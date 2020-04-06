Fill The Gap Grid MT4 es un Asesor Experto de utilidad para MetaTrader 4 que gestiona operaciones utilizando una estrategia de cuadrícula pura basada en niveles de precios. Este EA automatiza la colocación y el mantenimiento de una cuadrícula de órdenes de compra y venta, rellenando huecos con órdenes pendientes a medida que las operaciones alcanzan niveles de take-profit, asegurando una gestión continua de las operaciones en los niveles de precios configurados sin depender de la lógica del mercado.

Puede encontrar la Documentación Detallada y la Guía de Entradas aquí: Documentación Detallada

Resumen de la Estrategia:

El EA emplea un enfoque basado en cuadrículas al colocar seis órdenes iniciales en niveles de precios predefinidos relativos al precio de mercado actual:

Buy: Al precio actual.

Sell: Al precio actual.

BuyStop: Al precio actual más una distancia configurable en pips.

SellLimit: Al precio actual más una distancia configurable en pips.

BuyLimit: Al precio actual menos una distancia configurable en pips.

SellStop: Al precio actual menos una distancia configurable en pips.

Cuando una orden alcanza su take-profit, el EA la reemplaza con una nueva orden pendiente para mantener la cuadrícula. Si se alcanza un nivel de precio, el EA verifica si faltan órdenes pendientes en los niveles superior e inferior, colocándolas para garantizar una cobertura continua. Este proceso se repite, manteniendo la cuadrícula activa en todos los niveles configurados.

Resumen de Funciones:

Distancia Configurable en Pips: Establezca la distancia en pips para las órdenes BuyStop, SellLimit, BuyLimit y SellStop para definir el espaciado de la cuadrícula.

Límites de Nivel Superior e Inferior: Especifique niveles de precios superiores e inferiores para las órdenes de compra y venta, restringiendo los tipos de órdenes pendientes (por ejemplo, solo Buy o Sell) más allá de estos umbrales para controlar los límites de la cuadrícula.

Gestión de Take-Profit: Defina niveles de take-profit para cada orden, desencadenando la colocación de nuevas órdenes pendientes cuando se realizan beneficios.

Mantenimiento Continuo de la Cuadrícula: Supervise y reponga automáticamente las órdenes pendientes faltantes en los niveles de precios superior e inferior para mantener la estructura de la cuadrícula.

Nota: Fill The Gap Grid MT4 es una herramienta especializada de gestión de operaciones que automatiza un sistema de órdenes basado en cuadrículas, sin requerir análisis de mercado para la colocación de operaciones. Su colocación continua de órdenes puede generar una exposición significativa en mercados con tendencias o volátiles, lo que requiere una configuración cuidadosa de las distancias en pips, los límites de nivel y los ajustes de take-profit. Es esencial realizar pruebas exhaustivas en un entorno de demostración para alinear el EA con su tolerancia al riesgo y objetivos de trading, asegurando que funcione eficazmente sin drawdowns excesivos.

Consejo importante:

Esta es una utilidad profesional de gestión de operaciones, no un sistema de trading predictivo. La efectividad de la estrategia de cuadrícula depende de condiciones de mercado estables y una configuración precisa, ya que puede acumular riesgos durante tendencias fuertes. Para un uso óptimo:

Pruebe exhaustivamente en una cuenta demo antes de implementarlo en una cuenta real para comprender el comportamiento de la cuadrícula.

Revise y ajuste regularmente las distancias en pips y los límites de nivel según las condiciones del mercado. Consulte el enlace del blog de MQL5 arriba para las últimas recomendaciones y guías de configuración.

