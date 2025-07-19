- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 664
Kârla kapanan işlemler:
4 780 (71.72%)
Zararla kapanan işlemler:
1 884 (28.27%)
En iyi işlem:
184.12 USD
En kötü işlem:
-311.11 USD
Brüt kâr:
14 626.27 USD (989 616 pips)
Brüt zarar:
-10 603.28 USD (726 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (40.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
377.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.13
Alış işlemleri:
3 371 (50.59%)
Satış işlemleri:
3 293 (49.41%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-5.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-391.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-538.99 USD (12)
Aylık büyüme:
2.18%
Yıllık tahmin:
26.39%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
784.69 USD (14.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.77% (784.69 USD)
Varlığa göre:
40.45% (1 414.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3150
|AUDUSD
|1759
|AUDNZD
|880
|EURNZD
|524
|USDCAD
|90
|USDCHF
|79
|EURCHF
|75
|NQ
|44
|AUDCHF
|24
|EURAUD
|18
|NQCash
|11
|NGASCash
|10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|146
|AUDNZD
|393
|EURNZD
|158
|USDCAD
|67
|USDCHF
|203
|EURCHF
|311
|NQ
|346
|AUDCHF
|95
|EURAUD
|35
|NQCash
|-153
|NGASCash
|-8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|76K
|AUDUSD
|-16K
|AUDNZD
|34K
|EURNZD
|-20K
|USDCAD
|905
|USDCHF
|2.8K
|EURCHF
|5.1K
|NQ
|185K
|AUDCHF
|4K
|EURAUD
|3.1K
|NQCash
|-7.6K
|NGASCash
|124
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +184.12 USD
En kötü işlem: -311 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +40.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -391.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TitanFX-03
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
FBS-Real-13
|0.00 × 1
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
FXCC1-Live
|0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
DooPrime-Live 2
|0.45 × 78
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
VantageInternational-Live 7
|0.55 × 11
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
ICMarketsSC-Live12
|0.71 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.76 × 41113
