Fill The Gap Grid MT4 est un Expert Advisor utilitaire pour MetaTrader 4 qui gère les trades en utilisant une stratégie de grille pure basée sur les niveaux de prix. Cet EA automatise le placement et la maintenance d’une grille d’ordres d’achat et de vente, comblant les écarts avec des ordres en attente lorsque les trades atteignent les niveaux de take-profit, assurant une gestion continue des trades sur les niveaux de prix configurés sans dépendre de la logique du marché.

Vous pouvez trouver la Documentation Détaillée et le Guide des Entrées ici : Documentation Détaillée

Aperçu de la Stratégie :
L’EA adopte une approche basée sur une grille en plaçant six ordres initiaux à des niveaux de prix prédéfinis par rapport au prix actuel du marché :

  • Buy : Au prix actuel.
  • Sell : Au prix actuel.
  • BuyStop : Au prix actuel plus une distance configurable en pips.
  • SellLimit : Au prix actuel plus une distance configurable en pips.
  • BuyLimit : Au prix actuel moins une distance configurable en pips.
  • SellStop : Au prix actuel moins une distance configurable en pips.
    Lorsqu’un ordre atteint son take-profit, l’EA le remplace par un nouvel ordre en attente pour maintenir la grille. Si un niveau de prix est atteint, l’EA vérifie les ordres en attente manquants aux niveaux supérieur et inférieur, les plaçant pour garantir une couverture continue. Ce processus se répète, maintenant la grille active sur tous les niveaux configurés.

Aperçu des Fonctions :

  • Distance Configurable en Pips : Définissez la distance en pips pour les ordres BuyStop, SellLimit, BuyLimit et SellStop afin de déterminer l’espacement de la grille.
  • Limites de Niveau Supérieur et Inférieur : Spécifiez les niveaux de prix supérieur et inférieur pour les ordres d’achat et de vente, restreignant les types d’ordres en attente (par exemple, uniquement Buy ou Sell) au-delà de ces seuils pour contrôler les limites de la grille.
  • Gestion du Take-Profit : Établissez des niveaux de take-profit pour chaque ordre, déclenchant le placement de nouveaux ordres en attente lorsque les profits sont réalisés.
  • Maintenance Continue de la Grille : Surveillez et remplacez automatiquement les ordres en attente manquants aux niveaux de prix supérieur et inférieur pour maintenir la structure de la grille.

Remarque : Fill The Gap Grid MT4 est un outil spécialisé de gestion des trades qui automatise un système d’ordres basé sur une grille, sans nécessiter d’analyse de marché pour le placement des trades. Son placement continu d’ordres peut entraîner une exposition significative dans les marchés à tendance ou volatils, nécessitant une configuration prudente des distances en pips, des limites de niveau et des paramètres de take-profit. Des tests approfondis dans un environnement de démonstration sont essentiels pour aligner l’EA sur votre tolérance au risque et vos objectifs de trading, garantissant qu’il fonctionne efficacement sans drawdowns excessifs.

Conseil important :
Ceci est une utilité professionnelle de gestion des trades, pas un système de trading prédictif. L’efficacité de la stratégie de grille dépend de conditions de marché stables et d’une configuration précise, car elle peut accumuler des risques pendant les tendances fortes. Pour une utilisation optimale :

  • Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser sur un compte réel pour comprendre le comportement de la grille.
  • Revoyez et ajustez régulièrement les distances en pips et les limites de niveau en fonction des conditions du marché. Consultez le lien du blog MQL5 ci-dessus pour les dernières recommandations et guides de configuration.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


