ABS GoldGrid

5
惠价格 $109 (原价: $365)
设置和使用指南ABS Channel
实时监控: ABS Signal。 

实盘信号设置文件
基础设置文件


什么是ABS EA?

ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的XAUUSD(黄金)开发。
它基于马丁格尔系统,具有内置风险控制.

ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。

主要特点

  • 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置

  • 灵活的手数管理:固定手数或自动手数

  • 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易

  • 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易

技术规格

  • 交易品种: XAUUSD

  • 时间框架: H1

  • 最低存款: $300

  • 推荐存款: $1,000

  • 账户类型: ECN / Raw Spread

  • 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+)

  • VPS: 建议用于持续运行

免责声明

交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。
马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。

如需支持或有疑问,请通过评论区或私信联系卖家。

评分 16
Forester82
14
Forester82 2025.12.25 10:47 
 

Works beautifully

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

推荐产品
Gold Cracker AI
J Gomat
专家
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
XAU Breakout EA
Akbarxon Amirxonov
专家
Daily Breakout Expert Advisor - XAUUSD/GOLD Specialist Trade Gold Breakouts Like a Pro! Daily Breakout EA is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor specifically designed and optimized for XAUUSD (GOLD) trading. Capture powerful gold price movements using the proven daily breakout strategy. Perfect for both beginner and advanced traders who want to automate their gold breakout trading without the emotional stress of manual trading. **How It Works ** Daily Breakout EA operates on a s
AI Swing EA Meta5
Reza Aghajanpour
5 (1)
专家
Introduction : AI Swing EA is a fully automated trader with Fixed SL and high win rate. It will be 200$, it is now just 49$. No Martingale, No Grid Contact me  to send you instruction and add you in group. The next generation OpenAI model quickly gained significant attention with its broad range of capabilities and versatility, We used its expertise in assisting prediction prices in formulating and applying improved trading strategies. Our AI core is capable of extracting data insights from
InterSym MT5
Aliaksandr Chupryna
4.5 (2)
专家
「InterSym MT5」顧問可以交易經紀商在「市場觀察」中提供的任何代碼，前提是該代碼沒有交易限制。 允許您同時交易和測試最多 15 個交易品種（每個交易品種具有不同的設定）。 點差的影響並不重要，這允許您在高點差的帳戶（美分帳戶）上進行交易。 計算演算法基於價格變動的動態，不受固定點的限制，這使得它可以應用於任何品種。 交易品種的波動性越高，交易結果越好。 為了更好地了解顧問的操作和監控，計算結果以指標的形式在圖表上可視化。 一個指示器顯示打開第一個頭寸的條件，第二個指示器顯示關閉該系列中所有交易的條件（螢幕截圖中的更多詳細資訊）。 當 「Closing_only_with_plus_profit = true」 時，僅在總利潤為正（包括佣金和掉期）的情況下平倉一系列頭寸。 主要輸入參數的數量最少： Coefficient_Open：開倉一系列交易的第一個指標的係數。 平均值 100 - 300。 Coefficient_Close：關閉一系列交易的第二個指標的係數。 平均值 10 - 150。 圖形設定不會以任何方式影響交易進度。 「Open_all_charts」參數
Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin
专家
New Year Sales - $88. Usual Price $288 Risk Disclaimer Trading foreign exchange and leveraged instruments carries a high level of risk and may result in the loss of part or all of your capital. This Expert Advisor is a tool to assist with trade execution and risk management based on predefined rules. It does not eliminate risk. Users are responsible for configuring risk parameters and ensuring the strategy aligns with their risk tolerance. Live Signal About Me Hi, I’m a quant enthusiast with a
