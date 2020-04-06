Fill The Gap Grid MT4は、MetaTrader 4向けのユーティリティエキスパートアドバイザーで、価格レベルに基づく純粋なグリッド戦略を使用して取引を管理します。このEAは、買い注文と売り注文のグリッドの配置と維持を自動化し、取引がテイクプロフィットレベルに達すると保留中の注文でギャップを埋め、市場ロジックに依存せずに設定された価格レベルで継続的な取引管理を保証します。

詳細なドキュメントおよび入力ガイドはこちらでご覧いただけます：詳細ドキュメント

戦略の概要：

EAは、現在の市場価格に対して事前に定義された価格レベルに6つの初期注文を配置することで、グリッドベースのアプローチを採用します：

Buy：現在の価格。

Sell：現在の価格。

BuyStop：現在の価格に設定可能なピップ距離を加えた価格。

SellLimit：現在の価格に設定可能なピップ距離を加えた価格。

BuyLimit：現在の価格から設定可能なピップ距離を引いた価格。

SellStop：現在の価格から設定可能なピップ距離を引いた価格。

注文がテイクプロフィットに達すると、EAは新しい保留中の注文を配置してグリッドを維持します。価格レベルに達した場合、EAは上下のレベルで保留中の注文が欠けているかどうかを確認し、それらを配置して継続的なカバレッジを確保します。このプロセスは繰り返され、設定されたすべてのレベルでグリッドをアクティブに保ちます。

機能の概要：

設定可能なピップ距離：BuyStop、SellLimit、BuyLimit、SellStop注文のピップ距離を設定して、グリッドの間隔を定義します。

上限および下限レベルの制限：買い注文と売り注文の上限および下限価格レベルを指定し、これらの閾値を超える保留中の注文タイプ（例：BuyのみまたはSellのみ）を制限して、グリッドの境界を制御します。

テイクプロフィット管理：各注文のテイクプロフィットレベルを定義し、利益が実現されたときに新しい保留中の注文の配置をトリガーします。

継続的なグリッド維持：上下の価格レベルで欠けている保留中の注文を自動的に監視し、補充してグリッド構造を維持します。

注：Fill The Gap Grid MT4は、市場分析を必要とせずにグリッドベースの注文システムを自動化する特殊な取引管理ツールです。その継続的な注文配置は、トレンドまたはボラティルな市場で大きなリスクを招く可能性があり、ピップ距離、レベル制限、テイクプロフィット設定の慎重な構成が必要です。デモ環境での徹底的なテストは、EAをあなたのリスク許容度と取引目標に合わせ、過剰なドローダウンなしで効果的に動作することを保証するために不可欠です。

重要なアドバイス：

これはプロフェッショナルな取引管理ユーティリティであり、予測取引システムではありません。グリッド戦略の効果は、安定した市場条件と正確な設定に依存し、強いトレンド中にリスクを蓄積する可能性があります。最適な使用のために：

ライブアカウントで使用する前に、デモアカウントで徹底的にテストしてグリッドの挙動を理解してください。

市場状況に基づいてピップ距離とレベル制限を定期的に見直し、調整してください。最新の推奨事項と設定ガイドについては、上記のMQL5ブログのリンクを確認してください。

