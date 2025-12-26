墨西哥央行利率决策 (Bank of Mexico Interest Rate Decision)
国家：
墨西哥
MXN, 墨西哥比索
部门：
货币
|中级别
|7.00%
|
7.25%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
墨西哥央行利率决策由银行理事会在货币政策会议期间实施，每年8次。利率决策是墨西哥最重要的经济事件之一。利率增长导致墨西哥比索报价升值，而利率下降则意味着比索(MXN)贬值。
最后值:
真实值
"墨西哥央行利率决策 (Bank of Mexico Interest Rate Decision)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%
8.00%
8.50%
8.50%
9.00%
9.00%
9.50%
9.50%
10.00%
10.00%
10.25%
10.25%
10.50%
10.50%
10.75%
10.75%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.00%
11.00%
10.50%
10.50%
10.00%
10.00%
9.25%
9.25%
8.50%
8.50%
7.75%
7.75%
7.00%
7.00%
6.50%
6.50%
6.00%
6.00%
5.50%
5.50%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
5.00%
5.00%
5.50%
5.50%
6.00%
6.00%
6.50%
6.50%
7.00%
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
