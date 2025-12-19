- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
156 (55.31%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (44.68%)
En iyi işlem:
2 883.24 USD
En kötü işlem:
-1 081.47 USD
Brüt kâr:
57 380.52 USD (4 455 855 pips)
Brüt zarar:
-27 556.86 USD (2 006 799 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (8 057.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 644.87 USD (7)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
3.65
Alış işlemleri:
188 (66.67%)
Satış işlemleri:
94 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
105.76 USD
Ortalama kâr:
367.82 USD
Ortalama zarar:
-218.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 703.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 195.39 USD (6)
Aylık büyüme:
83.23%
Yıllık tahmin:
1 009.86%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.34 USD
Maksimum:
8 165.70 USD (27.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.45% (8 165.70 USD)
Varlığa göre:
0.78% (175.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|278
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|327
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.1M
|BTCUSD
|350K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 883.24 USD
En kötü işlem: -1 081 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8 057.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 703.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
XAU Quant Execution System (formerly EA Gold) is an execution-focused quantitative trading system designed exclusively for XAUUSD.
Orders may be split into smaller positions to improve execution quality and reduce slippage under real copy-trading conditions.
The system has been forward-tested in live market conditions for more than three years. Throughout this period, execution logic, volatility filters, and risk parameters have been continuously refined. All trades are executed fully algorithmically, strictly following predefined rules without discretionary intervention.
The core philosophy of the system is disciplined execution and a consistent alignment between risk and reward across different market environments. Trades are initiated only when multiple quantitative conditions are met, including trend structure, volatility behavior, and short-term price action confirmation.
Every position is protected by a stop-loss. Stop-loss levels are dynamic and adapt to market volatility and structural price changes, while a hard maximum loss cap is enforced on each trade. Position sizing is also dynamically adjusted based on account equity and current market conditions to ensure long-term consistency.
The system does not use martingale, grid, averaging down, or any form of uncontrolled exposure increase. Performance is driven by controlled position sizing, balanced trade frequency, and execution discipline.
The objective is not short-term performance spikes, but long-term stability through robust quantitative logic, strict risk management, and execution efficiency.
İnceleme yok
