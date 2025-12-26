经济日历部分

墨西哥财政平衡 (Mexico Fiscal Balance)

墨西哥
MXN, 墨西哥比索
财政和公共信贷秘书处 (Secretariat of Finance and Public Credit)
交易
低级别 Mex$​-16.753 B Mex$​65.514 B
Mex$​-197.792 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
Mex$​-0.900 B
Mex$​-16.753 B
下次发布 实际值 预测值
以前
财政收支平衡反映了墨西哥政府或公共部门对财政资源的利用情况。财政收支平衡按报告期间的收支差额计算。当收入超出支出，则形成预算盈余。否则就会出现贸易逆差。高于零的财政收支平衡值被视为对墨西哥比索的报价有利。

"墨西哥财政平衡 (Mexico Fiscal Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
Mex$​-16.753 B
Mex$​65.514 B
Mex$​-197.792 B
9月 2025
Mex$​-198.109 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-22.475 B
8月 2025
Mex$​-21.031 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-108.615 B
7月 2025
Mex$​-101.427 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
6月 2025
Mex$​-194.280 B
Mex$​-33.901 B
Mex$​-116.187 B
5月 2025
Mex$​-117.904 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​10.125 B
4月 2025
Mex$​0.293 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-23.277 B
3月 2025
Mex$​-24.596 B
Mex$​-63.005 B
Mex$​-96.759 B
2月 2025
Mex$​-95.310 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-18.919 B
1月 2025
Mex$​-19.419 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-618.561 B
12月 2024
Mex$​-618.561 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-105.953 B
11月 2024
Mex$​-110.231 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​37.641 B
10月 2024
Mex$​37.657 B
Mex$​-24.390 B
Mex$​-160.170 B
9月 2024
Mex$​-161.085 B
Mex$​-56.146 B
Mex$​-3.706 B
8月 2024
Mex$​-4.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-136.686 B
7月 2024
Mex$​-137.208 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-166.619 B
6月 2024
Mex$​-166.735 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-174.885 B
5月 2024
Mex$​-174.071 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​99.265 B
4月 2024
Mex$​102.953 B
Mex$​24.267 B
Mex$​-37.171 B
3月 2024
Mex$​-37.219 B
Mex$​-62.357 B
Mex$​-263.552 B
2月 2024
Mex$​-263.064 B
Mex$​-53.162 B
Mex$​-136.610 B
1月 2024
Mex$​-159.136 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-291.232 B
12月 2023
Mex$​-291.232 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-87.084 B
11月 2023
Mex$​-87.776 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-29.285 B
10月 2023
Mex$​-29.577 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-132.514 B
9月 2023
Mex$​-132.563 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-39.150 B
8月 2023
Mex$​-38.944 B
Mex$​-60.593 B
Mex$​-78.106 B
7月 2023
Mex$​-77.562 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-258.114 B
6月 2023
Mex$​-258.046 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-104.727 B
5月 2023
Mex$​-104.275 B
Mex$​18.183 B
Mex$​58.647 B
4月 2023
Mex$​58.630 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​7.223 B
3月 2023
Mex$​6.992 B
Mex$​79.075 B
Mex$​-74.282 B
2月 2023
Mex$​-74.370 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-31.125 B
1月 2023
Mex$​-33.517 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-456.328 B
12月 2022
Mex$​-456.328 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-122.653 B
11月 2022
Mex$​-154.834 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-59.990 B
10月 2022
Mex$​-59.990 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-111.252 B
9月 2022
Mex$​-111.252 B
Mex$​-13.253 B
Mex$​-30.880 B
8月 2022
Mex$​-30.880 B
Mex$​-22.532 B
Mex$​-49.342 B
7月 2022
Mex$​-49.342 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-146.393 B
6月 2022
Mex$​-146.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-45.415 B
5月 2022
Mex$​-45.415 B
Mex$​-77.628 B
Mex$​53.438 B
4月 2022
Mex$​53.438 B
Mex$​-28.854 B
Mex$​103.929 B
3月 2022
Mex$​103.929 B
Mex$​-34.098 B
Mex$​-111.571 B
2月 2022
Mex$​-111.571 B
Mex$​-2.119 B
Mex$​-58.837 B
1月 2022
Mex$​-58.837 B
Mex$​-183.757 B
Mex$​-308.053 B
12月 2021
Mex$​-308.053 B
Mex$​-153.859 B
Mex$​-98.701 B
11月 2021
Mex$​-98.701 B
Mex$​-77.755 B
Mex$​10.978 B
10月 2021
Mex$​10.978 B
Mex$​-13.284 B
Mex$​-99.578 B
9月 2021
Mex$​-99.578 B
Mex$​-7.387 B
Mex$​-19.758 B
