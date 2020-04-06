Cryptex Scalper — 加密货币突破型智能交易系统 (M5)

概述

Cryptex Scalper 是一款专为加密货币交易（BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD 等）开发的突破型智能交易系统 (EA)。

它基于成熟的突破框架，但针对加密市场的特殊性进行了优化：

更大的点差，

24/7 全天候交易，

更高的波动性，

周末跳空风险。

Cryptex Scalper 引入了自适应的自学习过滤器和严格的风险控制，以提升在高波动环境下的稳定性。

主要功能与改进

1. 动态点差过滤器（自学习）

实时计算经纪商的平均点差，并乘以安全系数。

仅在当前点差低于该动态限制时才允许下单。

当点差超过限制时，所有挂单会立即被取消。

2. 基于 ATR 的波动率过滤器

使用 ATR 指标监控波动率。

当波动率过高时自动阻止入场，避免假突破。

3. 交易频率控制

每日交易次数限制，避免在震荡或不稳定行情中过度交易。

用户可设定每日最大交易次数。

4. 周末与低流动性时段保护

在周五市场收盘前自动删除所有挂单，以避免周末跳空。

自动跳过周日晚间流动性不足的交易时段，防止点差过度扩大。

5. 仓位管理

支持基于风险百分比的动态仓位计算，以及固定手数模式。

使用 OrderCalcProfit 精确计算风险，确保在不同加密货币中的风险一致性。

内置经纪商安全检查：最小/最大手数、交易步长。

6. 账户与回撤保护

Balance Guard：当账户余额低于设定阈值时，停止交易。

Daily Drawdown Guard：当日回撤超过设定比例时，平掉所有仓位并暂停交易。

7. 控制面板

实时显示当前点差与动态点差限制、账户余额、净值、日回撤、最近手数。

提供手动买入/卖出按钮（固定手数），适合人工干预。

一键关闭盈利单、亏损单或所有订单。

面板可在回测时关闭，以加快测试速度。

策略逻辑

在近期高点上方挂 Buy Stop，在近期低点下方挂 Sell Stop。

止损和止盈基于入场价格的百分比设定。

当价格向有利方向移动一定百分比时，激活移动止损。

退出机制包括止损、止盈、移动止损或手动面板操作。

使用建议

推荐周期：M5

推荐交易品种：主流加密货币对（BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD）

最佳效果需低点差、快速执行的经纪商环境

建议使用 VPS 进行 24/7 稳定运行

请根据经纪商条件调整风险比例、点差倍数和 ATR 设置

重要提示