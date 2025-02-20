SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YX KVB moshi 06
Jin Xing Shi

YX KVB moshi 06

Jin Xing Shi
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 215%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 655
Kârla kapanan işlemler:
921 (55.64%)
Zararla kapanan işlemler:
734 (44.35%)
En iyi işlem:
1 606.40 USD
En kötü işlem:
-1 275.80 USD
Brüt kâr:
175 638.50 USD (703 506 pips)
Brüt zarar:
-143 315.08 USD (588 754 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (4 696.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 181.60 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
41.70%
Maks. mevduat yükü:
17.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
979 (59.15%)
Satış işlemleri:
676 (40.85%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
19.53 USD
Ortalama kâr:
190.70 USD
Ortalama zarar:
-195.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-6 755.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 353.20 USD (12)
Aylık büyüme:
13.04%
Yıllık tahmin:
158.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 452.80 USD
Maksimum:
22 141.20 USD (35.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.03% (22 141.20 USD)
Varlığa göre:
27.75% (4 154.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1638
USDJPY 14
GBPUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 32K
USDJPY -121
GBPUSD 40
EURUSD 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 115K
USDJPY -432
GBPUSD 200
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 606.40 USD
En kötü işlem: -1 276 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +4 696.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 755.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.