. The developer is very responsive to support request in chat. And she will help to get the bot up and running properly. Overall the bot is well worth the price.

Sayed Mohamed Shehab
485
Sayed Mohamed Shehab 2025.11.05 16:57 
 

Yesterday was the first day i use this bot on my real account. results were amazing and I hope this stability will be continue.. the most thing i like is even if there is some losse .. you can cover it quickly a turn into profit .. till now 5 stars Thank Zaha for supporting and guidance

Lutz1307
117
Lutz1307 2025.11.01 11:44 
 

Hello Traders, this EA is working very successfully in the demo account and is delivering excellent results. Thank you very much for that. Kind regards, Lutz

orua Amabipi-kalio
170
orua Amabipi-kalio 2025.10.25 14:39 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Outstanding Performance and Reliability! Autorithm Bot has truly exceeded my expectations. The AI trading system is smart, efficient, and consistent in its performance. I’ve tested several bots in the past, but Autorithm stands out for its precision in entry and exit points, minimal drawdown, and adaptability to market changes. The user interface is clean and easy to navigate, making setup simple even for non-experts. I appreciate how the developers continue to optimize the algorithm and provide prompt support whenever needed. This bot doesn’t just trade—it learns and adjusts intelligently. It’s evident that a lot of thought and expertise went into its design. Highly recommended for anyone looking for a reliable and profitable AI trading solution.

MarFapump
69
MarFapump 2025.10.14 11:21 
 

Autorithm AI really impressed me from the start. The installation was super easy, and the setup guide made it simple to get the bot running smoothly on my VPS. I appreciate how clear the settings recommendations are — they make it beginner-friendly but still powerful enough for experienced traders. I’m currently using it on BTC and XAUUSD, and I really like how it adapts to different market conditions. The entries are smart, the risk control is solid, and it avoids emotional overtrading completely. I’ve tested several EAs, but this one feels more stable and consistent. Great work by the developer and very helpful support. Definitely worth it!

