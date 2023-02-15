Fill The Gap Grid MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış bir yardımcı Uzman Danışman olup, fiyat seviyelerine dayalı saf bir ızgara stratejisi kullanarak işlemleri yönetir. Bu EA, alım ve satım emirlerinin ızgarasını otomatik olarak yerleştirir ve sürdürür, işlemler kâr alma seviyelerine ulaştığında bekleyen emirlerle boşlukları doldurarak, piyasa mantığına dayanmadan yapılandırılmış fiyat seviyelerinde sürekli işlem yönetimi sağlar.

Ayrıntılı Dokümantasyon ve Giriş Kılavuzu’nu burada bulabilirsiniz: Ayrıntılı Dokümantasyon

Stratejiye Genel Bakış:

EA, mevcut piyasa fiyatına göre önceden tanımlanmış fiyat seviyelerinde altı başlangıç emri yerleştirerek ızgara tabanlı bir yaklaşım benimser:

Buy: Mevcut fiyat.

Sell: Mevcut fiyat.

BuyStop: Mevcut fiyat artı yapılandırılabilir pip mesafesi.

SellLimit: Mevcut fiyat artı yapılandırılabilir pip mesafesi.

BuyLimit: Mevcut fiyat eksi yapılandırılabilir pip mesafesi.

SellStop: Mevcut fiyat eksi yapılandırılabilir pip mesafesi.

Bir emir kâr alma hedefine ulaştığında, EA onu yeni bir bekleyen emirle değiştirerek ızgarayı korur. Bir fiyat seviyesine ulaşıldığında, EA üst ve alt seviyelerde eksik bekleyen emirleri kontrol eder ve bunları yerleştirerek sürekli kapsama sağlar. Bu süreç tekrarlanır ve ızgara tüm yapılandırılmış seviyelerde aktif kalır.

Özelliklere Genel Bakış:

Yapılandırılabilir Pip Mesafesi: BuyStop, SellLimit, BuyLimit ve SellStop emirleri için pip mesafesini ayarlayarak ızgaranın aralığını tanımlayın.

Üst ve Alt Seviye Sınırları: Alım ve satım emirleri için üst ve alt fiyat seviyelerini belirleyin, bu eşikler ötesinde bekleyen emir türlerini (örneğin, yalnızca Buy veya Sell) kısıtlayarak ızgara sınırlarını kontrol edin.

Kâr Alma Yönetimi: Her emir için kâr alma seviyelerini tanımlayın, kârlar gerçekleştiğinde yeni bekleyen emirlerin yerleştirilmesini tetikleyin.

Sürekli Izgara Bakımı: Üst ve alt fiyat seviyelerinde eksik bekleyen emirleri otomatik olarak izleyin ve yenileyin, ızgara yapısını sürdürmek için.

Not: Fill The Gap Grid MT4, piyasa analizi gerektirmeyen ızgara tabanlı bir emir sistemi otomatize eden özel bir işlem yönetim aracıdır. Sürekli emir yerleştirme, trend veya volatil piyasalarda önemli bir riske yol açabilir, bu nedenle pip mesafeleri, seviye sınırları ve kâr alma ayarlarının dikkatli bir şekilde yapılandırılması gerekir. EA’yı risk toleransınız ve işlem hedeflerinizle uyumlu hale getirmek ve aşırı düşüşler olmadan etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için demo ortamında kapsamlı testler yapılması şarttır.

Önemli Tavsiye:

Bu, profesyonel bir işlem yönetim aracıdır, öngörücü bir işlem sistemi değildir. Izgara stratejisinin etkinliği, istikrarlı piyasa koşullarına ve hassas yapılandırmaya bağlıdır, çünkü güçlü trendler sırasında risk biriktirebilir. Optimal kullanım için:

Gerçek hesaba geçmeden önce bir demo hesabında kapsamlı bir şekilde test ederek ızgaranın davranışını anlayın.

Piyasa koşullarına göre pip mesafelerini ve seviye sınırlarını düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın. En son öneriler ve kurulum kılavuzları için yukarıdaki MQL5 Blog bağlantısını kontrol edin.

