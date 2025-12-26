墨西哥失业率 (Mexico Unemployment Rate)
失业率就是失业人口与劳动人口总数之间的百分比。该指标基于季节调整的数据计算。失业率下降意味着人们购买力上升，同时刺激本国经济，因此可以对墨西哥比索报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥失业率 (Mexico Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
2.6%
2.6%
10月 2025
2.6%
2.6%
2.7%
9月 2025
2.7%
2.6%
2.7%
8月 2025
2.6%
2.5%
2.6%
7月 2025
2.6%
2.5%
2.6%
6月 2025
2.6%
2.6%
2.7%
5月 2025
2.7%
2.6%
2.6%
4月 2025
2.6%
2.6%
2.6%
3月 2025
2.6%
2.6%
2.6%
2月 2025
2.7%
2.6%
2.6%
1月 2025
2.6%
2.6%
2.6%
12月 2024
2.6%
2.6%
2.7%
11月 2024
2.7%
2.6%
2.5%
10月 2024
2.5%
2.7%
2.7%
9月 2024
2.7%
2.7%
2.8%
8月 2024
2.8%
2.6%
2.7%
7月 2024
2.7%
2.6%
2.7%
6月 2024
2.7%
2.6%
2.6%
5月 2024
2.6%
2.5%
2.6%
4月 2024
2.6%
2.4%
2.7%
3月 2024
2.7%
2.5%
2.6%
2月 2024
2.6%
2.8%
1月 2024
2.8%
2.5%
2.8%
12月 2023
2.8%
2.5%
2.8%
11月 2023
2.8%
2.8%
2.6%
10月 2023
2.6%
2.9%
2.7%
9月 2023
2.7%
3.0%
2.7%
8月 2023
2.7%
2.9%
2.9%
7月 2023
2.9%
2.8%
2.7%
6月 2023
2.7%
2.8%
3.0%
5月 2023
3.0%
2.6%
2.8%
4月 2023
2.8%
2.5%
2.8%
3月 2023
2.8%
2.8%
2.8%
2月 2023
2.7%
2.9%
2.9%
1月 2023
2.9%
2.8%
3.0%
12月 2022
3.0%
3.0%
3.0%
11月 2022
3.0%
3.3%
3.2%
10月 2022
3.2%
3.4%
3.1%
9月 2022
3.1%
3.4%
3.3%
8月 2022
3.3%
3.3%
3.2%
7月 2022
3.2%
3.3%
3.3%
6月 2022
3.3%
1.4%
3.4%
5月 2022
3.4%
3.0%
3.1%
4月 2022
3.1%
3.3%
3.5%
3月 2022
3.5%
3.7%
3.7%
2月 2022
3.7%
3.6%
3.6%
1月 2022
3.7%
3.6%
4.0%
12月 2021
4.0%
3.8%
3.8%
11月 2021
3.8%
4.2%
3.9%
10月 2021
3.9%
4.2%
3.9%
