墨西哥工业生产指数n.s.a. 年率y/y (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)
国家：
墨西哥
MXN, 墨西哥比索
部门：
业务
|低级别
|-0.4%
|-1.5%
|
-2.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-1.1%
|
-0.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
工业生产指数年率y/y, n.s.a. 反映了与去年同月相比，在指定月份内墨西哥产量的变化百分比。指标计算包括与矿业有关的变量；电力、水力、燃气生产、最终用户输配电；建筑数量；加工工业的产量。指标数据不根据季节调节。这个指标的增长可被视为对墨西哥比索报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥工业生产指数n.s.a. 年率y/y (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-0.4%
-1.5%
-2.4%
9月 2025
-2.4%
-1.4%
-3.6%
8月 2025
-3.6%
-1.3%
-2.7%
7月 2025
-2.7%
-1.3%
-0.4%
6月 2025
-0.4%
-0.4%
-0.8%
5月 2025
-0.8%
-2.6%
-4.0%
4月 2025
-4.0%
0.4%
1.9%
3月 2025
1.9%
-1.6%
-1.3%
2月 2025
-1.3%
-1.8%
-2.9%
1月 2025
-2.9%
-1.7%
-2.7%
12月 2024
-2.7%
-1.2%
-1.4%
11月 2024
-1.4%
-0.7%
-2.2%
10月 2024
-2.2%
0.2%
-0.4%
9月 2024
-0.4%
0.2%
-0.9%
8月 2024
-0.9%
1.0%
2.1%
7月 2024
2.1%
1.6%
-0.7%
6月 2024
-0.7%
-6.0%
1.0%
5月 2024
1.0%
2.2%
5.1%
4月 2024
5.1%
0.4%
-3.0%
3月 2024
-3.0%
2.3%
3.3%
2月 2024
3.3%
2.7%
1月 2024
2.9%
2.8%
0.0%
12月 2023
0.0%
3.7%
2.8%
11月 2023
2.8%
3.6%
5.5%
10月 2023
5.5%
3.9%
9月 2023
3.9%
2.9%
4.7%
8月 2023
5.2%
4.8%
7月 2023
4.8%
3.8%
3.7%
6月 2023
3.7%
2.3%
3.9%
5月 2023
3.9%
1.1%
0.7%
4月 2023
0.7%
2.5%
1.6%
3月 2023
1.6%
3.1%
3.5%
2月 2023
3.5%
2.9%
2.8%
1月 2023
2.8%
3.1%
3.0%
12月 2022
3.0%
3.1%
3.2%
11月 2022
3.2%
3.5%
3.1%
10月 2022
3.1%
3.9%
3.9%
9月 2022
3.9%
3.2%
3.9%
8月 2022
3.9%
3.2%
2.6%
7月 2022
2.6%
3.5%
3.8%
6月 2022
3.8%
3.0%
3.3%
5月 2022
3.3%
2.6%
2.7%
4月 2022
2.7%
2.5%
2.6%
3月 2022
2.6%
3.4%
2.5%
2月 2022
2.5%
3.6%
4.3%
1月 2022
4.3%
2.3%
3.0%
12月 2021
3.0%
1.1%
1.6%
11月 2021
1.6%
1.1%
0.7%
10月 2021
0.7%
3.5%
1.6%
9月 2021
1.6%
6.4%
5.5%
