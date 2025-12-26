墨西哥居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Mexico Consumer Price Index (CPI) m/m)
|中级别
|0.66%
|0.21%
|
0.36%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.37%
|
0.66%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
居民消费价格指数(CPI)月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份墨西哥消费者篮子商品和服务的价格变化。该指数被认为是本国基本经济指标之一。随着时间的推移，对消费者篮子变化的分析可以评估该国的总体通胀水平。CPI增长可被视为对墨西哥比索报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Mexico Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.66%
0.21%
0.36%
10月 2025
0.36%
0.15%
0.23%
9月 2025
0.23%
0.16%
0.06%
8月 2025
0.06%
0.21%
0.27%
7月 2025
0.27%
0.30%
0.28%
6月 2025
0.28%
0.32%
0.28%
5月 2025
0.28%
0.32%
0.33%
4月 2025
0.33%
0.31%
0.31%
3月 2025
0.31%
0.31%
0.28%
2月 2025
0.28%
0.32%
0.29%
1月 2025
0.29%
0.32%
0.38%
12月 2024
0.38%
0.53%
0.44%
11月 2024
0.44%
0.56%
0.55%
10月 2024
0.55%
0.57%
0.05%
9月 2024
0.05%
0.45%
0.01%
8月 2024
0.01%
0.68%
1.05%
7月 2024
1.05%
0.29%
0.38%
6月 2024
0.38%
0.15%
-0.19%
5月 2024
-0.19%
0.62%
0.20%
4月 2024
0.20%
-0.47%
0.29%
3月 2024
0.29%
-0.07%
0.09%
2月 2024
0.09%
0.79%
0.89%
1月 2024
0.89%
0.81%
0.71%
12月 2023
0.71%
0.38%
0.64%
11月 2023
0.64%
0.62%
0.38%
10月 2023
0.38%
0.63%
0.44%
9月 2023
0.44%
0.61%
0.55%
8月 2023
0.55%
0.65%
0.48%
7月 2023
0.48%
0.61%
0.10%
6月 2023
0.10%
0.42%
-0.22%
5月 2023
-0.22%
0.51%
-0.02%
4月 2023
-0.02%
0.67%
0.27%
3月 2023
0.27%
0.77%
0.56%
2月 2023
0.56%
0.67%
0.68%
1月 2023
0.68%
0.63%
0.38%
12月 2022
0.38%
0.83%
0.58%
11月 2022
0.58%
0.88%
0.57%
10月 2022
0.57%
0.72%
0.62%
9月 2022
0.62%
0.58%
0.70%
8月 2022
0.70%
0.67%
0.74%
7月 2022
0.74%
0.62%
0.84%
6月 2022
0.84%
0.42%
0.18%
5月 2022
0.18%
0.46%
0.54%
4月 2022
0.54%
0.60%
0.99%
3月 2022
0.99%
0.64%
0.83%
2月 2022
0.83%
0.56%
0.59%
1月 2022
0.59%
0.49%
0.36%
12月 2021
0.36%
0.59%
1.14%
11月 2021
1.14%
0.56%
0.84%
10月 2021
0.84%
0.49%
0.62%