Advanced ADX Bot
Steve Zoeger
1 (1)
专家
Welcome to the MT 5 Advanced ADX Robot Simply set the ADX Indicator Filter as you want and the Robot does the Job for you. Features: - Magic Number - Spread Filter - Take Profit - Stop Loss - Bar Shift - Exit at opposite Signal - Filter (adjustable) - Trailing (adjustable) - Martingale (adjustable) and many  more. Please feel free to download it and trade 24/7. If you need help setting it up please feel free to contact me.
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
专家
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
TrendLimit
Sergey Shigorin
专家
TrendLimit - trading robot for the EURUSD currency pair on the M1 timeframe . Trades with or against the trend. Sets profit and loss limits. Changes limits. Parameters: AgainstTrend. If true, trades against the trend, otherwise trades with the trend. StopLoss. Sets a loss limit in points. If 0, there is no limit. TrailingStop. If true, when the price moves towards profit, it moves the loss limit in this direction. TakeProfit. Sets a profit limit in points. If 0, there is no limit. TrailingTake.
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
专家
After You download the EA kindly join our telegram group below..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA is a unique fully automated Expert Advisor which uses a combination of price action and indicators to find profitable entries on the market. It uses an average of standard deviation to follow the trend for additional entries hence taking advantage of the trend. Its unique but simple parameter makes it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Gold on the M1,
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
专家
这是MetaTrader 5的通用自动EA交易，用于标准指标。 UniversalEA 构造函数EA提供了大量函数。 您可以选择20个信号中的一个来开仓，20个过滤器中的5个用于挑选MetaTrader包中包含的标准指标的信号。 此外，您可以调整指标参数，选择时间范围并为每个信号指定信号条。 注意！新的通用贸易顾问 Exp - xCustomEA 致力于自定义指标： Exp   MetaTrader 5   的xCustomEA Exp   MetaTrader 4   的xCustomEA Description on English 如果您想购买自动交易顾问，请查看我们的 TickSniper  ！ EA包含以下功能：  反趋势平均， 在趋势方向上的额外开放， 追踪止损， 收支平衡， 以总利润或亏损结算， 虚拟止损，获利和追踪止损， 能够使用头寸或挂单/限价单， 鞅， 抛物线追踪止损， 缩编限制功能， 按时间和周日交易 和许多其他人.... 您也可以下载X EA for MetaTrader 4终端 The X for MT4 有关EA设置的完整手册和说明，请访问 我们的博客
VJX Gold MT5
Jhad
专家
VJX GOLD MT5 VJX Gold 是一款专为黄金（XAUUSD）交易开发的智能交易系统（EA）。 价格：99 美元 → 149 美元 EA 基于多年的交易与开发经验构建，专注于长期稳定性和自适应市场分析。 核心优势 专属算法，聚焦宏观市场趋势 自适应风险管理，在高波动时期保护资金 智能交易执行逻辑，应对不同市场环境 集成式绩效面板，实时显示在图表上 长期理念 VJX Gold EA 以黄金（XAUUSD）交易的长期稳定性和风险平衡为核心设计。 无论市场处于上涨或下跌阶段，系统都会自动适应不断变化的市场条件，帮助交易者保持持续、稳定和纪律性的交易方式。 主要功能 专属波动性分析   — 根据内部条件识别特定的市场状态 自适应回撤管理   — 根据市场波动自动调整风险暴露 高频数据过滤   — 关注整体趋势，而非短期噪音 实时绩效面板   — 在图表上显示系统与交易相关的数据 算法核心组件 Zero-Point Engine   — 生成每日参考基准用于内部计算 动能分析模块   — 评估价格运动速度以判断趋势力度 动态退出逻辑   — 根据当前市场条件调整潜在退出点 资金保护协
Correlation Arbitrage Hedging EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
专家
