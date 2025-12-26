墨西哥私人支出q/q (Mexico Private Spending q/q)
私人支出季率q/q反映了与上一季度相比，在报告季度内墨西哥家庭在消费品和服务方面的支出变化。私人支出与国家总需求密切相关，因此高于预期值可能对墨西哥比索报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥私人支出q/q (Mexico Private Spending q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
1.1%
0.0%
1.2%
2 Q 2025
1.2%
0.2%
-0.4%
1 Q 2025
-0.4%
0.4%
-1.4%
4 Q 2024
-1.4%
0.7%
1.1%
3 Q 2024
1.1%
-0.2%
-0.6%
2 Q 2024
-0.6%
0.9%
1.5%
1 Q 2024
1.5%
0.8%
0.9%
4 Q 2023
0.9%
0.0%
1.2%
3 Q 2023
1.2%
0.9%
1.0%
2 Q 2023
1.0%
0.7%
2.2%
1 Q 2023
2.2%
-0.7%
0.5%
4 Q 2022
0.5%
-0.6%
0.4%
3 Q 2022
0.4%
1.3%
1.5%
2 Q 2022
1.5%
-0.2%
3.4%
1 Q 2022
3.4%
-3.4%
1.4%
4 Q 2021
1.4%
-22.0%
-0.4%
3 Q 2021
-0.4%
22.5%
1.9%
2 Q 2021
1.9%
22.7%
2.9%
1 Q 2021
2.9%
3.9%
5.3%
4 Q 2020
5.3%
9.6%
10.7%
3 Q 2020
10.7%
-20.5%
-19.4%
2 Q 2020
-19.4%
-0.4%
-1.4%
1 Q 2020
-1.4%
0.2%
0.0%
4 Q 2019
0.0%
0.4%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
0.5%
0.2%
2 Q 2019
0.2%
-1.9%
0.2%
1 Q 2019
0.2%
0.2%
-0.3%
4 Q 2018
-0.3%
0.5%
3 Q 2018
0.5%
-0.1%
2 Q 2018
-0.1%
1.5%
1 Q 2018
1.5%
0.2%
4 Q 2017
0.2%
0.7%
3 Q 2017
0.7%
0.9%
2 Q 2017
1.3%
0.7%
1 Q 2017
0.7%
0.8%
4 Q 2016
0.8%
1.6%
3 Q 2016
1.6%
0.0%
2 Q 2016
0.0%
0.5%
1 Q 2016
0.5%
0.9%
4 Q 2015
0.9%
0.8%
3 Q 2015
0.8%
0.5%
2 Q 2015
0.5%
1.2%
1 Q 2015
1.2%
0.5%
4 Q 2014
0.5%
0.5%
3 Q 2014
0.5%
1.4%
2 Q 2014
1.4%
0.2%
1 Q 2014
0.2%
0.1%
4 Q 2013
0.1%
0.3%
3 Q 2013
0.3%
-0.8%
2 Q 2013
-0.8%
0.2%
