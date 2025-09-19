ABS GoldGrid
- 专家
- Thi Ngoc Tram Le
- 版本: 2.8
- 更新: 24 十二月 2025
- 激活: 20
设置和使用指南: ABS Channel。
实时监控: ABS Signal。
实盘信号设置文件
基础设置文件
什么是ABS EA?
ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的XAUUSD(黄金)开发。
它基于马丁格尔系统,具有内置风险控制.
ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。主要特点
-
马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置
-
灵活的手数管理:固定手数或自动手数
-
最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易
-
简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易
-
交易品种: XAUUSD
-
时间框架: H1
-
最低存款: $300
-
推荐存款: $1,000
-
账户类型: ECN / Raw Spread
-
杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+)
-
VPS: 建议用于持续运行
交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。
马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。
如需支持或有疑问,请通过评论区或私信联系卖家。