Correlation Arbitrage Hedging EA A Tool for Statistical Arbitrage Exploration This Expert Advisor is designed for traders who wish to explore correlation-based strategies. It is built on the principle of statistical arbitrage, identifying potential trading opportunities by analyzing the relationship between two currency pairs. Please note that this EA is provided as a foundational tool, and you are encouraged to optimize its settings to align with your individual trading style and risk toleranc
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
专家
The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
Perfect Grid EA
Sopheaktra Phan
5 (1)
专家
After years of observation on Grid strategy, I found lots of function that easy blown the account away. Such as, Market Execution(Instant open BUY/SELL), no OFF/ON for initial and sequence trade, no Loss Accepted function, etc So Perfect Grid EA was develop to the next level for all trader to be more useful than the old era of Grid Trading. (The back test based on previous event from 01-01-2022 to 31-12-2022 only) Please note that, !!EVERY INVESTMENT ALWAYS HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR O
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Heiken Ashi vernkham2
Vernkham Sorsavanh
专家
EA that tracks and monitors the gold price during the period Heiken Ashi with operational control. Recommended settings • Symbol: XAUUSD / Gold • Timeframe: H1 • Minimum deposit: $1000 •   Lot  0.01  • Leverage: 1:100 or higher • VPS: Highly recommended for 24/7 trading operations Things to know before buying Trading involves risk, and past performance is no guarantee of future success. Market conditions are subject to change, and it is important to test the EA under different circumstances to
Break Hunter 28
Jimmy Musyoki Mwongela
专家
BREAK HUNTER 28 - Professional Straddle Trading Expert Advisor DESCRIPTION Break Hunter 28 is an automated straddle strategy Expert Advisor designed to capture breakout movements by placing simultaneous Buy Stop and Sell Stop pending orders at a specified time each day. When one order is triggered by a price breakout, the opposite order is automatically cancelled, allowing you to ride the momentum in the direction of the breakout. The EA features an aggressive trailing stop mechanism that locks
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
专家
最低要求 帳戶類型：ECN / RAW / 低點差 推薦經紀商：IC Markets、IC Trading 或類似的 ECN 經紀商 最低入金：500 美元（1:500 槓桿） 推薦入金：1000 美元（1:500 槓桿） 最低槓桿：1:100（建議 1:500） VPS：全天候營運必備 核心功能 自動區間突破策略，可調整區間時間 動態部位調整：固定部位、固定餘額部位、風險百分比部位或固定資金部位 進階停損管理：損益平衡、追蹤停損和動態停損/停損 區間過濾系統，避免假突破 交易限制和基於時間的控制（最大交易量、平倉時間、刪除掛單） 內建圖表儀錶板和調試模式 針對 XAU/USD 和主要貨幣對進行全面優化（1 分鐘時間週期） （建議） 關鍵參數 風險與交易量：固定手數、固定每筆交易手數、風險百分比、風險金額 停損與目標：停損點數、獲利點數、停損計算模式、目標計算模式 管理：停損觸發值、交易觸發值、交易停損值、交易停損步長值 限制：最大交易筆數、最大空頭交易筆數、最小交易範圍點數、最大交易範圍點數 時間：刪除訂單時間、平倉時間 其他：魔力數字、圖表註解
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
5 (1)
专家
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) 概述 Wallstreet Scalper 是一款专为美国主要股指（US30、US500、US100）设计的突破型自动交易系统，适用于 M5 时间框架。EA 在价格突破近期高点或低点时捕捉市场动能，并通过多层风险防护机制实现严格的资金管理。它既适合 个人交易 ，也适合 Prop Firm 挑战 。与传统的固定点数系统不同，本 EA 使用 ATR 自适应参数 ，所有关键距离都会根据当前市场波动自动调整。 核心策略 突破入场： 在最近的支撑/阻力位置之外挂单（Buy Stop / Sell Stop）。 ATR 自适应： 所有止损、止盈、追踪止损以及挂单缓冲距离都以 ATR 倍数来计算，而不是固定点数。市场平稳时系统保持紧凑，波动加剧时则自动放宽。 波动性确认： 可选的 ATR 波动性过滤器会在市场过于平静时阻止开仓。 ATR 参数如何工作 用户无需设置具体点数，而是输入 ATR 倍数 ： 止盈 (InpTpAtrMult = 1.20)： 目标价位为 1.2 × ATR。 止损 (InpSlA
