- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 735
Kârla kapanan işlemler:
1 267 (73.02%)
Zararla kapanan işlemler:
468 (26.97%)
En iyi işlem:
51 960.00 USD
En kötü işlem:
-19 565.50 USD
Brüt kâr:
1 239 489.96 USD (83 466 372 pips)
Brüt zarar:
-591 336.43 USD (30 852 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (8 478.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80 100.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
92.91%
Maks. mevduat yükü:
22.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.22
Alış işlemleri:
909 (52.39%)
Satış işlemleri:
826 (47.61%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
373.58 USD
Ortalama kâr:
978.29 USD
Ortalama zarar:
-1 263.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-8 524.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53 052.90 USD (5)
Aylık büyüme:
4.94%
Yıllık tahmin:
62.18%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21 895.92 USD
Maksimum:
53 052.90 USD (11.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.55% (26 388.67 USD)
Varlığa göre:
34.47% (238 223.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|696
|AUDUSD
|505
|AUDCAD
|307
|XAUUSD
|127
|BTCUSD
|45
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDCHF
|14
|GBPJPY
|3
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|147K
|AUDUSD
|241K
|AUDCAD
|134K
|XAUUSD
|85K
|BTCUSD
|21K
|GBPUSD
|19K
|USDJPY
|2.5K
|USDCHF
|-608
|GBPJPY
|-1.1K
|EURGBP
|1.3K
|EURJPY
|-192
|CADJPY
|-74
|AUDNZD
|80
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|5K
|AUDCAD
|13K
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|53M
|GBPUSD
|16K
|USDJPY
|2.9K
|USDCHF
|-655
|GBPJPY
|-353
|EURGBP
|462
|EURJPY
|51
|CADJPY
|-52
|AUDNZD
|65
|AUDJPY
|-551
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51 960.00 USD
En kötü işlem: -19 566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +8 478.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 524.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
USGFX-Live
|0.00 × 9
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 17
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 5
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 12
|
LiteForex-ECN.com
|0.02 × 41
|
Alpari-Pro.ECN
|0.06 × 52
|
Exness-Real3
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live16
|0.09 × 54
|
RoboForexEU-ECN
|0.11 × 19
|
ICMarkets-Live03
|0.12 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.16 × 911
|
Pepperstone-Edge09
|0.20 × 30
|
Pepperstone-Edge04
|0.21 × 43
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge08
|0.29 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.30 × 79
|
XMGlobal-Real 46
|0.31 × 45
|
ICMarkets-Live10
|0.32 × 366
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
411%
1
0
USD
USD
338K
USD
USD
114
85%
1 735
73%
93%
2.09
373.58
USD
USD
43%
1:200