墨西哥经常账 - 国内生产总值(GDP)比率 (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
国家：
墨西哥
MXN, 墨西哥比索
部门：
交易
|低级别
|0.49%
|0.32%
|
-0.40%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
经常账户 - 国内生产总值(GDP)比率显示了净贸易差额（进出口商品和服务的差额），海外投资的净收益和净转移支付占墨西哥GDP的百分比。这个比率反映了国民经济的强弱。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥经常账 - 国内生产总值(GDP)比率 (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.49%
0.32%
-0.40%
2 Q 2025
0.04%
0.38%
-2.63%
1 Q 2025
-1.79%
0.18%
2.91%
4 Q 2024
2.87%
0.45%
0.24%
3 Q 2024
0.16%
0.53%
0.58%
2 Q 2024
0.74%
0.55%
-4.53%
1 Q 2024
-2.67%
0.61%
2.50%
4 Q 2023
2.47%
0.55%
0.19%
3 Q 2023
0.56%
0.65%
0.79%
2 Q 2023
1.43%
0.68%
-5.16%
1 Q 2023
-3.60%
0.70%
1.21%
4 Q 2022
1.21%
0.76%
-1.46%
3 Q 2022
-1.56%
0.87%
-0.14%
2 Q 2022
-0.19%
0.95%
-2.40%
1 Q 2022
-1.94%
1.07%
0.83%
4 Q 2021
0.89%
-1.01%
-1.43%
3 Q 2021
-1.25%
1.49%
1.85%
2 Q 2021
1.94%
-6.07%
-1.79%
1 Q 2021
-1.70%
3.46%
5.80%
4 Q 2020
5.80%
9.68%
6.90%
3 Q 2020
6.90%
0.75%
0.00%
2 Q 2020
0.00%
0.76%
-0.40%
1 Q 2020
-0.40%
-1.06%
0.78%
4 Q 2019
0.78%
2.53%
0.27%
3 Q 2019
0.65%
1.84%
1.42%
2 Q 2019
1.62%
1.36%
-2.73%
1 Q 2019
-1.80%
-1.00%
4 Q 2018
-1.10%
-1.90%
3 Q 2018
-1.60%
2.10%
2 Q 2018
2.10%
2.30%
1 Q 2018
2.30%
1.00%
4 Q 2017
1.10%
1.70%
3 Q 2017
1.80%
0.10%
2 Q 2017
0.10%
3.30%
1 Q 2017
2.70%
2.70%
4 Q 2016
2.70%
2.90%
3 Q 2016
2.90%
3.00%
2 Q 2016
3.00%
-2.80%
1 Q 2016
-2.80%
-3.30%
4 Q 2015
-3.30%
2.90%
3 Q 2015
2.90%
2.80%
2 Q 2015
2.80%
3.20%
1 Q 2015
3.20%
2.10%
4 Q 2014
2.10%
2.00%
3 Q 2014
2.00%
1.80%
2 Q 2014
1.80%
1.50%
1 Q 2014
1.50%
1.80%
4 Q 2013
1.80%
1.70%
3 Q 2013
1.70%
1.80%
2 Q 2013
1.80%
1.80%