EA Gann angle gold AI
Aliaksandr Kazunka
专家
EA Gann Angles Gold AI – A New Era in Trading! EA Gann Angles Gold AI   is a revolutionary trading advisor that combines   angle-based price analysis   with   machine learning   to identify and exploit patterns in financial markets. The advisor utilizes   over 100 predictive features   trained on historical data to forecast price movements with   unprecedented accuracy . ️ Core Components 1. Angle Analysis Engine (Angle Extraction Engine) Converts historical price data into   geometric angles  
UV Samurai
Banh Thanh Vi
专家
UV Samurai  UV Samurai   is a specially designed   Expert Advisor (EA)   that automatically opens trading orders at predefined price intervals ( Distance ) to take advantage of market movements in a controlled manner. The EA operates based on a   multiplier distance mechanism   for each subsequent trade, combined with the   DDR (Dynamic Drawdown Reduction)   risk management system to minimize potential losses and maintain account safety during high-volatility market conditions. The Recommended 
Grid Harvester MT5 Free
Grzegorz Korycki
4.5 (2)
专家
免费版网格策略！与相同策略的完整版相比，唯一的限制就是仓位数量。 它的目标是在趋势行情中收获最大利润 (自动模式)，并在趋势中调整。有经验的交易者也可以在手工交易时使用它。许多拥有 500 多名付费订阅者的成功交易者正在使用这类系统。 结合您的交易经验与自动策略！它包含适用于 GBPJPY 的网格，也可以轻松扩展到其它货币。 您也可以从头开始构建自己的网格！ 策略也支持止损选项。您可以使用基于净值的止损，设置净值百分比来保护每笔交易。 针对 GBPJPY 进行测试 06.2012 - 11.2013 任意时间帧 (每次即时报价)。 其它对: CHFJPY, EURJPY, CADJPY, USDJPY。 也可在任意货币对的趋势行情中测试 (例如, GBPUSD 06.2013-11.2013) 或振荡行情。针对 GBPUSD 最好使用紧凑的网格，并且，若非振荡模式，应跟随日线趋势。在振荡模式中，围绕 8-16 均线附近振荡。 该 EA 十分容易配置。给我发送私信，获得更多详情，或观看 MetaTrader 4 版本的视频教学。 所有选项均有很长的描述，并给出某些选项能够完成什么的例子。
FREE
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
专家
EURUSD_Gangorra_Risk 说明 EURUSD_Gangorra_Risk – M30 逆趋势交易机器人，带多重共振和百分比风险管理 概述 EURUSD_Gangorra_Risk 是一款专业的 逆趋势（均值回归）EA ，专为 EURUSD M30 设计（可在其他货币对/周期上使用，通过参数调整）。 它识别价格在 支撑/阻力区域 （Donchian/Bollinger）附近的 触碰/接近 ，并通过可配置的 共振条件 （RSI、与EMA的ATR距离、H1反趋势过滤）确认进场。 风险管理完整： 基于“资金”的风险百分比 （Balance/Equity/Free Margin）、 ATR 动态止损/止盈 、 保本/移动止损 、 篮子目标（USD/%） 、 短网格补仓 和 受控马丁策略 。 规则还包括 超时退出 、 反向信号平仓/反手 、 冷却时间 和 日内最大回撤限制 ，确保交易纪律。 主要功能 信号核心（M30 逆趋势） 在 支撑位买入 （Donchian Low / Bollinger Lower），在 阻力位卖出 （Donchian High / Bolling
Janus Disaster Recovery MT5
Boris Sklyaruk
2 (1)
专家
Expert Advisor for r ecovery   accounts from a drawdown!          MT4 Version Two operating modes: Recovery: Recovery   from the existing drawdown on your account Works with trades of other advisors and trades opened manually Protect  :  Online account control When a drawdown is reached for a certain trading instrument, it turns off other Expert Advisors and displays the account at no loss Mathematical system with the author's formula for closing deals Works without martingale Doesn't load the
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
专家
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
EA Red Vision MT5
Ruslan Pishun
专家
