CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
- 专家
- Fabio Rodrigues
- 版本: 8.4
- 更新: 4 十二月 2025
- 激活: 5
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven 将于 2025 年 12 月 8 日前推出促销价格。
这款智能交易系统适用于任何资产，具有通用性。
这款多资产剥头皮交易 EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业自动化交易系统，旨在同时对多种资产进行剥头皮交易。8.2 版本融合了多时间框架技术、三重确认机制和集成风险管理功能。
技术架构
1. 智能信号系统
多时间框架计算：三重分析（操作、快速确认和慢速确认）
投票系统：3 个主要指标（EMA、MACD、RSI），权重可调
风险模式：5 个级别（超激进 → 超保守），影响灵敏度
2. 高级风险管理
混合手数计算：固定手数或基于风险的手数（美元）
无限盈亏平衡：以美元而非点数计算的渐进式系统。达到预设盈利后，止损位将降至 0。盈利翻倍后，止损位将恢复至预设值，以此类推。
保证金保护：主动预防“资金不足”错误。
分层限制：每日、全局和回撤限制。
3. 持仓管理
多资产：最多可同时持有 14 个交易品种。
全面保护：冻结价位、经纪商限制、价格验证。
紧急平仓：紧急情况下的优先平仓机制。