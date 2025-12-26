墨西哥零售销售n.s.a. 年率y/y (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)
国家：
墨西哥
MXN, 墨西哥比索
部门：
消费者
|低级别
|N/D
|2.4%
|
3.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
零售销售年率y/y，n.s.a. 与去年同月相比，在报告月份墨西哥零售部门销售额的变化百分比。该指标计算包括食品、纺织品和服装、医疗用品、办公用品、个人用品、家居用品、电脑用品、家具、汽车和零部件的销售，以及网上零售。年同比指标提供了不根据季节调节的数据。零售销售增长可以对墨西哥比索报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥零售销售n.s.a. 年率y/y (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
2.4%
3.3%
9月 2025
3.3%
2.4%
2.4%
8月 2025
2.4%
2.6%
2.4%
7月 2025
2.4%
2.1%
2.5%
6月 2025
2.5%
1.2%
2.7%
5月 2025
2.7%
-0.4%
-2.0%
4月 2025
-2.0%
-1.0%
4.3%
3月 2025
4.3%
-1.3%
-1.1%
2月 2025
-1.1%
2.2%
2.7%
1月 2025
2.7%
-0.7%
-0.2%
12月 2024
-0.2%
-1.8%
-1.9%
11月 2024
-1.9%
-1.9%
-1.2%
10月 2024
-1.2%
-1.7%
-1.5%
9月 2024
-1.5%
1.2%
-0.8%
8月 2024
-0.8%
-0.8%
-0.6%
7月 2024
-0.6%
0.2%
-3.9%
6月 2024
-3.9%
1.5%
0.3%
5月 2024
0.3%
3.2%
4月 2024
3.2%
-1.7%
3月 2024
-1.7%
3.0%
2月 2024
3.0%
-0.8%
1月 2024
-0.8%
-0.2%
12月 2023
-0.2%
2.7%
11月 2023
2.7%
3.4%
10月 2023
3.4%
2.3%
9月 2023
2.3%
3.2%
8月 2023
3.2%
5.1%
7月 2023
5.1%
5.9%
6月 2023
5.9%
3.2%
2.6%
5月 2023
2.6%
3.2%
3.8%
4月 2023
3.8%
2.9%
2.5%
3月 2023
2.5%
4.4%
3.4%
2月 2023
3.4%
3.9%
5.3%
1月 2023
5.3%
2.4%
2.5%
12月 2022
2.5%
3.1%
2.4%
11月 2022
2.4%
3.6%
3.8%
10月 2022
3.8%
4.0%
3.3%
9月 2022
3.3%
4.9%
4.7%
8月 2022
4.7%
4.5%
5.0%
7月 2022
5.0%
4.6%
4.0%
6月 2022
4.0%
4.9%
5.2%
5月 2022
5.2%
4.2%
4.6%
4月 2022
4.6%
5.1%
3.8%
3月 2022
3.8%
6.6%
6.4%
2月 2022
6.4%
5.8%
6.7%
1月 2022
6.7%
5.2%
4.9%
12月 2021
4.9%
5.4%
5.4%
11月 2021
5.4%
5.6%
5.3%
10月 2021
5.3%
6.6%
5.9%
9月 2021
5.9%
8.6%
7.2%
