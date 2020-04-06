KoryuBureiku
- 专家
- Wilna Barnard
- 版本: 3.35
- 更新: 5 十二月 2024
- 激活: 20
Koryu Bureiku EA: 全方位时间范围突破解决方案
Koryu Bureiku EA 是一款基于时间范围突破策略的强大交易工具。它在东京交易时段确定价格范围，并在伦敦和纽约交易时段进行突破交易，同时提供精准的交易管理和强大的风险控制。适合所有经验水平的交易者，该EA旨在最大化交易效率和盈利能力。
主要功能
- 动态手数调整：根据风险偏好自动调整交易手数。
- 回撤保护：在市场波动时有效降低风险。
- 盈利管理：包括移动止损、部分止盈和保本功能。
- 突破区域可视化：可自定义突破区域，直接显示在图表上。
- 时间和范围过滤：仅在理想的市场条件下进行交易。
- 深度回测：基于超过10年的历史数据验证性能。
- 新闻过滤器：通过过滤经济数据避免在重大新闻事件期间进行交易。
- 灵活设置：轻松调整设置以适应其他货币对和交易策略。
新增功能：新闻过滤器
- 自定义关键词筛选特定新闻事件。
- 关注特定货币新闻，精准应对市场变化。
- 在真实账户和模拟账户中均可无缝使用。
小提示：EA已针对GMT+2时间优化。请根据您的经纪商服务器或交易时区调整时间设置。在回测中尝试不同的时间范围，以优化策略并获得最佳结果。
掌控交易，提升您的突破策略，尽在Koryu Bureiku EA。
限时优惠
即日起至1月1日，Koryu Bureiku EA仅售$30。优惠结束后，价格将回升至$175。抓住这一机会，以超值价格获取终身使用权！