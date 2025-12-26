墨西哥核心居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
国家：
墨西哥
MXN, 墨西哥比索
部门：
价格
|低级别
|0.19%
|0.22%
|
0.29%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.22%
|
0.19%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
核心居民消费价格指数（核心CPI）月率m/m反映了墨西哥家庭购买商品和服务的价格变化。与上月相比，这个指数从消费者的角度评估了指定月份的价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。由于高波动性，这个指标不包含食品的价格。指数用来评估国家的通货膨胀。这个指数增长可被视为对墨西哥比索报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥核心居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.19%
0.22%
0.29%
10月 2025
0.29%
0.21%
0.33%
9月 2025
0.33%
0.23%
0.22%
8月 2025
0.22%
0.30%
0.31%
7月 2025
0.31%
0.50%
0.39%
6月 2025
0.39%
0.30%
0.30%
5月 2025
0.30%
0.25%
0.49%
4月 2025
0.49%
0.25%
0.43%
3月 2025
0.43%
0.39%
0.48%
2月 2025
0.48%
0.48%
0.41%
1月 2025
0.41%
0.41%
0.51%
12月 2024
0.51%
0.18%
0.05%
11月 2024
0.05%
0.30%
0.28%
10月 2024
0.28%
0.24%
0.28%
9月 2024
0.28%
0.24%
0.22%
8月 2024
0.22%
0.31%
0.32%
7月 2024
0.32%
0.32%
0.22%
6月 2024
0.22%
0.25%
0.17%
5月 2024
0.17%
0.26%
0.21%
4月 2024
0.21%
0.41%
0.44%
3月 2024
0.44%
0.51%
0.49%
2月 2024
0.49%
0.54%
0.40%
1月 2024
0.40%
0.56%
0.44%
12月 2023
0.44%
0.39%
0.26%
11月 2023
0.26%
0.39%
0.39%
10月 2023
0.39%
0.32%
0.36%
9月 2023
0.36%
0.28%
0.27%
8月 2023
0.27%
0.35%
0.39%
7月 2023
0.39%
0.30%
0.30%
6月 2023
0.30%
0.32%
0.32%
5月 2023
0.32%
0.54%
0.39%
4月 2023
0.39%
0.64%
0.52%
3月 2023
0.52%
0.76%
0.61%
2月 2023
0.61%
0.81%
0.71%
1月 2023
0.71%
0.78%
0.65%
12月 2022
0.65%
0.70%
0.45%
11月 2022
0.45%
0.78%
0.63%
10月 2022
0.63%
0.76%
0.67%
9月 2022
0.67%
0.70%
0.80%
8月 2022
0.80%
0.72%
0.62%
7月 2022
0.62%
0.74%
0.77%
6月 2022
0.77%
0.74%
0.59%
5月 2022
0.59%
0.80%
0.78%
4月 2022
0.78%
0.80%
0.72%
3月 2022
0.72%
0.77%
0.76%
2月 2022
0.76%
0.48%
0.62%
1月 2022
0.62%
0.58%
0.80%
12月 2021
0.80%
0.33%
0.37%
11月 2021
0.37%
0.34%
0.49%
10月 2021
0.49%
0.35%
0.46%