The Expert Advisor uses two strategies based on indicators: Moving Average, Envelopes, Commodity Channel Index, Average True Range. Trading takes place according to certain trend patterns (patterns of the price market), the adviser searches for a signal pattern and opens an order, then an order for averaging the first order can be opened. If the first order is closed at a loss, then the EA will open the second order with an increased lot. The adviser also uses economic news to achieve more accur
EA Red Dragon MT5
Ruslan Pishun
2.7 (10)
专家
The Expert Advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Adaptive trade trailing algorithm is used. The EA uses a very small SL so the account is always protected from equity drawdown with a very low risk-per-trade. The EA integrates a system of partial position closure during slippages (can be configured). It was backtested and optimized using real ticks with 99,9% quality. It has successfully completed stress testing. The EA contains the
Audcad Dynamic MR
Adrian-paul Bostina
专家
AUDCAD Dynamic MR v.1.0 Overview   AUDCAD Dynamic MR v.1.0 is a simple and intuitive Expert Advisor for MetaTrader 5, crafted for the AUDCAD currency pair on hedging accounts. This EA follows a straightforward mean-reversion strategy, using the Simple Moving Average (SMA) of 192 periods on the last closed H1 bar as the "fair price" point. It calculates entry thresholds dynamically, taking into account recent market conditions relative to historical conditions, ensuring trades follow the market’
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
专家
想要最大化利润并将风险降到最低吗？SENTINEL Heikin-Ashi结合了Heikin-Ashi信号与SENTINEL模块的强大风险管理，为您提供先进且易于使用的工具。 起始点（2024年回测）：EURUSD M15, XAUUSD M12, USDJPY M5 · 适用于各种资产和时间框架 精准抓住交易机会 ：通过Heikin-Ashi信号、RSI和新的均线交叉过滤器的结合，捕捉盈利交易。 优化的风险管理 ：享受基于波动率的动态止损、经典或创新的跟踪止损，以及按固定点数设置止损的功能。 控制与易用性 ：新的预配置菜单简化了回测，减少了不必要的组合，让您更快更高效地优化。 根据您的风格调整 ：无论您是保守型还是激进型交易者，SENTINEL都能让您通过Partial Profits菜单调整关键参数，如仓位大小、止损水平和自定义部分平仓设置。 自信地实现多样化 ：在同一品种上实施多头和空头策略，管理多个独立实例，并根据不同资产和时间周期应用定制配置。 清晰地可视化 ：直接在图表上查看动态止损、止盈和跟踪止损水平，而波动缓冲菜单会根据市场波动自动调整设置。 主要特点： 灵活配置
Price Gold
Yuriy Kuzmin
5 (1)
专家
Финальная цена: $999. Успей купить раньше, сэкономь и получи Бонус AI Engine Crypto MT5 или AI Engine Crypto MT4!!! Привет всем любителям торговли золотом, представляю новый торговый советник - Price Gold, разработанный специально для торговой платформы МТ5. Автоматизированный советник для трейдеров умеющих ожидать и эмоционально готовых к торговле на рынке, эксперт в большем случае для долгосрочной торговли Советник разработан на пользовательских индикаторах с применением фильтров для наилучши
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
作者的更多信息
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
实用工具
自定义交易面板，提升手动交易效率 该交易面板为 MT5 平台上的手动交易提供工具，具备帮助管理交易的多种功能。面板包括交易执行、订单管理和持仓监控功能，界面简洁实用。 为什么选择这款交易面板？无论您是需要管理多个交易订单，还是希望简化交易流程，这款自定义交易面板都能满足您的需求，帮助您高效管理持仓。轻松控制风险，实时监控交易表现。 核心功能 面板包含市场订单管理工具，用户可以： 执行带有预设止损和止盈水平的市价单 在指定价格点位设置挂单 通过单一界面管理多种订单类型 监控当前持仓和挂单状态 订单管理功能 用户可以访问以下关键交易管理功能： 为订单设置止损和止盈水平 对已开仓持仓启用保本设置 关闭特定类型的订单（买入、卖出或挂单） 查看所有订单的汇总止损和止盈信息 界面显示元素 面板展示实用的交易信息： 所选交易品种的当前点差数值 市场时间和日期 当前持仓的详细信息 订单状态指示器 技术规格 可自定义的参数设置 持仓手数计算器 订单执行确认选项 风险管理控制功能 使用说明 面板可直接集成 MT5 标准交易功能。用户可以： 通过设置菜单配置风险参数 通过主界面访问交易管理工具 实时监
FREE
筛选:
Forester82
14
Forester82 2025.12.25 10:47 
 

