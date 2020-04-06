Cryptex Scalper
- 专家
- Wilna Barnard
- 版本: 1.1
- 激活: 10
Cryptex Scalper — 加密货币突破型智能交易系统 (M5)
概述
Cryptex Scalper 是一款专为加密货币交易（BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD 等）开发的突破型智能交易系统 (EA)。
它基于成熟的突破框架，但针对加密市场的特殊性进行了优化：
-
更大的点差，
-
24/7 全天候交易，
-
更高的波动性，
-
周末跳空风险。
Cryptex Scalper 引入了自适应的自学习过滤器和严格的风险控制，以提升在高波动环境下的稳定性。
主要功能与改进
1. 动态点差过滤器（自学习）
-
实时计算经纪商的平均点差，并乘以安全系数。
-
仅在当前点差低于该动态限制时才允许下单。
-
当点差超过限制时，所有挂单会立即被取消。
2. 基于 ATR 的波动率过滤器
-
使用 ATR 指标监控波动率。
-
当波动率过高时自动阻止入场，避免假突破。
3. 交易频率控制
-
每日交易次数限制，避免在震荡或不稳定行情中过度交易。
-
用户可设定每日最大交易次数。
4. 周末与低流动性时段保护
-
在周五市场收盘前自动删除所有挂单，以避免周末跳空。
-
自动跳过周日晚间流动性不足的交易时段，防止点差过度扩大。
5. 仓位管理
-
支持基于风险百分比的动态仓位计算，以及固定手数模式。
-
使用 OrderCalcProfit 精确计算风险，确保在不同加密货币中的风险一致性。
-
内置经纪商安全检查：最小/最大手数、交易步长。
6. 账户与回撤保护
-
Balance Guard：当账户余额低于设定阈值时，停止交易。
-
Daily Drawdown Guard：当日回撤超过设定比例时，平掉所有仓位并暂停交易。
7. 控制面板
-
实时显示当前点差与动态点差限制、账户余额、净值、日回撤、最近手数。
-
提供手动买入/卖出按钮（固定手数），适合人工干预。
-
一键关闭盈利单、亏损单或所有订单。
-
面板可在回测时关闭，以加快测试速度。
策略逻辑
-
在近期高点上方挂 Buy Stop，在近期低点下方挂 Sell Stop。
-
止损和止盈基于入场价格的百分比设定。
-
当价格向有利方向移动一定百分比时，激活移动止损。
-
退出机制包括止损、止盈、移动止损或手动面板操作。
使用建议
-
推荐周期：M5
-
推荐交易品种：主流加密货币对（BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD）
-
最佳效果需低点差、快速执行的经纪商环境
-
建议使用 VPS 进行 24/7 稳定运行
-
请根据经纪商条件调整风险比例、点差倍数和 ATR 设置
重要提示
-
Cryptex Scalper 专为加密货币优化，不适用于外汇品种。
-
回测请使用可靠的加密货币逐笔数据，以保证结果准确。
-
过往表现不代表未来收益。