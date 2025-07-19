SinyallerBölümler
LolitaTrade
Dmytro Shostatskyi

LolitaTrade

Dmytro Shostatskyi
0 inceleme
Güvenilirlik
82 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 174%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 664
Kârla kapanan işlemler:
4 780 (71.72%)
Zararla kapanan işlemler:
1 884 (28.27%)
En iyi işlem:
184.12 USD
En kötü işlem:
-311.11 USD
Brüt kâr:
14 626.27 USD (989 616 pips)
Brüt zarar:
-10 603.28 USD (726 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (40.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
377.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.13
Alış işlemleri:
3 371 (50.59%)
Satış işlemleri:
3 293 (49.41%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-5.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-391.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-538.99 USD (12)
Aylık büyüme:
2.18%
Yıllık tahmin:
26.39%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
784.69 USD (14.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.77% (784.69 USD)
Varlığa göre:
40.45% (1 414.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3150
AUDUSD 1759
AUDNZD 880
EURNZD 524
USDCAD 90
USDCHF 79
EURCHF 75
NQ 44
AUDCHF 24
EURAUD 18
NQCash 11
NGASCash 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.4K
AUDUSD 146
AUDNZD 393
EURNZD 158
USDCAD 67
USDCHF 203
EURCHF 311
NQ 346
AUDCHF 95
EURAUD 35
NQCash -153
NGASCash -8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 76K
AUDUSD -16K
AUDNZD 34K
EURNZD -20K
USDCAD 905
USDCHF 2.8K
EURCHF 5.1K
NQ 185K
AUDCHF 4K
EURAUD 3.1K
NQCash -7.6K
NGASCash 124
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +184.12 USD
En kötü işlem: -311 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +40.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -391.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 78
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
VantageInternational-Live 7
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ICMarketsSC-Live12
0.71 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.76 × 41113
317 daha fazla...
Торговля роботом и руками
İnceleme yok
2025.09.23 23:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LolitaTrade
Ayda 30 USD
174%
0
0
USD
3.4K
USD
82
96%
6 664
71%
100%
1.37
0.60
USD
40%
1:500