Works beautifully

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.16 08:41 
 

用户没有留下任何评级信息

Kali
319
Kali 2025.12.13 10:32 
 

I've been extremely impressed with the performance of ABS compared to many other grid bots out there. I've tried many, but this one stands out amongst the crowd. I gave it a go after trying out AOT, which I was also very impressed with. Le is an expert developer and the real deal in a marketplace otherwise full of scams. And for the current price point, it would be crazy not to try it out. Dial in your risk, have realistic expectations, and you'll be good to go. Highly recommend!

Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.12.13 06:05 
 

Just get it! period! the grid system makes me forget my old grid PTSD and brings back hope in the system. dev is very intelligent and gives very sorted responses. For the price, its bang for the buck and loving it!

Russell
50
Russell 2025.12.12 03:39 
 

i can say, this ABS beat so many higher price EA. get it now will its still cheap. one of the best XAUUSD EA or the best.

Lynard Glenn
69
Lynard Glenn 2025.12.11 11:55 
 

Le is super friendly and very accomodating. I have seen how this EA works and it is superb!

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.11 12:05
Thank you so much for your kind words, Lynard! I truly appreciate your support and I’m very happy to hear the EA is working well for you. If you ever need any assistance or have questions, feel free to reach out anytime. 🙏😊
Tosin Komolafe
1023
Tosin Komolafe 2025.12.03 10:58 
 

I think if you are running this EA with high risk, your minimum balance should be $250, but if you want to be safe for a very long time, use minimum balance $1,000 usd. I've been using and no issue with my account till date.

Markus
588
Markus 2025.12.02 11:54 
 

用户没有留下任何评级信息

Simonas Kavaliauskas
306
Simonas Kavaliauskas 2025.12.01 06:10 
 

Yes, I did blow my account, but I was warned. So no one to blame, to be honest. Now, if you plan to start small - like 50 to 100$ account - be super cautious, as few trades to the wrong side with grid system - and you're done in like 10 minutes. My recommendation - not less than 200$ and with minimum lot - 0.01. This can save you from blowing account too soon. Overall - very good logic in the bot, and creator is very supportive!

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 06:14
Thank you for sharing your experience.
At the moment, the ABS Gold Grid has only executed two trades recently, and both closed in profit, so we’re not sure what happened on your side. Please check your inbox — I’ve sent you a message so we can review your settings together.
Sometimes a small configuration difference can create a big impact, and we’re happy to help you verify everything step by step.
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.01 02:05 
 

Highly recommend! Le always emphasizes on risk management! Respect that and this EA works wonders! Also, LE is very helpful and will respond promptly to your concerns!

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 02:18
Thank you so much for your kind words! We really appreciate your support and we’re glad to hear the EA is working well for you.
If you ever need help, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting ABS!
kurisung13
105
kurisung13 2025.11.24 07:16 
 

I bought an ABS GoldGrid product, but I'm trying to work it after installing it on my MT5, but it doesn't seem to work. I don't think I know how to set it up yet, so can I get the instructions.

Thank you for your kind consultation on how to use the product. I will set up the product well, use it, and leave a good review.

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.11.24 07:31
Thank you for your purchase.
It seems there was a misunderstanding — if the EA didn’t work for you, you could simply message me privately and I would help you set it up immediately.
I have already sent you a message — please check your inbox so I can assist you step-by-step.
The ABS GoldGrid does work, and many users are running it normally. Most installation issues can be fixed quickly once you message me.
Serafin Perez
3604
Serafin Perez 2025.11.02 11:15 
 

The risk exists, but the reward is greater. Perhaps a few filters need to be added to reduce the risk a little, and I hope my comment will serve to give this project more momentum.

pikachu88
288
pikachu88 2025.10.29 21:13 
 

I've been using ABS EA for a few weeks and so far, it ROCKS! One of the best EAs I have come across. It doesn't trade every day and only trades at the right time. It stayed out of the gold volatility the past couple of weeks which was good to see. Just need to follow the author's strategy of withdrawing profits every now and then.

Trade2222
1262
Trade2222 2025.10.19 17:32 
 

Strong

回复评论