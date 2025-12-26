经济日历部分

墨西哥经常账 (Mexico Current Account)

国家：
墨西哥
MXN, 墨西哥比索
源：
墨西哥央行 (Bank of Mexico)
部门：
交易
低级别 $​2.325 B $​0.637 B
$​-1.791 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

经常账户反映了报告月份进出口商品、服务和利息支付之间的差额。正值表示墨西哥经济的资本流入。高于预期的数值可能对墨西哥比索的报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"墨西哥经常账 (Mexico Current Account)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
$​2.325 B
$​0.637 B
$​-1.791 B
2 Q 2025
$​0.206 B
$​0.695 B
$​-11.171 B
1 Q 2025
$​-7.613 B
$​0.722 B
$​12.813 B
4 Q 2024
$​12.601 B
$​0.758 B
$​1.104 B
3 Q 2024
$​0.733 B
$​0.593 B
$​2.854 B
2 Q 2024
$​3.639 B
$​0.533 B
$​-21.374 B
1 Q 2024
$​-12.582 B
$​0.503 B
$​11.817 B
4 Q 2023
$​11.662 B
$​-1.976 B
$​0.908 B
3 Q 2023
$​2.628 B
$​-2.676 B
$​3.496 B
2 Q 2023
$​6.247 B
$​-3.399 B
$​-20.289 B
1 Q 2023
$​-14.282 B
$​-2.069 B
$​2.573 B
4 Q 2022
$​4.576 B
$​-2.103 B
$​-5.151 B
3 Q 2022
$​-5.505 B
$​-1.320 B
$​-0.504 B
2 Q 2022
$​-0.704 B
$​1.570 B
$​-8.092 B
1 Q 2022
$​-6.523 B
$​4.688 B
$​2.741 B
4 Q 2021
$​2.958 B
$​6.351 B
$​-4.651 B
3 Q 2021
$​-4.070 B
$​12.029 B
$​6.045 B
2 Q 2021
$​6.286 B
$​5.307 B
$​-5.492 B
1 Q 2021
$​-5.135 B
$​10.751 B
$​17.211 B
4 Q 2020
$​17.409 B
$​10.978 B
$​17.125 B
3 Q 2020
$​17.498 B
$​-0.486 B
$​-0.116 B
2 Q 2020
$​0.005 B
$​4.089 B
$​-2.297 B
1 Q 2020
$​-0.982 B
$​10.437 B
$​3.198 B
4 Q 2019
$​2.487 B
$​11.022 B
$​0.820 B
3 Q 2019
$​2.013 B
$​-3.891 B
$​4.521 B
2 Q 2019
$​5.143 B
$​-1.176 B
$​-8.508 B
1 Q 2019
$​-5.634 B
$​-2.937 B
4 Q 2018
$​-3.424 B
$​-5.703 B
3 Q 2018
$​-5.082 B
$​-3.882 B
2 Q 2018
$​-3.882 B
$​-6.941 B
1 Q 2018
$​-6.941 B
$​-3.207 B
4 Q 2017
$​-3.207 B
$​-5.173 B
3 Q 2017
$​-5.528 B
$​-0.321 B
2 Q 2017
$​-0.321 B
$​-6.859 B
1 Q 2017
$​-6.859 B
$​-2.418 B
4 Q 2016
$​-3.363 B
$​-7.571 B
3 Q 2016
$​-7.571 B
$​-8.041 B
2 Q 2016
$​-7.852 B
$​-6.991 B
1 Q 2016
$​-6.991 B
$​-7.698 B
4 Q 2015
$​-7.698 B
$​-8.856 B
3 Q 2015
$​-8.856 B
$​-7.980 B
2 Q 2015
$​-7.980 B
$​-9.446 B
1 Q 2015
$​-9.446 B
$​-5.310 B
4 Q 2014
$​-5.310 B
$​-2.702 B
3 Q 2014
$​-2.702 B
$​-6.982 B
2 Q 2014
$​-6.982 B
$​-4.533 B
1 Q 2014
$​-4.533 B
$​-4.660 B
4 Q 2013
$​-4.660 B
$​-5.457 B
3 Q 2013
$​-5.457 B
$​-6.008 B
2 Q 2013
$​-6.008 B
$​-5.530 B
12
