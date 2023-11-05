SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS 1433504 Semi Otomatis
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433504 Semi Otomatis

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 411%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 735
Kârla kapanan işlemler:
1 267 (73.02%)
Zararla kapanan işlemler:
468 (26.97%)
En iyi işlem:
51 960.00 USD
En kötü işlem:
-19 565.50 USD
Brüt kâr:
1 239 489.96 USD (83 466 372 pips)
Brüt zarar:
-591 336.43 USD (30 852 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (8 478.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80 100.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
92.91%
Maks. mevduat yükü:
22.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.22
Alış işlemleri:
909 (52.39%)
Satış işlemleri:
826 (47.61%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
373.58 USD
Ortalama kâr:
978.29 USD
Ortalama zarar:
-1 263.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-8 524.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53 052.90 USD (5)
Aylık büyüme:
4.94%
Yıllık tahmin:
62.18%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21 895.92 USD
Maksimum:
53 052.90 USD (11.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.55% (26 388.67 USD)
Varlığa göre:
34.47% (238 223.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 696
AUDUSD 505
AUDCAD 307
XAUUSD 127
BTCUSD 45
GBPUSD 16
USDJPY 15
USDCHF 14
GBPJPY 3
EURGBP 2
EURJPY 2
CADJPY 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 147K
AUDUSD 241K
AUDCAD 134K
XAUUSD 85K
BTCUSD 21K
GBPUSD 19K
USDJPY 2.5K
USDCHF -608
GBPJPY -1.1K
EURGBP 1.3K
EURJPY -192
CADJPY -74
AUDNZD 80
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 12K
AUDUSD 5K
AUDCAD 13K
XAUUSD 48K
BTCUSD 53M
GBPUSD 16K
USDJPY 2.9K
USDCHF -655
GBPJPY -353
EURGBP 462
EURJPY 51
CADJPY -52
AUDNZD 65
AUDJPY -551
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51 960.00 USD
En kötü işlem: -19 566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +8 478.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 524.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
USGFX-Live
0.00 × 9
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 19
ICMarkets-Live07
0.00 × 17
Exness-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
Coinexx-Demo
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 12
LiteForex-ECN.com
0.02 × 41
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 52
Exness-Real3
0.06 × 17
ICMarkets-Live16
0.09 × 54
RoboForexEU-ECN
0.11 × 19
ICMarkets-Live03
0.12 × 41
ICMarkets-Live04
0.16 × 911
Pepperstone-Edge09
0.20 × 30
Pepperstone-Edge04
0.21 × 43
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.27 × 15
Pepperstone-Edge08
0.29 × 7
FusionMarkets-Demo
0.30 × 79
XMGlobal-Real 46
0.31 × 45
ICMarkets-Live10
0.32 × 366
86 daha fazla...
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

