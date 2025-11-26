SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Diandian
Guang Fan Su

Diandian

Guang Fan Su
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
64 (41.55%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (58.44%)
En iyi işlem:
124.58 USD
En kötü işlem:
-83.04 USD
Brüt kâr:
612.16 USD (95 859 pips)
Brüt zarar:
-1 010.13 USD (82 441 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (35.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.78 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
4.41%
Maks. mevduat yükü:
10.22%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
110 (71.43%)
Satış işlemleri:
44 (28.57%)
Kâr faktörü:
0.61
Beklenen getiri:
-2.58 USD
Ortalama kâr:
9.57 USD
Ortalama zarar:
-11.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-486.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-486.38 USD (28)
Aylık büyüme:
-39.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
737.67 USD
Maksimum:
762.96 USD (74.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.17% (13.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225 20
XAUUSD 19
RKGCNH 14
USDHUF 6
EURUSD 5
GBPAUD 5
NZDCAD 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
GBPCAD 4
CADJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 4
IT40 4
AUDNZD 3
USDCHF 3
UK100 3
NAS100 3
GBPJPY 3
GBPNZD 3
USDCNH 3
USDSGD 2
USDZAR 2
USDSEK 2
USDMXN 2
AUDCHF 2
USDDKK 2
USDPLN 2
US30 2
SPX500 2
NZDJPY 1
USDNOK 1
EURPLN 1
EURCAD 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
NZDUSD 1
CHFJPY 1
EURGBP 1
USDCZK 1
US2000 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225 83
XAUUSD -5
RKGCNH -223
USDHUF -21
EURUSD -37
GBPAUD -5
NZDCAD -6
AUDCAD -13
GBPUSD 8
GBPCAD -7
CADJPY -12
AUDJPY -7
USDJPY -11
IT40 -26
AUDNZD 1
USDCHF 2
UK100 -3
NAS100 3
GBPJPY -35
GBPNZD -11
USDCNH -7
USDSGD -5
USDZAR 6
USDSEK 4
USDMXN 8
AUDCHF -3
USDDKK -5
USDPLN -2
US30 -7
SPX500 -25
NZDJPY 2
USDNOK 2
EURPLN 1
EURCAD 0
USDCAD -1
AUDUSD -9
EURAUD -12
NZDUSD -8
CHFJPY -6
EURGBP -3
USDCZK 0
US2000 -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225 8.9K
XAUUSD 3.6K
RKGCNH -1.3K
USDHUF -6.1K
EURUSD -627
GBPAUD -586
NZDCAD -566
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 876
GBPCAD -875
CADJPY -1.6K
AUDJPY -867
USDJPY -1.5K
IT40 -6.6K
AUDNZD 401
USDCHF 247
UK100 -166
NAS100 187
GBPJPY -5.2K
GBPNZD -1.7K
USDCNH -4K
USDSGD -534
USDZAR 12K
USDSEK 4K
USDMXN 16K
AUDCHF -242
USDDKK -2.8K
USDPLN -390
US30 -626
SPX500 -482
NZDJPY 359
USDNOK 2.5K
EURPLN 525
EURCAD -18
USDCAD 14
AUDUSD -861
EURAUD -1.8K
NZDUSD -802
CHFJPY -883
EURGBP -163
USDCZK 1.1K
US2000 -65
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.58 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +35.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -486.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM9-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 18
XM.COM-Real 19
0.06 × 18
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
1.33 × 3
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
nihao
İnceleme yok
2025.11.26 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
