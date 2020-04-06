KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: 全方位时间范围突破解决方案

Koryu Bureiku EA 是一款基于时间范围突破策略的强大交易工具。它在东京交易时段确定价格范围，并在伦敦和纽约交易时段进行突破交易，同时提供精准的交易管理和强大的风险控制。适合所有经验水平的交易者，该EA旨在最大化交易效率和盈利能力。

主要功能

动态手数调整 ：根据风险偏好自动调整交易手数。

：根据风险偏好自动调整交易手数。 回撤保护 ：在市场波动时有效降低风险。

：在市场波动时有效降低风险。 盈利管理 ：包括移动止损、部分止盈和保本功能。

：包括移动止损、部分止盈和保本功能。 突破区域可视化 ：可自定义突破区域，直接显示在图表上。

：可自定义突破区域，直接显示在图表上。 时间和范围过滤 ：仅在理想的市场条件下进行交易。

：仅在理想的市场条件下进行交易。 深度回测 ：基于超过10年的历史数据验证性能。

：基于超过10年的历史数据验证性能。 新闻过滤器 ：通过过滤经济数据避免在重大新闻事件期间进行交易。

：通过过滤经济数据避免在重大新闻事件期间进行交易。 灵活设置：轻松调整设置以适应其他货币对和交易策略。

新增功能：新闻过滤器

自定义关键词筛选特定新闻事件。

关注特定货币新闻，精准应对市场变化。

在真实账户和模拟账户中均可无缝使用。

小提示：EA已针对GMT+2时间优化。请根据您的经纪商服务器或交易时区调整时间设置。在回测中尝试不同的时间范围，以优化策略并获得最佳结果。

掌控交易，提升您的突破策略，尽在Koryu Bureiku EA。

限时优惠

即日起至1月1日，Koryu Bureiku EA仅售$30。优惠结束后，价格将回升至$175。抓住这一机会，以超值价格获取终身使用权！