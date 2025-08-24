Weltrix
- 专家
- Guilherme Jose Mattes
- 版本: 1.4
- 更新: 23 十一月 2025
- 激活: 8
Weltrix – 终极黄金交易解决方案 (XAUUSD)
$499 – 之后 -> $1999 美元
重要：请仅使用此SET文件运行EA：DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)
六大验证策略。一个强大的 EA。稳定表现。高频交易。
本 EA 不包含的内容:
-
长期持仓
-
网格系统
-
马丁格尔
-
过度优化的策略
-
人为操纵的回测
通过结合六个独立且经过实战检验的策略，Weltrix 平均每天执行约 4 笔交易，在各种市场条件下保持账户活跃和高效。
此外，它也是通过 返佣系统 (rebate) 获取可观现金回馈的绝佳工具，因为其交易频率非常高。（如需更多详情，请私信我。）
重要: 要使 AUTO_GMT 正常运行 → 必须在 MT5 终端 (工具 -> 选项 -> 智能交易系统) 中，将 URL "http : // worldtimeapi . org"（去掉空格！！）添加到 允许的 URL 列表 中。
Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)