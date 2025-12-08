重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact : t.me/ Novagoldx or t.me/NOVA_GOLDX

实时信号：

LIVE SIGNAL: BITCOIN

LIVE SIGNAL: XAUUSD

NOVA GOLD X 1H Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password: 111@Meta NOVA GOLD X 5Min Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253198898 Investor Password: 111@Meta NOVA GOLD X 5Min Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253183735 Investor Password: 111@Meta

NOVA GOLD X 1Min Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253198896 Investor Password: 111@Meta

购买 Nova Gold X 后，请直接联系我以获取优化设置和完整的安装支持。

我们建议在 5 分钟周期（M5） 上交易黄金（XAUUSD），以在信号准确性和风险管理之间取得最佳平衡。

Nova Gold X — AI驱动的交易系统

Nova Gold X是为MetaTrader 5设计的高级专家顾问，专门用于使用人工智能模型交易黄金和比特币，这些模型直接读取价格行为并实时确定入场和出场点。该系统专注于通过专业的风险管理机制提供一致的结果同时保护资本。

主要承诺 可通过投资者账户监控的透明结果。 基于真实价格分析的决策制定，不依赖传统的滞后指标。 无网格，无马丁格尔。每笔交易都是独立的，具有明确的止损。 基于账户余额的智能手数计算的自动风险控制。

为何选择Nova Gold X 信号生成的高准确性：AI算法结合蜡烛图阅读与市场结构分析和运动强度，提供快速精准的入场。 资本保护优先：根据您的偏好选择固定或跟踪止损，具有盈亏平衡功能以在达到利润时保护交易。 高交易频率与纪律：每天超过一百笔交易，在保持严格风险控制的同时捕捉小型重复机会。 适用于所有账户的灵活性：从一百美元余额开始工作，具有自动手数计算系统，可减少保证金压力。

关键技术特点 专用于MetaTrader 5。 最低存款：300美元，建议+500美元。 支持的工具：XAUUSD和BTCUSD，可适应主要货币对。 建议的时间框架：1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和1小时。 建议使用VPS以确保持续运行。 完全可定制的设置，包括风险水平、交易时间、交易日以及启用或禁用恢复选项。

内置风险管理系统 智能止损：具有可调整规则的跟踪止损选项，跟随盈利交易。 盈亏平衡系统：当交易达到预定利润水平时，止损会自动移至入场点。 可选的受控恢复模式：在亏损后，系统可以仅增加一次下一个手数以恢复，然后自动返回正常手数。这不是马丁格尔，可以完全禁用。

性能和策略稳定性 该系统每天执行大量操作，旨在通过重复提高净利润并最小化极端损失。为了完全透明，请在此处放置您的MQL5信号链接以显示实时账户表现和交易详情。

要求和建议 建议最低存款一百美元，二百美元或更多以获得更安全的保证金。 适用于任何可靠经纪商的任何MT5账户。 如果需要不间断运行，请使用VPS。 除非您已配置特定设置，否则避免在高影响新闻期间交易。

常见问题 该系统是否使用马丁格尔或网格策略？不，它不使用任何风险策略。 是否适合小账户？是的，它旨在从一百美元余额开始工作，具有自动手数控制。 每天交易多少笔？不同工具超过一百笔交易。 准确率是多少？根据设置和市场条件，在80%到90%之间。

支持和更新 24小时技术支持。 免费终身软件更新。