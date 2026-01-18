墨西哥国内生产总值(GDP)季率q/q (Mexico Gross Domestic Product (GDP) q/q)
国家：
墨西哥
MXN, 墨西哥比索
部门：
GDP
|中级别
|-0.3%
|0.4%
|
0.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.4%
|
-0.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
国内生产总值(GDP)季率q/q反映了与上一季度相比，在指定季度内墨西哥生产的全部商品和服务的货币价值。GDP计算还包括制成品和提供服务的支出。以支出为基础的GDP增长可被视为对墨西哥比索报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥国内生产总值(GDP)季率q/q (Mexico Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025 序言。
-0.3%
0.4%
0.7%
2 Q 2025 序言。
0.7%
0.1%
0.2%
1 Q 2025 序言。
0.2%
-0.1%
-0.6%
4 Q 2024 序言。
-0.6%
0.6%
1.1%
3 Q 2024
1.1%
1.0%
3 Q 2024 序言。
1.0%
0.4%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.1%
2 Q 2024 序言。
0.2%
0.0%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.1%
1 Q 2024 序言。
0.2%
0.3%
0.1%
4 Q 2023
0.1%
1.1%
4 Q 2023 序言。
0.1%
0.5%
1.1%
3 Q 2023
1.1%
0.8%
3 Q 2023 序言。
0.9%
1.0%
0.8%
2 Q 2023
0.8%
1.0%
2 Q 2023 序言。
0.9%
1.1%
1.0%
1 Q 2023
1.0%
1.1%
1.1%
1 Q 2023 序言。
1.1%
0.1%
0.5%
4 Q 2022
0.5%
0.4%
0.4%
4 Q 2022 序言。
0.4%
0.3%
0.9%
3 Q 2022
0.9%
1.0%
1.0%
3 Q 2022 序言。
1.0%
-0.7%
0.9%
2 Q 2022
0.9%
1.0%
1.0%
2 Q 2022 序言。
1.0%
0.5%
1.0%
1 Q 2022
1.0%
0.9%
0.9%
1 Q 2022 序言。
0.9%
-0.3%
0.0%
4 Q 2021
0.0%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2021 序言。
-0.1%
0.1%
-0.4%
3 Q 2021
-0.4%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2021 序言。
-0.2%
1.6%
1.5%
2 Q 2021
1.5%
1.5%
1.5%
2 Q 2021 序言。
1.5%
-1.7%
0.8%
1 Q 2021
0.8%
0.4%
0.4%
1 Q 2021 序言。
0.4%
2.1%
3.3%
4 Q 2020
3.3%
3.1%
3.1%
4 Q 2020 序言。
3.1%
13.8%
12.1%
3 Q 2020
12.1%
12.0%
12.0%
3 Q 2020 序言。
12.0%
-18.0%
-17.1%
2 Q 2020
-17.1%
-17.3%
-17.3%
2 Q 2020 序言。
-17.3%
-0.6%
-1.2%
1 Q 2020
-1.2%
-1.6%
-1.6%
1 Q 2020 序言。
-1.6%
0.0%
-0.1%
4 Q 2019
-0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2019 序言。
0.0%
0.0%
0.0%
3 Q 2019
0.0%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 序言。
0.1%
0.2%
0.0%
2 Q 2019
0.0%
0.1%
0.1%
2 Q 2019 序言。
0.1%
0.7%
-0.2%
1 Q 2019
-0.2%
-0.2%
1 Q 2019 序言。
-0.2%
0.2%
